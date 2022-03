Alpine bo čez dve leti začel preobrazbo v povsem električno znamko, toda zdajšnji A110 je še pravi športnik z bencinskim motorjem in to brez kakršnekoli elektrifikacije.

Alpine bo čez dve leti začel preobrazbo v povsem električno znamko, toda zdajšnji A110 je še pravi športnik z bencinskim motorjem in to brez kakršnekoli elektrifikacije. Foto: Gregor Pavšič

V Slovenijo je uradno vstopila Renaultova športna (in premijska) znamka Alpine. Zdaj naj bi bil pravi čas, pravijo Francozi, ki so na naše ceste že pripeljali klasični dvosedi bencinski športnik, alpine A110. Toda to je dejansko napoved povsem električne prihodnosti te znamke. Prva misel po dinamični vožnji? Ta avtomobil je lahko odlična naložba!

Novodobni alpine A110 izhaja iz leta 2017, nedavno so ga tudi rahlo prenovili. Alpine jih je lani izdelal okrog tri tisoč. Foto: Gregor Pavšič Taki avtomobili so danes že skoraj izkoreninjeni. Vozniški prostor je kot zasebna domača soba, kot lasten osebni kotiček, ki bi si ga izdelali po lastnih merah. Za umik v drug svet in za uživanje. Temu je tak avtomobil namenjen. Hrup za, in ne pred voznikovimi ušesi, pa kmalu zatem segret sedež in hipna odzivnost volana lahko pošteno dvignejo srčni utrip, preznojijo majico in spišejo lepe spomine z vozniško najbolj zanimivih cest.

"Ta avtomobil je namenjen cestam v Alpah," je včeraj na Bledu povedal Regis Fricotte, komercialni direktor Renaultove znamke Alpine. Alpine je v sedemdesetih letih prav na francoskih alpskih cestah dobila status avtomobilske ikone. Zmagovala je na relijih Monte Carlo (trojna zmaga leta 1973) in bila v nekem obdobju eden najboljših avtomobilov za reli. Novodobni alpine A110 je blizu tistega, česar bi leta 2022 lahko rekli brezkompromisni športnik. Pogon brez elektrifikacije, motor za voznikovim hrbtom in le dva sedeža; vse to je tisto, kar voznika težko pusti ravnodušnega.

Doma bo treba imeti še en avtomobil

Seveda, tak avtomobil je dejansko igrača za tistega, ki rad uživa na cesti in ki si tak avtomobil lahko privošči. Nekje med 60 in 70 tisoč evri namreč stane ta francoski "porsche cayman". Ker ima le dva sedeža in zelo omejena dva prtljažnika, bo moral imeti kupec doma vsaj še en nekoliko bolj praktičen avtomobil.

No, Renault oziroma Alpine, ki ga za zdaj izdeluje le prek trgovca v Lescah, naj bi eno najdražjo različico alpine A110 v Sloveniji že prodal.

Elegantne in čiste linije izdajajo športni avtomobil, ki priznava le malo kompromisov. Foto: Gregor Pavšič

Počutje za volanom je kajpak odlično. Volan ima veliko globinskega hoda, zato je tudi položaj voznika primeren za dinamično vožnjo. Foto: Gregor Pavšič

Francoskega porekla pri Alpine ne skrivajo. Različica GT ima tudi nekaj bolj prefinjenih materialov in boljše ozvočenje. Foto: Gregor Pavšič

Sodeč po prvih kilometrih s tem avtomobilom mi je jasno, da bo vsak kupec z A110 lahko užival in si privoščil odlične cestne izlete. Nedvomno pa je tak avtomobil lahko tudi izjemna naložba. To je namreč zadnji klasični bencinsko gnani avtomobil znamke Alpine. Prihodnji avtomobili bodo električni, ta današnji A110 pa prekipeva od avtomobilske klasike. In za nameček ima Alpine zanimivo zgodovino in tisto z emocijami prežeto tradicijo, ki lahko takim avtomobilom nekoč močno poviša ceno.

Zanimiva konzola med sprednjima sedežema. Rdeč gumb za zagon motorja za voznikovim hrbtom. S samodejnim menjalnikom voznik upravlja prek gumbov. Foto: Gregor Pavšič

Bolj kot sam avtomobil, ki je dejansko že star nekaj let, je za Slovenijo novost sama znamka. Bencinski športnik bo služil za utrjevanje njene prepoznavnosti, prodaja pa bo predvidoma ostala nišna. Več si trgovci obetajo od prihodnosti in novih električnih avtomobilov. Z novimi modeli bodo prišle tudi nove prodajne priložnosti in zaradi teh je Alpine zdaj tudi prišla v Slovenijo.

Že čez dve leti sledi Alpinin električni manjši avtomobil (bržkone njihova različica napovedane Renaultove električne "petke"), leta 2025 sledi električni križanec, leta 2026 pa nato še električni naslednik A110. Vsaj do leta 2024 bodo še v prodaji bencinski motorji, pozneje očitno ne več.

Zelo vpadljive Brembove zavoe z modrimi zavornimi čeljustmi. Foto: Gregor Pavšič

V Sloveniji bo alpine A110 stala okrog 70 tisočakov. Foto: Gregor Pavšič

A110 ima prtljažnik tudi spredaj, česar na primer nimajo niti Renaultovi električni avtomobili. Foto: Gregor Pavšič

Ob omembi električnih športnih avtomobilov danes marsikdo zastriže z ušesi. Kljub temu nekateri primeri kažejo, da je mogoče s celovitim pristopom uspeti. Tradicionalno športni Porsche, kjer se je vse vrtelo okrog zvoka šestvaljnika, zelo dobro prodaja električnega taycana. Tehnično celovit električni avtomobil s športnim karakterjem bo lahko imel svojo ciljno publiko, saj nas je tudi Renaultov novi električni megane electric – predvsem v smislu tehničnih sistemov in izkoristka električnega pogona – nedavno že prepričal.

Toda za zdaj je tu še klasični bencinski alpine. Karoserija je skoraj v celoti (96 odstotkov) izdelana iz aluminija, razporeditev mase znaša 44 odstotkov spredaj proti 56 odstotkom zadaj, težišče avtomobila je v voznikovem sedežu. Tako lahko voznik v svoji zadnji plati in hrbtu še kako dobro čuti, kaj se dogaja z avtomobilom.

Tudi do 300 "konjev" za dober 1,1-tonski športnik

Alpine A110 ima maso le dobre 1,1 tone. Glede na različico znaša moč 1,8-litrskega štirivaljnega turbomotorja od 252 do 300 "konjev". Na voljo so osnovni A110, različica GT je v duhu "gran turismo" namenjena cestnim potepom in je prežeta tako s športnostjo kot udobjem, različica S pa izraziteje sodi tudi na dirkališča. Obe zmogljivejši različici imata Brembove zavore, modre zavorne čeljusti in tudi lahke Sabeltove sedeže – ti imajo lahko maso tudi vsega 13 kilogramov.

Alpine stavi predvsem na formulo ena, ima pa tudi svoje moštvo v reliju. Lani so prav v Novi Gorici dosegli svojo prvo zmago v skupni razvrstitvi. Foto: Uroš Modlic

Zaslon na sredinski konzoli je zelo zasilen in prav gotovo ni več v skladu z zadnjimi (tudi Renaultovimi) smernicami. Foto: Gregor Pavšič

Prtljažnik zadaj je majhen. Z nekaj dela in odvijanjem vijakov lahko voznik dostopa tudi do 1,8-litrskega turbo motorja. Foto: Gregor Pavšič

Tanki in lahki Sabeltovi sedeži. Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Različica A110 S ponuja največ moči in najbolj športne lastnosti, ki so namenjene že bolj za dirkališča. Foto: Gregor Pavšič