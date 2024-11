Obeta se vrtoglav znesek: na dražbi 70 let star Mercedesov dragulj #foto

Mercedes-Benz bo na dražbi prvič prodal enega izmed redkih W196 R, dirkalnika iz petdesetih let, s katerim sta vozila tudi Juan Manuel Fangio in Stirling Moss. Na dražbi pričakujejo izkupiček več kot 50 milijonov evrov.

FIA zaradi premalo konkurence v letih 1952 in 1953 ni razpisala svetovnega prvenstva formule ena. Tako so imeli proizvajalci dovolj časa za pripravo svojih dirkalnikov za leto 1954. Predpisi so bili dokaj ohlapni in preprosto - omejitev atmosferskih motorjev je bila do 2,5 litra delovne prostornine, za voznika pa so morali imeti centralen položaj.

Blestel je v Buenos Airesu in Monzi

Pred 70 leti so rokave zavihali tudi pri Mercedes-Benzu in izdelali enega svojih najpomembnejših športnih oziroma dirkalnih avtomobilov. To je bil srebrni W196 R z oznako “stromlinienwagen”.

Po koncu sezone je imel Mercedes-Benz deset primerkov dirkalnika. Naposled so štiri donirali, med njimi tudi avtomobil s šasijo številka 9. Leta 1964 ga je prejel muzej IMS v okviru dirkališča v Indianapolisu. Ta dirkalnik je leta 1954 do zmage v Buenos Airesu popeljal znameniti Juan Manuel Fangio, pozneje petkratni svetovni prvak formule ena, leto za tem pa je v Monzi z njim dirkal tudi Stirling Moss.

Zanj pričakujejo več kot 50 milijonov evrov

Po 59 letih skrbnega vzdrževanja pri IMS Museum bodo zdaj prek dražbene hiše RM Sotheby’s ta dirkalni starodobnik prodali. To je prvič, da bo W196 R dobil zasebni kupec in eden od štirih še obstoječih primerkov avtomobila.

Glede na poreklo in ekskluzivnost avtomobila je vrtoglava tudi pričakovana cena. Po predvidevanjih RM Sotheby’s bodo na dražbi avtomobil prodali za več kot 50 milijonov evrov.

Foto: RM Sotheby's

Foto: RM Sotheby's

Foto: RM Sotheby's