Cesta za vozniške romantike, ki se ne ustrašijo izziva #video

Trollstigen oziroma Cesta škratov je ena najslavnejših svetovnih cest, kjer lahko vozniki uživajo v čudoviti naravi in občudujejo naravne lepote Norveške. Neokrnjena lepota okolice in cesta, polna zavojev, sta priljubljen kraj večnih avtomobilskih romantikov. Številni obiskovalci se v osupljiv razgled z vrha preprosto zaljubijo.

Video: Cesta v objemu neokrnjene narave, slapov in visokih gora

11 čudovitih, a izredno nevarnih serpentin

Globoko v zahodnih gorah ob norveški obali leži ena najlepših, najbolj dramatičnih in tudi najbolj obleganih cest na svetu. Seznam nevarnosti na cesti, ki je del norveške državne ceste 63, je zelo dolg. Poleg ozkega in strmega cestišča morajo vozniki paziti še na gladek asfalt in hitro spreminjajoče se vreme. V nekaj minutah lahko cesto objame gosta megla, obilno deževje pa že tako gladek asfalt spremeni v nevarno past.

Vozniški navdušenci bodo v lepem vremenu uživali v neverjetnih razgledih. Vrh ceste se namreč začne na gori Stigrøra na 858 metrih nadmorske višine, vozniki pa bodo do morali prevoziti 11 serpentin z devetodstotnim naklonom. Celoten odsek je dolg le 55 kilometrov in se nahaja 15 kilometrov južneje od mesta Åndalsnes, ki ga povezuje z mesti Rauma, Valldal in Norddal. A lepota narave marsikoga zavede, da preceni svoje vozniške sposobnosti. Cesta se vije po reliefu gore, zato so zavoji in serpentine speljani precej neenakomerno, na cesto pa redno pada kamenje.

Fotografija iz leta 1963, ko so prenavljali dotrajano makadamsko cesto. Foto: Flickr/Creative Commons 2.0

Na vrhu so zgradili turistični center. Od tukaj so speljane številne pešpoti na bližnje gore ali razgledno ploščad, kjer je vidna celotna cesta Trollstigen. Foto: Flickr/Creative Commons 2.0

Ni za reve in za tiste s prevelikim egom

Cesta je z zahtevnimi pogoji zmečkala marsikateri vozniški ego ter prizemljila še tako dobrega voznika. Prav tako to ni kraj za ljudi, ki niso vajeni voziti v takšnih pogojih, ali se bojijo voziti v težkih razmerah. Vožnje ne priporočajo niti ljudem, ki jim hitro postane slabo. A tisti, ki jim uspe prevoziti celoten odsek, so navdušeni nad strmimi fjordi in pisano dolino. Ob cesti je mogoče videti tudi slapove in zmrznjena jezera. Trollstigen zaradi varnosti za promet zaprejo pozno jeseni in odprejo spomladi. Cesta je ponavadi prevozna od maja do oktobra, a vremenske razmere lahko ta čas hitro spremenijo.

Video: Kako s ceste plužijo sneg pred majskim odprtjem

Cesto so gradili osem let in odprli leta 1936

Cesto je po osmih letih gradnje leta 1936 slavnostno odprl kralj Haakon VII. Zaradi hudih zim je bila gradnja naporna in dolgotrajna, vmes so dela stala tudi več mesecev. Vsak zavoj je dobil ime po delavcu, ki je vodil posamezno gradbeno ekipo. Še danes je impresivno pogledati, kako so pred skoraj sto leti v čisto skalo in na strmih pobočjih povsem ročno zgradili to cesto. Leta 2005 so cesto razširili in zaščitili pred padci kamenja, toda na nekaterih predelih je še vedno široka le za en avtomobil. Posledično je vožnja po njej prepovedana za tovornjake, po njej pa lahko vozi večina avtodomov in kombijev.

Kot govori legenda, se po okoliških gorah vsako noč sprehajajo škratje, vendar se ob prvih sončnih žarkih spremenijo v kamenje. V objemu meglic njihova kamnita telesa ustvarijo nepregledno množico klifov, ki osupnejo številne obiskovalce. Številne idilične lokacije za fotografiranje so kot nalašč za občudovanje narave, na vrhu pa je ploščad z razgledom na slap Stigfossen.