Alpine je razkrila svoj novi električni model z oznako A390. To je športno usmerjen kupejevski SUV, ki ga bodo poganjali trije elektromotorji, obenem pa je A390 tudi največji, najtežji in najbolj praktičen avtomobil znamke Alpine do zdaj.

Foto: Alpine A390 je dolg 4,61 metra, širok je 1,88 metra, visok je 1,53 metra in ima 2,70 metra medosne razdalje. To je torej največji model Alpine do zdaj. Obenem pa je tudi najtežji, saj ima osnovna različica maso 2,1 tone. To je približno dvakrat toliko kot tehta najlažja različica športnega kupeja A110 R. Pričakovano pa je A390 tudi daleč najbolj praktičen model francoske znamke in to po zaslugi 532-litrskega prtljažnika.

Izdelali so ga na osnovi platforme AmpR medium (podobno kot renault megane e-tech, scenic e-tech in tudi nissan ariya), na voljo bo z 20- in 21-palčnimi kolesi in dinamičnim oblikovalskim slogom. Navzven se A390 z vpadljivo obliko, v notranjosti pa vidimo nadgradnjo ureditve, ki jo že poznamo iz novejših Renaultovih avtomobilov.

Foto: Alpine

Avtomobil poganjajo trije elektromotorji. Eden je spredaj, dva pa zadaj. Že osnovna različica ima sistemsko moč skoraj 400 “konjev”. A390 bo na voljo v različicah GT in GTS, obe pa imata baterijo kapacitete 89 kilovatnih ur (kWh). Po standardu WLTP bo doseg več kot 500 kilometrov.

Pri Alpine so uporabili naprednejšo tehniko tako pri baterijskih celicah kot optimizaciji hitrega polnjenja z enosmernim tokom (DC), ki je slabša stran električnih Renaultovih avtomobilov. Največja moč polnjenja A390 bo do 190 kilovatov, Francozi pa obljubljajo tudi ugodno krivuljo moči polnjenja. Na voljo bo tudi 22-kilovatni polnilec za izmenični tok (AC).

Pri Alpine so za svoje nekatere prihodnje modele (tudi za električno limuzino, ki bo nasledila A110) napovedali uporabo kolesnih elektromotorjev.

Foto: Alpine Foto: Alpine Foto: Alpine Foto: Alpine