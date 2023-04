Včeraj v Kumrovcu: to so najboljše fotografije zadnjih dni #foto

Kumrovec kot občina ima dobrih 1.400 ljudi, od tega jih v mestecu živi komaj 267. V zadnjih treh letih pa ta kraj v nesporedni bližini Slovenije, kjer letos prek Sotle ni več treba prehajati s postankom na državni meji, oživi in dobesedno eksplodira. Kumrovec namreč gosti zadnjo hitrostno preizkušnjo relija za svetovno prvenstvo na Hrvaškem. Lani se je tja ob zaključku nagnetlo 70 tisoč gledalcev, prav gotovo bo ocena za obisk tudi letos zelo podobna. Vzdušje je bilo odlično, prostega mesta na ovinkih ob 14 kilometrov dolgi hitrostni preizkušnji pa le za vzorec.

Okoliške travnike so uredili za parkirišča in bila so polna avtomobilov. Domači gostinci so si meli roke in sopihali ob dolgih vrstah lačnih in žejnih navijačev, ki so čakali v premoru med obema izvedbama kumrovške hitrostne preizkušnje. Domačemu županu je pripadla tudi čast, da je izročil pokal zmagovalcu Elfynu Evansu (Toyota).

Zaključek relija je bil kljub nekaj adrenalinskih dnevih spet v znamenju spomina na tragedijo Craiga Breena pred dobrim tednom dni. Evans in sovoznik Scott Martin, pred leti je več sezon bral zapiske tudi Breenu, nista skočila na streho dirkalnika in proslavila prve zmage po 18 mesecih. Tudi polivanja s šampanjcem ni bilo. V spomin na Breena so zaigrali irsko himno in mu namenili minuto molka.



Na stopničkah sta se Evansu pridružila še posadki Tanak-Jarveoja (M-Sport Ford) in Lappi-Ferm (Hyundai). V skupni razvrstitvi vodita z enakim številom točk Sebastien Ogier in Kalle Rovanpera (oba Toyota).

Atmosfera v Kumrovcu:

Zanimive fotografije z relija pred zadnjo HP:

