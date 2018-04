Peklenska avtocesta v objemu ledu in tovornjakov #foto

Na skrajnem severu Združenih držav Amerike leži avtocesta Alaska Route 11, svetu poznana kot avtocesta James Dalton. Neasfaltiran, kar 666 kilometrov dolg peklenski del avtoceste je pod nenehnim udarom neokrnjene narave in leži v popolni izolaciji od ljudi. Kako zelo zahtevno je prevoziti to avtocesto, lahko opišemo z neposredno primerjavo, da so druge nevarne in nenavadne ceste v primerjavi z njo kot sprehod v parku.

666 kilometrov dolga makadamska cesta velja za eno od najbolj nevarnih na svetu. Foto: Wikipedia

Na robu polarnega kroga in v osrčju zasnežene divjine

Bolj kot se bližamo severu Združenih držav Amerike, vse bolj neizprosno je vreme. Nizke temperature, sneg in veter sicer poskrbijo za čudovito zimsko idilo, a hkrati poskrbijo za težaško gradnjo cest ter otežijo življenje vsem prebivalcem. Skozi srce krute divjine in ob robu polarnega kroga velja avtocesta James Dalton za eno od najbolj nevarnih cest na svetu. Ker so vremenski pogoji odločilni tudi pri poseljevanju, je tam prebivalcev izredno malo, na makadamski cesti pa poleg težkih vlačilcev z 18 kolesi prej vidimo divjo žival kot človeka.

Najbolj osamljena cesta na svetu se razteza od avtoceste Elliot, ki leži le streljaj severneje od mesta Fairbanks in Deadhorse in se konča po, kar nekoliko ironično, 666 ‘"satanskih" kilometrih blizu zaliva Prud hoe, kjer so v Arktičnem morju zgrajene oljne ploščadi.

Avtocesta je bila glavni akter v resničnostni televizijski oddaji Ice Road Truckers. Njena slava se je z leti le povečevala, njen talent pa so prepoznali tudi pri BBC in jo predstavili v oddaji World most dangerous roads (Najbolj nevarne ceste na svetu). Tam so kot največje nevarnosti označili gosto meglo, nesamozavest voznika, predrtje pnevmatike, nasproti vozeče ogromne tovornjake, udarne jame, pesek, grizlije, dež, sneg, neskončno tišino, okvaro motorja, razbitje sprednjega vetrobranskega stekla in pomanjkanje goriva.

Na Aljaski narava pokaže svoje zobe in avtocesta James Dalton se spremeni v vozniški pekel, kjer preživijo le najboljši in najspretnejši vozniki. Foto: Red Bull

Poleti se temperature dvignejo tudi do deset stopinj Celzija, pozimi pa se spustijo na več deset stopinj pod lediščem. Foto: Wikipedia

Sprva kot tovorna pot, zdaj pomembna turistična atrakcija

Avtocesto so zgradili že davnega leta 1974 kot glavno prometno žilo za cevovod podjetja Trans-Alaska in jo poimenovali po glavnem inženirju, ki je nadziral in vodil gradnjo. Makadamska cesta poteka vzporedno z cevovodom Trans-Alaska in kljub izolaciji na njej pozimi vozi tudi do 250 tovornjakov, poleti pa se številka spusti na 150 aktivnih tovornjakov. Na svetu ni veliko prevoznih cest, ki so postavljene na tako odročnem in osamljenem kraju. Šlo naj bi celo za eno izmed najbolj severno ležečih cest na svetu.

Ob vsem odseku so le tri vasice - na 280. kilometru je Coldfoot z 10 prebivalci, na 300. kilometru je Wiseman z 22 prebivalci in skoraj na koncu, na 666. kilometru je Deadhorse s 25 stalnimi prebivalci, zato voznikom, preden se odločijo zapeljati nanjo, priporočajo, da se opremijo z zalogami hrane pijače in s seboj vzamejo dodatna topla oblačila. Večina prometa so ogromni tovornjaki, ki imajo zaradi svoje velikosti na cesti absolutno prednost pred vsemi udeleženci. A z vsakim letom je na njej več prometa, saj se je zaradi že skoraj epskega slovesa pojavila na seznamu obveznih stvari, ki jih mora človek narediti, preden umre.

Osem pravil, kako voziti po avtocesti James Dalton



Lokalne oblasti so za vožnjo po najbolj osamljeni avtocesti na svetu zapisale osem priporočil.



- Kamion ima vedno prednost.



- Vsak mora imeti vedno prižgane žaromete.



- Sprednje in zadnje žaromete je treba redno čistiti.



- Vedno vozi po desni strani ceste.



- Ne ustavljaj se na mostovih ali na vrhu klancev.



- Pogosteje je treba pogledati v vzvratno ogledalo.



- Ob srečanju z divjo živaljo se ustavimo na varnem mestu.



- Ob prehitevanju je treba zmanjšati hitrost, saj se zaradi prahu in peska močno zmanjša vidljivost.

Na vsem odseku so le tri miniaturne vasice z nekaj deset prebivalci. Foto: Wikipedia

Edinstveni izlet pa vsekakor potrebuje nekaj priprav in načrtovanja. Le s primerno obutim avtomobilom, ki je zanesljiv in tehnično brezhiben, je vožnja deloma varna. Na nekaterih odsekih je cesta povsem primitivna. Poleg peska so tam blato, luknje, neurejene bankine, kolesnice in še marsikaj drugega. Avtocesta James Dalton velja za najdaljši odsek ceste v ZDA, ki ga ne vzdržujejo, in na razdalji 380 kilometrov nima niti ene bencinske črpalke, restavracije, hotela, zdravnika in preostalih storitev. Na tem območju ni signala za mobilni telefon, o internetu ni ne duha in sluha, prav tako na skoraj tristo kilometrih ni radijskega signala. Popolnoma ničesar. Tišina, gozd, sneg, kamenje in nekaj divjih živali. Za prevoz tega odseka vozniki povprečno potrebujejo sedem ur. Če torej ljubite mir in ste radi sami, bo to pravi kraj za vas.

Šele na polovici poti je mesto Coldfoot. Svoje ime je dobilo leta 1900, ko so potnikom zmrznile noge in so se morali obrniti in končati pot proti severu. Hkrati je v mestu mrzlih nog najsevernejše postajališče na svetu za tovornjake in edini kraj, kjer ljudje lahko prespijo in spijejo toplo kavo.

Zaradi letečega kamenja s kamionov in nehumanih razmer velika večina podjetij za najem avtomobilov ne dovoljuje vožnje po tej cesti. Kot se za Američane spodobi, so tudi v tem našli poslovno priložnost in pred začetkom avtoceste ponujajo najem avtomobilov, ki so primerni za vožnjo po Alaska Route 11.