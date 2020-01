To je letalo presežkov: novi up Boeinga prvič v zraku #video

Medtem ko Boeing zaradi težav s prizemljeno serijo letal max 8 (ta je zaslužna za okrog 40 odstotkov Boeingovih prihodkov) preživlja eno največjih kriz v zgodovini podjetja, veliko stavijo prav na to novo letalo. Z njim bodo lahko prepeljali do 426 potnikov, doseg letala pa znaša do 8.730 navtičnih milj (16.170 kilometrov).

The first Boeing #777X is in flight. After a few hours of flying, the jet will land at Boeing Field in Seattle, Washington.



Track the flight here: https://t.co/ekfjglCcb7 pic.twitter.com/XRTetREL4M — Boeing Airplanes (@BoeingAirplanes) January 25, 2020

Razpon kril presega širino steze na Brniku

Letalo je dolgo 76,7 metra (v izvedbi 777-9, izvedba 777-8 je sedem metrov krajša) in je tako najdaljše potniško letalo vseh časov. V primerjavi s predhodnikom 777-300 ER je 28 metrov daljše in tako lahko v notranjost sprejme dodatne tri vrste sedežev.

Razpon kril bo sicer na tleh znašal 64,8 metra, v zraku pa 71,7 metra.

Primerjava obeh izvedenk letala:

777-8 777-9 Št. sedežev 384 426 Doseg 16.170 km 13.500 km Dolžina 69,8 m 76,7 m Osnovna cena 410,2 mio. USD 442,2 mio. USD

This major milestone for the #777X airplane program begins the next critical phase of testing as we work towards certification and then delivery to customers in 2021. https://t.co/PP89sL3CSt — The Boeing Company (@Boeing) January 25, 2020

Foto: Boeing

Po pristanku se bodo konice kril upognile navzgor. Foto: Boeing Konice kril se bodo po pristanku zložile

Vsako krilo predstavlja največji predmet iz kompozitnih materialov na svetu. Prav zaradi ekstremnih dimenzij pri Boeingu poskušajo prvič v komercialnem letalstvu uvesti zložljiv konec kril. Ta se iztegnejo pred vzletom, po pristanku pa pomagajo pri parkiranju letala. Podobno rešitev so v preteklosti že uporabljala vojaška letala.

Nove mejnike postavlja tudi motor GE9x

Tudi motor letala – general electric GE9X – je najmočnejši motor na komercialnih letalih. Ta motor zagotavlja izjemnih 45 ton potiska, njegov premer pa je velik kot notranjost boeinga 737. V primerjavi s predhodnikom, motorjem GE90, so porabo goriva zmanjšali za deset odstotkov. Kompresijsko razmerje celotnega motorja je kar 60:1, kar je največ do zdaj v letalski industriji. Dobavitelj motorja je družba GE Aviation.

Potniško letalo za 442 milijonov dolarjev

Letalo serije 777X so pri Boeingu začeli razvijati leta 2013. Je naslednik najuspešnejšega širokotrupnega potniškega letala do zdaj, boeinga 777. Tega so začeli v potniškem prometu uporabljati že pred skoraj 25 leti.

Boeing bo prva letala programa 777X naročnikom dostavil prihodnje leto. Cena letala v izvedbi 777-9 je 442 milijonov ameriških dolarjev, kar je seveda le izhodiščna redna cena tega letala. Prvi ga bodo dobili pri nemški Lufthansi, naslednji naročniki pa so Qatar Airways, Emirates, Etihad, British Airways in podobni vodilni svetovni letalski prevozniki. Pri Boeingu imajo do zdaj za letalo 308 naročil, a bi se lahko to število zaradi dogovorov z naročniki v prihodnje tudi še spremenilo.