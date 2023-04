Ozadje spektakla na Hrvaškem, kako dolgo še v Zagrebu?

Proti Hrvaški so se zadnje tri dni valile kolone avtomobilov, bivalnikov in kombijev. Pripeljali so se tudi iz Estonije, da bi le v živo videli spektakularni asfaltni reli. Svetovno prvenstvo tretjič gostuje na Hrvaškem in dirka je tudi letos upravičila pričakovanja. V ozadju pa je odmeval besedni dvoboj med organizatorji in mestom Zagreb, ki se je dotikal predvsem dokaj neugledne servisne cone v hrvaški prestolnici.

V konkurenci je osem dirkalnikov najvišjega razreda Rally1. Foto: Gregor Pavšič Danes se bo na Hrvaškem zaključil četrti reli letošnjega svetovnega prvenstva. Ta je spet upravičil pričakovanja in se potrdil kot najtežji asfaltni reli v svetovnem prvenstvu, ki je z različni oprijemi asfalta in veliko peska na ovinkih letos postal še bolj nepredvidljiv kot zloglasni reli Monte Carlo.

Številni preobrati, zdrsi s ceste in atraktivno odpeljani ovinki so bili poslastica za velike množice gledalcev, ki so se na ovinke odpravili že navsezgodaj zjutraj. Kdor je želel dobiti dobro pozicijo za ogled, je moral na hitrostne preizkušnje peš vsaj dve uri pred štartom prvega dirkalnika. Mnogi so v šotorih ali bivalnikih na preizkušnjah, ki jih organizatorji zgodaj zjutraj zaprejo za promet, tudi prespali.

Video - atraktivni posnetki s Hrvaške

Video - nesreča slovenske posadke Medved-Šavelj

Do včerajšnje napake je najbolje kazalo Thierryju Neuvillu (Hyundai). Foto: Red Bull Danes še štiri HP, zmaga se obeta Elfynu Evansu (Toyota)



Danes bodo na sporedu še zadnje štiri hitrostne preizkušnje relija. V skupnem vodstvu je Elfyn Evans (Toyota), ki je izkoristil mnogo manjših tehničnih težav Otta Tanaka (M-Sport Ford) in v sobotnem popoldnevu povečal prednost na 25,4 sekunde. Tretji je Esapekka Lappi (Hyundai), ki zaostaja 55,4 sekunde. Sebastien Ogier (Toyota) na četrtem mestu zaostaja že minuto in 49 sekund ter je realno izven boja za zmagovalne stopničke. Ogier ima le dve sekundi prednosti pred svetovnim prvakom Kallejem Rovanpero (Toyota). V razredu RC2 vodi Yohan Rossel (citroen C3 rally2) pred Nikolayem Gryazinom (škoda fabia rally2), razlika med njima je le 11,5 sekunde. V tem razredu je slovenski državni prvak Rok Turk s sovoznico Blanko Kacin (hyundai i20 rally2) zdaj dvanajsti, Aleš Zrinski in Rok Vidmar (škoda fabia rally2) pa sta sedemnajsta. Slovenca Jan Medved in Izidor Šavelj (opel corsa rally4) sta vodila v svojem razredu, a včeraj na prvi preizkušnji zletela s ceste. Danes bosta z relijem sicer nadaljevala.

Marsikdo z relijem služi, a še najmanj prav marljivi organizatorji

Hrvati so svojo zgodbo preboja med elito relijev za svetovno prvenstvo začeli pisati že pred vsaj desetimi leti. Gostili so reli za evropsko prvenstvo, prva nominacija za preboj v svetovno prvenstvo je bilo nato neuspešna. Leta 2021 pa so izkoristili obdobje epidemije covid-19 in zavoljo spleta okoliščin je nepričakovano hrvaški reli takrat postal celo eden najboljših relijev celotne sezone.

Ogromno gledalcev, ki so prispeli na Hrvaško - kljub vseevropsko razširjenim okužbam je bilo takrat omejitev bore malo - je bil največji strateški adut organiacijske ekipe pod taktirko Istrčana Daniela Šaškina. Ta je za organizacijo zastavil tudi svoj denar in tudi lani pokril delno finančno izgubo, ki so jo organizatorji utrpeli. Finančno dirki pomaga tako hrvaška vlada s turizmom, kakor tudi mesto Zagreb, a vse še zdaleč ni rožnato.

Že v zgodnjih jutranjih urah so bili obronki cest včeraj polni avtomobilskih navdušencev. Foto: Gregor Pavšič

Eden izmed bivalnikov z estonskimi registrskimi oznakami. Z njim so se pripeljali navijači Otta Tanaka. Foto: Gregor Pavšič

Po analizi zagrebške ekonomske fakultete se je zahvaljujoč lanskemu reliju v hrvaško gospodarstvo prišlo 100 milijonov evrov. To je denar, ki so ga porabili tako obiskovalci kot tudi aktivni akterji dirke.



V državni proračun je prišlo zaradi relija 12 milijonov evrov DDV. Če je Hrvaška v reli na letni ravni vložila milijon evrov, se ji je vložek povrnil dvanajstkratno. Samo zadnjo hitrostno preizkušnjo v Kumrovcu, ki bo reli sklenila tudi danes, si je ogledalo 70 tisoč ljudi.

Klavrna podoba zagrebeškega sejmišča - se lahko reli celo umakne iz Zagreba?

Šaškinova ekipa je dogovore z mestom Zagreb začela še v času župana Bandića, ki je nato tik pred prvo izvedbo relija umrl in od takrat so odnosi med mestom in organizatorji precej manj idilični.

Letos je v oči bodla dokaj klavrna podoba servisne cone na zagrebškem sejmišču. Podlaga je makadamska in še ni asfaltirana, kar naj bi nekoč obljubil Bandić. Tudi uredili in umaknili lukenj niso, na srečo pa letos vsaj ni bilo dežja. Pred relijem so odmevale besede direktorja relija, da bi se lahko zaradi slabih razmer v servisu - ta je tudi komercialno središče relijev za SP - reli celo umaknil iz Zagreba. Po besedah Šaškina bodo, če se sejmišče ne uredi, najprej iskali nadomestno lokacijo v Zagrebu. Če te ne bo, ni izključena selitev v drugo hrvaško mesto.

Reli na tej ravni pa stane več milijonov evrov, zato tudi v ozadju poteka iskanje večjega generalnega pokrovitelja in tudi vstopnino za gledalce so letos razmahnili na večji del hitrostnih preizkušenj. Na mnogih dostopih vstopnine sicer niso pobirali.

Dokaj žalosten pogled na podlago servisne cone v Zagrebu. Foto: Gregor Pavšič

Sedem slovenskih udeležencev relija. Tri posadke Turk-Kacin (hyundai i20 rally2), Zrinski-Vidmar (škoda fabia rally2), Medved-Šavelj (opel corsa rally4) in sovoznik Vili Ošlaj. Foto: Gregor Pavšič

Pomemben del organizacijske ekipe tudi letos Slovenci

Ideje, da bi se del relija morda po padcu Schengenskih meja razširil tudi v Slovenijo, za zdaj še niso obrodile veliko aktivnosti. Kljub temu je v organizaciji relija delalo okrog sto funkcionarjev in sodnikov slovenske zveze za avtošport AŠSLO, pričakovano so tudi letos mnoge dostopne ceste do hitrostnih preizkušenj vodile iz Slovenije. Tja so romali avtomobili iz Češke, Avstrije, Italije, Francije, pa bivalniki iz Estonije in podobno.

Del hitrostnih preizkušenj je tudi letos potekal v neposredni bližini slovensko-hrvaške državne meje. Trasa relija je bila dejansko zelo podobna lanski.

Organizatorji so dodali eno novo hitrostno preizkušnjo, ki pa se je izkazala kot celo najtežja in najbolj popeskana, prav na njej pa je - tako vsak kaže pred nedeljskim delom - po napaki takrat vodilnega Thierryja Neuvilla (Hyundai) tudi prišlo do odločitve o zmagovalcu. Šaškinova ekipa je torej iz vidika popestritve relija dobro izbrala nov zahteven odsek med Gorskim Kotarjem in Karlovcem.

Razbit zadek dirkalnika Oliverja Solberga priča o zahtevnosti hrvaških cest. Foto: Gregor Pavšič

Trasa relija je bila do zdaj spet vredna ravni svetovnega prvenstva. Pa ne le po zahtevnih, selektivnih in atraktivnih cestah, temveč tudi po zelo napornem urniku tekmovanja. V torek in sredo so vse posadke prevozile več kot 1.200 kilometrov med ogledom trase, v četrtek je sledil najprej dopoldanski test in večerni uradni štart, v petek pa nato končno začetek pravega relija.

Petkov del je imel 130 kilometrov hitrostnih preizkušenj, kar je skoraj za dva krajša relija slovenskega državnega prvenstva skupaj. V soboto so šle prve posadke v dirkalnike ob 6.30 zjutraj in jih zapustile šele okrog 22. ure zvečer. Danes zjutraj bo štart tretjega dne relija že ob 5.30 zjutraj. Vmesne etape so bile prav včeraj izjemno dolge, saj je ena izmed hitrostnih preizkušenj potekala tudi prek planote Platak v zaledju Reke. Sobotni del je imel 116 kilometrov hitrostnih preizkušenj, ob tem pa še za dodatnih 677 kilometrov vmesnih etap. Podatek, ki spomni na nekdanje bistveno daljše in bolj avanturistične relije v svetu in doma.

Vse to vpliva tudi na dnevni urnik obiskovalcev dirke. Reli je specifičen avtomobilski šport, ki ne nudi takega udobja kot časovno bolj strnjena tekmovanja na dirkališčih. Zaradi raztegnjene trase, da ne bi prihajalo do večjih prometnih zamaškov, je med hitrostnimi preizkušnjami tudi po več ur premora.

Zbor karavane svetovnega prvenstva v spomin na Craiga Breena. Foto: Red Bull

Sebastien Ogier (Toyota) je že prvi dan izgubil realno možnost za drugo zmago na Hrvaškem. Foto: Red Bull

Zakaj se je na Hrvaško vrnil Ogier?

Kot vodilni je na Hrvaško prispel Sebastien Ogier (Toyota), nekdanji svetovni prvak, ki ima letos začrtan le delni program in načeloma ne bo lovil še devetega naslova svetovnega prvaka. Ko je v cilju prejšnjega relija v Mehiki napovedal povratek na Hrvaško, je bilo to manjše presenečenje.

“Odločitev je bila obojestranska z moštvom. Upoštevali smo rezultate in tudi mojo hitrost na asfaltni podlagi. Če sem iskren, izbira za nastop na Hrvaškem je bila bolj na strani ekipe kot mene osebno,” je za Siol.net povedal Ogier.

Ogier je pred dvema letoma na Hrvaškem zmagal, a to po veliki drami zadnji dan - takrat je v Zagrebu trčil v enega izmed avtomobilov na ulici in nato zmago rešil šele v zadnjem ovinku relija. Letos je po prazni pnevmatiki in enominutni kazni, ker so po menjavi ni dovolj dobro privezal z varnostnim pasom, možnosti za zmago izgubil že v petek.

Hyundaijev dirkalnik v barvah v spomin na Irca Breena. Foto: Red Bull

Hyundaijevo moštvo na reliju nastopa v zelo težkih trenutkih, saj je še vedno sveže izguba voznika Craiga Breena. V njegov spomin so oba tovarniška dirkalnika obarvali v irsko zastavo, Craigov avtomobil pa je parkiran v servisni coni. V čertrtek se je ob njem zbrala celotna karavana svetovnega prvenstva in naredila spominsko skupinsko fotografijo. Petnajst minut popolne tišine je bilo najbolj zgovornih, kako šokantna je bila nenadna izguba izjemno priljubljenega Breena.

Ko so se zbrani razšli, so zagnali motor dirkalnika in njegov zvok je zahrumel skozi servisni cono in dal simbolno vedeti, da gre po Breenovi tragediji življenje naprej. Hyundai si je želel zmage in jo posvetiti Ircu, a po včerajšnji napaki Neuvilla so možnosti zanjo danes skoraj nične.