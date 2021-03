Slovenec, ki je v 40 letih videl vse: zdaj zaradi covida le doma

Veljko Jukič se je leta 1975 v sedmem razredu osnovne šole kot gledalec odpravil na prvo dirko, pet let pozneje je od tam prvič tudi uradno poročal. Do danes je formula ena, ob ostalih številnih ljubeznih - med njimi je tudi karate - postala način življenja.

Veljko Jukič se je leta 1975 v sedmem razredu osnovne šole kot gledalec odpravil na prvo dirko, pet let pozneje je od tam prvič tudi uradno poročal. Do danes je formula ena, ob ostalih številnih ljubeznih - med njimi je tudi karate - postala način življenja. Foto: Bor Dobrin

Leta 1980 je že poročal z dirke formule ena v Avstriji in še vedno, kot da bi ga gnal nek vrag, z enako vnemo kot nekoč najstnik odhaja na dirke formule ena. Z vsaj dvema fotoaparatoma, velikimi teleobjektivi, beležko in odprtimi očmi, da ujame kar največ zgodb iz sveta formule ena. Štirideset let po prvi službeni dirki je za njim slikovito življenjsko potovanje po celem svetu, kjer je spremljal ves sijaj, slavja in tragedije največjega avtomobilskega spektakla.

Včeraj se je v Bahrajnu začelo novo svetovno prvenstvo v formuli ena. Ob stezi je zaradi vseh omejitev, ki so ob epidemiji covid-19 zdesetkale tudi medijske ekipe z najrazličnejših koncev sveta, manjkal tudi dolgoletni slovenski fotoreporter Veljko Jukič. Leta 1980 je že prvič uradno poročal z dirke formule ena in od takrat obiskal več kot 300 različnih dirk. V zadnjih 40 letih je spoznal vse največje zvezdnike formule ena, bil zraven ob velikih slavjih in tragedijah. Jukič, nekoč tudi član jugoslovanske ekipe na vztrajnostni preizkušnji Camel Trophy, sicer pa tudi navdušenec nad motocikli, potovanji in karatejem, se s fotoaparati še letos vrača nazaj na dirkališča formule ena.

“Globoko so se me dotaknile nekatere smrtne nesreče, kot je slovo Ayrtona Senne ali Gillesa Villeneuva, prav tako pa tudi vzpon in padec Michaela Schumacherja. Vedno znova sem presenečen na razvojem, značajem in dosežki Lewisa Hamiltona. Imamo čast, da živimo v obdobju, ko padajo rekordi vseh časov in spremljamo vzpon nove mega osebnosti F1,” pravi Jukič, ki je moral včerajšnji tesen obračun med Hamitonom in Verstappnom spremljati doma.

V osnovni šoli kot “turist” sam na prvo dirko F1

Kot najstnik je odšel na svoje prve dirke v spidveju v Krškem, obiskal je dirke v motokrosu v Prilipah pri Brežicah. Kmalu se je odpravil tudi do Opatije, kjer so v Preluki organizirali motociklistične dirke najvišje ravni. Tam je leta 1977 v živo prvič videl znamenitega Agostiniija. Leta 1978 je bil zraven ob otvoritvi dirkališča Grobnik. Motocikli so bili za Jukiča prva ljubezen, a svet formule ena ga je najbolj fasciniral.

“V sedmem razredu sem bil odličen in oče mi je obljubil posebno nagrado. Izbral sem obisk F1 v Avstriji 1975 na Osterreichringu v Zeltwegu s turistično agencijo Generalturist iz Zagreba. Naš vodič se kar ni nehal čuditi, da so mulca na tako pot pustili samega. Spretno sem prepričal starša, da sta me spustila na pot. Tisti konec tedna je v Avstriji zmagal Brambilla, na treningu se je ubil Mark Donahue.

Leta 1986 na Hungaroringu. Prva dirka formule ena na vzhodni strani Železne zavese. Foto: osebni arhiv

"Dirke F1 nikoli ne morejo biti dolgočasne. Tak občutek lahko dobi gledalec pred TV, v živo pa se vedno veliko dogaja. Včasih sem cinik z distanco, a se pogosto spomnem silovitosti, hitrosti, moči in nenehnega tveganja, pa se pogosto ob stezi zdrznem ..." Foto: osebni arhiv Zakaj formula ena?

“Formula ena je imela vselej posebno mesto. Tako zaradi svojih superzvezdnikov, kot zaradi izrednega tehničnega, športnega in poslovnega izziva. Ne samo dirkači in mehaniki, pač pa tudi spremljavalci F1 sčasoma razvijemo nek poseben življenski slog. Razlika je le ta, da najuspešnejši dirkači pri tem obogatijo, mi pa dobimo doživetij in izkušenj bogato življenje.

Od blizu sem vsa ta leta lahko spremljal številne športne kariere vrhunskih asov kot so Ayrton Senna, Michael Schumacher in Lewis Hamilton, spoznal sem tudi Gillesa Villeneuva, Nikija Laudo, Nelsona Piqueta, Alaina Prosta. Bil sem zraven ob smrti Ayrtona Senne in Julesa Bianchija, spremljal sem vzpon Sebastiena Vettla in Lewisa Hamiltona. Neki vrag me je gnal z dirke na dirko, včasih tudi trideset koncev tedna na leto. Samo da je ropotalo.

Predstavljam si, da je bilo pred 40 letih mnogo težje priti do ustrezne fotografske opreme in začeti z delom?

Izpopolnjeval sem svoje fotografsko znanje. Preboj pa je prišel, ko sem v foto krožku na Srednji tehnični šoli v Krškem odkril Zenitov 'foto-sniper' s 300-milimetrskim teleobjektivom. Takrat je bila boljša oprema draga in težko dosegljiva, a to je bilo okno v svet dirk. Brez močnega teleobjektiva ni bilo akcijskih športnih posnetkov. Vadil sem, se izboljševal in na motociklistični dirki za SP na Grobniku leta 1979 sem izza ograje naredil nekaj odličnih posnetkov svetovnih prvakov Kennyja Robertsa in Angela Nieta. Pozimi, med šolskim obiskom opere v Ljubljani, sem jih odnesel pokazati na uredništvo revije Avto magazin.

"Kje si ukradel te diapozitive," me je pričakal Dušan Petrović, tedanji športni urednik. Zdelo se mu je neverjetno, da bi uspel “mulo” s podeželja takšne posnetke dovolj ostro uloviti lastnoročno in to na diapozitivih – kar je bila tedaj domena predvsem najboljših reporterjev, ki so delali za takrat redke barvne revije. Ta dva posnetka sta končala na dvostranskem posterju v sredini revije Avto Magazin, meni pa sta odprla vrata v čudežni svet iz avto-moto športa. Izpolnile so se mi otroške sanje.

F1 več ne žre svojih junakov, le zavrže jih, ali pa jim, podobno kot Alonsu, podari še življenje ali dve.

Veljko Jukič se je od svojega trinajstega leta vzporedno s fotografijo in motorji ukvarja tudi s karatejem. Treniral je v Krškem, Brežicah in Samoboru, med časom študija pa v Ljubljani pri legendarnem Tokuhisi Takashiju. Veliko je tekmoval ter se dodatno šolal kot trener ter izpopolnjeval kot mojster, tudi na Okinawi in na Japonskem. Tekmoval je za različne klube v Sloveniji in na Hrvaškem, svoje večje uspehe v karateju na poti dolgi skoraj tri desetletja pa je dosegel precej pozno: ob naslovih prvaka v Sloveniji in na Hrvaškem je leta 1991 osvojil tudi 'Coppa Europa' v Milanu, na svetovnem prvenstvu »Shito Ryu Shukokai 2009« na Japonskem pa je v Kobeju v bojih absolutne kategorije po osmih bojih dneva med veterani osvojil srebrno medaljo. Kot trener in organizator je tri desetletja vodil KK Brežice, zadnje desetletje pa kot glavni vodi KK Nippon Krško s sekcijami na Čatežu in v Brežicah. Je moster karateja 6. DAN in se na Okinawi počuti enako doma – kot na vsaki moto ali F1 dirki.

V akciji tik ob progi v Monte Carlu. "Nikjer ni mogoče priti tako blizu stezi in čutiti silovitost F1 in moči motorja kot v Monaku," pravi Jukič Foto: Jan Sommer Friderikssen

S katere dirke ste prvič neposredno poročali?

Ob zaključku četrtega letnika srednje šole sta potekali še dve veliki dirki: v Krškem so pred 30 tisoč gledalci organizirali svetovno prvenstvo za pare v spidveju. Tam sem bil že prvič uradni reporter za Avto Magazin. Čez eden nato enako na svetovnem motociklističnem prvenstvu na Reku. Sledila je matura in prvi obisk formule ena. Ker sem se izkazal, mi je Petrović na mojo željo dal novo priložnost - poročanje iz dirke F1 v Avstriji 1980: »Ampak F1 – to je zelo resna zadeva,« me je poučil Dušan, glavni urednik Marko Špacapan pa mi je kot popotnico dal 3 črno bele in en dia film: »Pa dobro opravi!« Seveda sem se izkazal, to mi je odprlo vrata na naslednjo F1 dirko v Imoli istega leta in do danes se me ne morejo znebiti.

Začel sem seveda kot fotoreporter, a sem hitro začel tudi pisati poročila, novice, intervjuje, reportaže, kasneje sem postal tudi urednik športa. Tako sem imel pregled na stroko in širino športa, a so me uredniki najbolj cenili zaradi navdušenja in zgodb iz sveta F1. Veliko sem delal tudi za TV, pozneje pa sem se vrnil k delu za revijo, tako sem od začetka zraven pri reviji Avto fokus kot športni urednik, kar mi omogoča ostati v stiku z F1, a tudi ostalimi avto športi.

Osemdeseta so bila obdobje bogatih tobačnih pokroviteljev, delali pa ste tudi še iz neprimerljivo večjega tržišča nekdanje Jugoslavije. Kakšni so bili takrat pogoji za delo?

V zlatem obdobju novinarstva v stari, nato pa tudi v novi državi so naše trge otkrili tudi oglaševalci iz sveta F1. Tako smo v dveh deseteltjih tudi za naše novinarsko delo dobili precej podpore, kar je vsaj meni omogočilo pokriti stroške potovanj z dirke na dirke F1 po skoraj vsem svetu. V najboljših letih sem pokrival tudi do 14 dirk letno, v zadnjem desetletju pa sem obiskal od osem do deset dirk letno. Lani je covid-19 to zmanjšal na minimalno raven.

Moja obletnica delovanja v svetu F1 je posledica da so se mi v mladosti hitro odprla vrata v takrat vodilni medij pri nas. Imeli smo stik z ostalim svetom tudi na področju avtomobilizma in novinarstva, pa tudi komercialnega razvoja F1 in širjenja tržišč. Treba je vedeti, da je bilo nekoč v medijskem svetu marsikaj drugače. Avto Magazin je na trgu nekdanje Jugoslavije prodala 100 tisoč izvodov, od tega 30 tisoč v slovenskem jeziku.

Zaradi epidemije covid-19 je danes na dirkah F1 le še peščica novinarjev in fotografov. Foto: Reuters

Zadnja leta formule ena so bila v prevladi Lewisa Hamiltona. Foto: Reuters

Marsikdo spremlja dirke F1 od daleč, najbolj zagrizeni gredo na dirke enkrat ali dvakrat letno, sam pa imam ta privilegij, da sem bil vsa ta leta redno osebno zraven. Na stezi sem opazil marsikaj, česar se na televiziji ne vidi. V boksih sem bil blizu dirkačem, marsikaj sem spoznal iz govorice telesa, iz gest, mimike, nekaj od tega tudi posnameš, uloviš, marsikaj ostane kot izkušnja.

Marsikateri sem trenutek zabeležil, veliko jih je tudi ušlo, a to jem del tega posla. Najbolj dragocena je osebna izkušnja, vsi vtisi in doživetja. F1 je velikanski cirkus, ki stalno ustvarja svoje zgodbe, novice, dogodke. Ta cirkus izpopolnjen - tako na področju komuniciranja, športa kot posla. Na drugi strani je to cehovska družba, ki je razdeljena po svojih področjih, pristojnostih, a cel svet F1 postaja čedalje bolj sterilen, oddaljen in nadzorovan. To je pač “PR”, ki usmerja in ščiti svoje superzvezdnike.

Omenili ste že epidemijo covid-19, ki je lani močno vplivala tudi na svetovnon prvenstvo formule ena. Kako je vplivala na medijsko delo?

Do lani je bilo na vsaki dirki okoli 400 novinarjev, fotografov, zaradi covida so to omejili na 25 novinarjev in 24 fotografov ter partnerske TV ekipe. Postopki so se zaostrili, stiki popoloma omejili, vsaka ekipa je v svojem mehurčku. Večini medijev ne dopustijo več dostopa na dirke. Ostal je le še določen krog, ki imajo višji status, pa še med nami obstaja določena rotiacija. Na vrsto prideš lahko za izbranne dirke, kjer izberejo še dodatnih deset fotografov. Na koncu je dragoceno, da si sploh zraven, pa čeprav v zelo omejenem obsegu.

Do lani je bilo na vsaki dirki okoli 400 novinarjev, fotografov, zaradi covida so to omejili na 25 novinarjev in 24 fotografov ter partnerske TV ekipe.

Kakšne pa imate načrte za letos?

Letos bo nekoliko drugače, sam sem si rezerviral nekaj tradicionalnih dirk: Imolo, Barcelono, Monako, Avstrijo, pa na koncu Suzuko in Abu Dabi. Novinarstvo lahko preživi s pomočjo zgodb prek Zooma, a brez dostopa ni fotografije. Mnogo prvovrstnih fotoreportrerjev je izgubilo dostop in s tem posel, za novinarje je vendarle lažje, so pa zgodbe sedaj tudi precej omejene. Dostopa v paddock ali bokse ni več, to pa je osnova mnogih rumenih, sočnih, osebnih in športnih foto-zgodb. Ostanejo pa nam zgodbe s steze.

Kakšen je sicer vaš delovni konec tedna na dirki F1?

Na dirki imam vedno svojo fotografsko rutino. Delam slike za zgodbe iz zakulisja, intervjuje, posnetke s steze, iz boksev, na sami dirki pa je napeto. Najprej sem v boksih, da posnamem priprave na štart, nato na štartni razvrstivi, nato tečem do prvega ovinka, nato še na kak zanimiv ovinek, pa včasih nazaj v bokse na zamenjavo koles. Seveda ne smem manjkati na cilju, pa ob prihodu v “parc ferme”, da ujamem veselje zmagovalca in žalost poraženca. pa seveda na koncu oder za zmagovalce in mehanike, ki pospravljajo. Za revijo Avto Fokus ne rabim tako intenzivnega dela, a občasno sodelujem s katero od tujih agencij. Tam pa je dobro, da imam kar največ razvnorstnega materiala.

Foto: Getty Images

Jukič je bil del prve jugoslovanske odprave na nekoč sloviti Camel Trophy. Foto: osebni arhiv Ob toliko dirkah se vam je verjetno tudi kaj nenavadnega pripetilo?

Na dirkah sem doživel veliko dogodkov, tako prijetnih kot neprijetnih. Z nekaterimi dirkači sem se celo dobro razumel, nekateri me niso prenašali. Jacques Villeneuve je poslal varnostnika, da me odžene, Lewis Hamilton je nekoč do zadnjega trenutka pred štartom nadzoroval, da mu ne poškodujem prednjega krila. Lauda je bil vedno gentleman, Piquet šaljivec in podobno. Ker sem skakal čez ograje tam, kjer se ne sme, bi skoraj končal v zaporu. Na Portugalskem me je celo pridržala policija ...

Na koncu nič ne odtehta navdušenja, ki ga sproži štart in silovito grmenje najhujših dirkanih vozil na svetu. Pa tudi trenutkov, ko se po zapletu na stezi dirka razplete v zadnjih krogih in morda celo prav pred tvojih fotografskim objektivom.

Torej se zagotovo ne strinjate z domnevno nekaterih, da je moderna F1 preveč sterilna in dolgočasna?

Dirke F1 nikoli ne morejo biti dolgočasne. Tak občutek lahko dobi gledalec pred TV, v živo pa se vedno veliko dogaja. Včasih sem cinik z distanco, a se pogosto spomnem silovitosti, hitrosti, moči in nenehnega tveganja, pa se pogosto ob stezi zdrznem. Še vedno me navdušujejo poteze mojstrov, pa čeprav to začutim le za trenutek. Takrat si dam duška, prosto pot navdušenju, ki je ostalo enako od mladih dni.

Na koncu nič ne odtehta navdušenja, ki ga sproži štart in silovito grmenje najhujših dirkanih vozil na svetu.

Katera je vaša najljubša steza?

Najljubšega dirkališča ali ovinka nimam, so pa mi nekatere steze večni izziv. To sta lahko Monako ali Suzuka, enako doma se počutim v Avstraliji kot na Japonskem, Italiji ali Braziliji. Spremljal sem preko 300 dirk, v Braziliji in Avstraliji sem bil vsaj petnajskrat, na Japonskem pa vsaj dvajsetkrat. Lahko bi ostal v kateri koli od teh držav, a me je vedno vleklo domov. Nenazadnje imamo v Sloveniji skoraj idealno lego v Evropi za poročanje iz sveta F1.

Z izjemo Alonsa, Raikkonena in Vettla je večina današnje karavane formule ena zelo mlade. Kako spremljate menjavo generacij?

Sodobna F1 se je precej na hitro pomladila, letos imamo še tri novince iz formule 2. Že Max Verstappen se zdi kot “star” dirkač. Res je veliko mladih, ki pa težko pridejo do izraza. Najprej je serijsko zmagoval Vettel, zdaj Hamilton. Ta piše absolutno zgodovino F1, ki je primerljiva le še s Schumacherjevimi rekordi.

Ko sem odraščal, je bil Juan Manuel Fangio desetletja nedosegljiv pojem sveta F1. Približala sta se mu Senna in Prost, nato Vettel, statistično sta ga prekosila Schumacher in Hamilton. Veliko je zelo kakovostnih in kompletnih dirkačev, ki pa žal ne uspejo ujeti in izkoristiti svoje priložnosti. Poglejte Fernanda Alonsa; po drugem naslovu svetovnega prvaka se je okrog njega vrtel cel svet, pa je zatonil – najprej v dvoboju s Hamiltonom, nato s Vettlom, z Rosbergom, Raikkonenom in znova s Hamiltonom. Pa kljub vsej svoji prebrisanosti in hitrost tudi zdaj nima resnih možnosti za svoj zadnji poskus – kot je to denimo uspelo Laudi in Prostu.

To je Jukičeva zadnja fotografija Ayrtona Senne. Posnel jo je v Imoli leta 1994, tik preden se je Brazilec iz boksov odpeljal na štartno črto. Foto: Veljko Jukič Večno vprašanje - Senna ali Schumacher?

Senna bo večna in nedotakljiva tema starih ljubiteljev F1. Tako kot zgodbe o Taziu Nuvolariju, Albertu Ascariju ali Gillesu Villeneuvu. Za Senno nima smisla iskati primerjav, saj je bil tudi značajno iz drugega časa in prostora. Med malim princem in od usode izbranim povzpetnikom na tron F1, ki je odšel na vrhuncu športne tragedije in epskega spopada z najboljšim mlade generacije. Obenem nas je opozoril, da so tudi največji junaki še vedno umrljivi. Leta 1994 sem bil v Imoli, na na drugem koncu dirkališča - v ovinku Aque Mineralli. Nismo natančno vedeli, kaj se dogaja, a ob novici o Sennovi nesreči nisem bil zaskrbljen. Zdel se mi je nesmrten. Zato je bil šok tisti večer ob uradni objavi njegove smrti še toliko večji, oseben, celo grozljiv.

Preboleli smo ga, a nikoli pozabili. Nezadržno prihajajo novi Schumacherji, Vettli in Hamiltoni. Vmes se je ubil Jules Bianchi, je pa Romain Grosjean lani v Bahrajnu preživel po čudežu. Seveda, tudi ob veliki pomoči vse varnostne tehnologije. F1 več ne žre svojih junakov, le zavrže jih, ali pa jim, podobno kot Alonsu, podari še življenje ali dve. Senna bo zame ostal neprimerljiv, enako tudi Schumacher. Hamilton bo tja še moral splezati, morda že letos.