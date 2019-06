Škoti nimajo le viskija, ampak tudi eno najlepših cest

Cestni odsek med mestoma Durness in Ullapool velja za enega izmed najlepših, če ne celo najlepši cestni odsek na veličastni škotski krožni cesti North Coast 500. Balzam za dušo popotnikov niso le prečudoviti pogledi na okoliške gore, cesta osupne tudi z neverjetnimi razgledi na obmorske vasice in dramatične naravne posebnosti ter seveda tudi z vrsto vozniško navdušujočih zavojev.

Cesto spremlja čudovita pokrajina, ki jo prekinjajo redke obmestne vasice s pestro kulinarično ponudbo. Foto: Flickr Commons

Tu ni pametno slediti stricu Googlu

Čeprav ima Googlova navigacija skoraj vedno prav in ji je pametno slediti, vsem tistim, ki se bodo podali na čudovito pot od Ullapoola do Durnessa, svetujemo nekaj samostojnosti. Google ali druga navigacija vam bo predlagala pot po A838, A894 in A835. Gre za okoli dve uri dolgo potovanje, a vsem na srce polagamo, da izberejo ozko obmorsko cesto. Po kilometrih nekoliko daljša, vsekakor pa časovno zamudnejša pot ponuja poglede na veličastne gore, neskončne doline in jezera, polna skrivnostnega življenja. Na svetu je težko najti cesto, ki v sto kilometrih ponuja tolikšno raznolikost in hkrati dvigne vozniški adrenalin na nevarne ravni.

Nevarno ozka in z neskončno zavoji

Obalna cesta je dvosmerna, a njena širina zadostuje le za en avtomobil, zato je celoten odsek posejan z urejenimi mesti za umikanje. Vsekakor cesta ni namenjena slabim voznikom ali tistim, ki se na takšnih cestah počutijo nelagodno. Vožnja je poseben izziv še zlasti ob dežju ali močnejšem nalivu, kar pa se na Škotskem hitro zgodi. Vreme je namreč zelo nestanovitno, hitro se lahko spremeni, sonce pa skrije za goste oblake.

Še preden se odpravite na pot, priporočamo obisk enega izmed festivalov. Septembra je kitarski festival, oktobra festival piva, a takrat postane vremenska napoved še nekoliko bolj nepredvidljiva, temperature pa so že nizke.

Most Kylesku je oblikoval arhitekt, ki je poskrbel za podobo sydneyjske operne hiše. Foto: Flickr Commons

Osamljena cesta voznike vodi skozi čudovito pokrajino, polno mostov, jezer in gričev. Foto: Flickr Commons

Veliko bo ustavljanja

Ob naporni vožnji po ozki cesti vas bodo zasvojile vmesne točke, kjer se boste morali ustaviti. Ogledate si lahko grad Ardvreck, ki so ga zgradili v 16. stoletju in v katerem strašita dva duhova - visok moški, oblečen v sivo, in mlado dekle po imenu Eimhir. Poleg vmesnih majhnih vasic, kjer navdušijo z lokalno kulinarično ponudbo, sta v poletnih mesecih obvezna ogled jezer in skok v vodo. Skoraj bele peščene plaže bi pričakovali na Maldivih ali drugi eksotični lokaciji, toda Škotska ima kar nekaj skritih draguljev.

Med vožnjo cesta prečka most Kylesku. Pogled na čudovito oblikovan most je eno izmed največjih presenečenj na poti. Oblikoval ga je arhitekt, ki je poskrbel tudi za obliko sydneyjske opere. V neokrnjeni naravi takšnega mostu nihče ne pričakuje, hkrati pa je zaradi svoje zanimive oblike postal prava turistična atrakcija.

Rezervoar naj bo poln

Pomanjkanje goriva je lahko velika zagata številnih popotnikov, ki se vozijo po skoraj neobljudenih obalnih cestah. Pred začetkom poti je seveda priporočljivo, da rezervoar napolnite do konca. Pozabljivost ima lahko neprijetne posledice, saj so nekatere ceste povsem osamljene, na njih ni veliko voznikov, hkrati pa je signal mobilnega telefona marsikje le pobožna želja.

Ceste so v veliki večini odlično vzdrževane in primerno označene. Hitrosti bodo sicer majhne, a za odmerek adrenalina se ni treba bati. Še posebej odsek po mostu Kylesku je nekoliko strašen in se ga je pametno lotiti podnevi. Bolj kot nasproti vozečih ljudi se je treba paziti živali, ki rade zaidejo na cesto.

Vožnja ne bo hitra, a zaradi ozke ceste adrenalinska. Ponoči in ob slabem vremenu vsekakor ni primerna za začetnike ali nevešče voznike. Foto: Flickr Commons

Preberite še: