Slovence pozdravil zvezdnik F1: to je ozadje novih poslov

"Uživajte v alpine A110. Slišal sem, da so slovenske ceste zelo zanimive," je v hudomušnem videu Slovence (najbrž podobno kot tudi preostale) nagovoril Fernando Alonso, dvakratni svetovni prvak formule ena. Alpine danes stavi na formulo ena in na bencinskega športnika A110, toda v (majhno) Slovenijo so dejansko prišli zaradi prihodnosti, in ne zaradi avtomobila, ki ga kot edinega lahko ponudijo danes. Več o tem je razkril njihov komercialni direktor Regis Fricotte.

Ne zgodi se pogosto, da v Slovenijo visokopotezno vstopi nova avtomobilska znamka. Prejšnji teden je to storil Renault s svojo športno znamko Alpine. Za zdaj jo je namenil svojemu trgovcu v Lescah, a ponudba se bo skladno z novimi modeli v prihodnje še širila.

Znamka Alpine je v Slovenijo najprej vstopila z bencinsko gnanim modelom A110. Foto: Gregor Pavšič

Alpine je znamka z jasnimi športnimi koreninami tako v klasičnih avtomobilskih dirkah kot danes tudi v formuli ena. Toda Alpine danes je v marsičem drugačna kot bo čez nekaj let, ko pa vodilni vseeno obljubljajo enake gene in enako navdušenje na cesti.

"Napočil je čas, ko je bila odločitev za prihod v Slovenijo prava. Znano je, v katero smer se bo znamka razvijala in kakšne avtomobile bomo ponudili kupcem. To daje perspektivo za znamko tudi v državah, kjer do zdaj sploh nismo bili prisotni. Pred štirimi ali petimi leti smo analizirali trge, a tudi videli, da prodajni potencial na določenih trgih zgolj z enim modelom A110 še ni dovolj velik. V Sloveniji tudi za bencinski A110 obstaja določen potencial, še bolj pa vidim priložnost v nadaljnji rasti znamke. Prav to je pretehtalo, da smo se odločili za vstop tudi v Slovenijo," je za Siol.net povedal Regis Fricotte, komercialni direktor znamke Alpine.

A110 je neposredni bencinsko gnani športnik, a prihodnost znamke Alpine je električna. Foto: Gregor Pavšič

Renault ima zelo bogato zgodovino udejstvovanja v formuli ena, lani pa so svoje aktivnosti prvič namenili novi znamki Alpine. Moštvo pod uradnim imenom BWT Alpine F1 Team letos meri višje kot lani, ko so enkrat zmagali in bili skupno dvakrat uvrščeni na stopničke. Dirkača ostajata nekdanji svetovni prvak Fernando Alonso in mladi Esteban Ocon, iz ekipe Aston Martin je na čelo moštva prišel Otmar Szafnauer. V vodstveni strukturi najdemo tudi Bruna Famina, ki je nekoč vodil Peugeot Sport, in Davida Brivia, nekdaj vodjo Yamahine ekipe v svetovnem prvenstvu Moto GP. Prvi tehnik moštva še naprej ostaja Pat Fry.



Alpine kot avtomobilska znamka za zdaj v tovarni v Dieppu izdela okrog tri tisoč avtomobilov letno. Ponudbo trenutno le bencinsko gnanega A110 bodo med letoma 2024 in 2026 zamenjali trije električni avtomobili.

Dejali ste, da Alpine v Slovenijo prihaja predvsem zaradi prihodnosti, in ne toliko zaradi obstoječega bencinskega športnika A110. Kaj lahko poveste o tej prihodnosti in avtomobilih, ki jih boste v nekaj letih še pripeljali tudi v Slovenijo?

Imeli bomo športni mestni avtomobil, ki bo na ceste pripeljal prvi. Sledil mu bo križanec, nato pa še zamenjava za obstoječi A110. Marsikaj se bo spremenilo. Najprej zaradi pogona, ki bo le še električni, tudi mi kot znamka pa bomo iz današnje zelo nišne ponudbe stopili v precej višjeserijske segmente.

Predvidevam, da boste pri razvoju električnih avtomobilov uporabili nove in prav za električne pogone namensko razvite Renaultove platforme?

Prav gotovo bomo izkoristili Renaultove platforme, tak primer bo električna platforma CMF-EV. Kljub temu pa bo moral biti avtomobil prepoznaven in dovolj poseben ter tako skladen z znamko Alpine. Iskali bomo drugačne rešitve, nastavitve in podobno, kar bo naše avtomobile vozniško prav gotovo močno ločevalo od vozil iz naše celotne alianse. Izjema bo tudi električni naslednik A110, ki ga razvijamo skupaj z Lotusom. Tam platforma torej ne bo Renaultova.

Lani trije dirkalniki znamke Alpine tudi v Sloveniji. Ali se bodo vrnili v Novo Gorico, kjer je Manu Gigou lani zmagal, še ni znano. Foto: WRC Croatia

Kako boste kupce prepričali, da ostanejo zvesti športnim avtomobilom tudi po slovesu od glasnih bencinskih motorjev?

Naš cilj pri tem prehodu je jasen. Ohraniti želimo jasen DNA znamke, ki jo Alpine ima že danes. Avtomobili morajo biti odzivni, ponujati morajo vozniške užitke, posebna doživetja in zmogljivosti. Vse to lahko ponudimo tudi v električnem avtomobilu. Tehnologija nam pri tem lahko pomaga.

Kaj pa zvok? Bo prihodnje generacije še motilo, če ga preprosto ne bo več?

Način, kako doživljamo športna avtomobilska tekmovanja ali športne avtomobile, se bo spremenil. To je trend, ki je zavzel praktično celotno avtomobilsko industrijo. V Evropi se bo z okoljskimi zahtevami razvijal še hitreje kot v nekaterih drugih regijah sveta. Treba bo poiskati nove tehnologije in rešitve, ki bodo še naprej navduševale, pa četudi na nekoliko drugačen način kot danes. Bilo bi nesmiselno, če bi vozili v nasprotni smeri od avtomobilskih trendov. Električni pogon je dejstvo in zdaj je treba poiskati načine, kako tak pogon z novimi tehnologijami narediti resnično privlačnega in zanimivega.

Vrniva se k avtomobilski klasiki, ki ste jo pripeljali v Slovenijo. Komu je namenjen dvosedežni A110?

A110 je avtomobil za tiste, ki preprosto uživajo v vožnji. Jasno, za veliko večino to ne more biti edini avtomobil. Morda je to drugi, ali pa celo tretji avtomobil. Namenjen je vsem, ki radi uživajo na cesti, a to še vedno v dokaj udobnem in vsakodnevno ne preveč utrujajočem avtomobilu. Enako vidim A110 pri tistih, ki se radi odpravijo na cestne potepe tudi v skupini in svojo strast do vožnje delijo z drugimi. Taki so kupci Alpine danes. Veliko se družijo tako na dirkališčih kot tudi na privlačnih cestah v gorah. Ne gre le za zmogljivosti, ampak za neki skupek občutkov in zadovoljstva, ki ga voznik s takim avtomobilom dobi.

Dirkalnik Alpine na uradnih testiranjih v Barceloni. Foto: Reuters

Fernando Alonso je eden najbolj izkušenih voznikov v formuli ena. Foto: Reuters Kako pomembna je za vašo znamko formula ena, kjer ste prisotni z lastnim tovarniškim moštvom?

Ko ima znamka svoje gene v avtomobilskem športu in ko želiš z znamko rasti prav zaradi športa, potem je formula ena najbrž najboljša platforma. Močno lahko pomaga pri prepoznavnosti in gradnji ugleda. Imamo tudi druge aktivnosti v dirkaškem športu, tako na dirkališčih kot tudi v reliju z več različicami A110. Veliko si obetamo tudi od vztrajnostnih dirk, kjer bomo prisotni z zelo resnim programom. Vse te aktivnosti pomagajo pri gradnji znamke, formula ena pa je tu naš glavni steber. Alpine je bila do zdaj znamka nekaj navdušencev, toda v prihodnje bo s širšo ponudbo avtomobilov tudi doseg znamke mnogo širši, kot je danes. Zato nam je formula ena s svojim velikim ciljnim občinstvom tudi tako pomembna.

Od trojne zmage Alpine na reliju Monte Carlo je minilo že 49 let. Koliko so danes v povprečju stari vaši kupci?

Realnosti v življenju so vedno zanimive. Ko si star 25 let, si želiš odličnega avtomobila, pa zanj največkrat nimaš denarja. Naše stranke so v povprečju stare od 45 do 65 let. Najprej je bilo veliko navdušencev iz šestdesetih in sedemdesetih let, ki so se dobro spominjali nekdanji uspehov Alpine. Toda, kot sem že poudaril, zdaj se ta ciljna skupina širi in tudi za ženski spol je lahko Alpine kot znamka zelo pomembna in privlačna. Bistvo znamke je predvsem želja po lahkotnosti vožnje in užitkih na cesti, starost pa pri tem dejansko niti ni pomembna.