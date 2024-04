Jih že poznate? Slovenci so pokazali jasno smer naprej. #video

V Sloveniji so razvili platformo za podporo javnim električnim polnilnicam, ki omogočajo avtomatiziran postopek polnjenja in plačila. Tak sistem vsaj na povprečni dnevni ravni odpravlja potrebo po aktivacijskih aplikacijah in karticah, polnjenje pa smo na Gorenjskem na eni od prvih polnilnic sistema justCharge tudi že preizkusili v praksi.

Foto: Jan Lukanović Vožnja električnega avtomobila je navadno lahkotna in brezskrbna le do trenutka, ko je treba nekje daleč od domače vtičnice polniti baterijo. Takrat voznik na telefonu brska za pravo aplikacijo, v denarnici išče ustrezno kartico in nato upa, da bo komunikacija polnilnica-avtomobil-bančna kartica ustrezno delovala.

S takim stanjem se dolgoročno uporabniki kajpak ne bodo zadovoljili. Ker so med uporabniki električnih avtomobilov tudi prodorni programerji, je dobra rešitev za približevanje samodejnemu polnjenju nastala tudi v Sloveniji. Že njeno ime je pomenljivo – justCharge oziroma "samo polni".

Še preden sem se sestal z njimi, sem med vožnjo premleval naslednjo teorijo – ker priključek CCS teoretično zna prepoznati oznako avtomobila, ki se je priključil na polnilnico, bi lahko prepoznal tudi lastnika vozila oziroma uporabnika ter njegove plačilne podatke. V tem primeru vsaj za registrirane uporabnike določenega sistema ne bi bile več potrebne aplikacije in kartice. Če bi se taka mreža dovolj razširila, tako na javnih površinah kot na primer tudi na parkiriščih pred podjetji za njihove zaposlene, bi lastnik električnega avtomobila vsaj na povprečni dnevni ravni polnjenje baterije lahko opravil veliko preprosteje.

Foto: Jan Lukanović

Foto: Jan Lukanović

Sistem justCharge je dejansko platforma oziroma sistem, ki bo ne glede na proizvajalca polnilnic in investitorja v polnilnice omogočal prav preprostejši način polnjenja električnega avtomobila. Podjetje justCharge je bilo sprva zagonsko start-up podjetje, ki je v dveh letih razvilo storitev, nato pa se je podjetje pripojilo družbi Ngen.

"Preprostost polnjenja bo ključna pri odločitvi posameznikov za nakup električnega avtomobila. S tem bodo v prihodnje lahko optimizirali način svojega življenja. Že z imenom smo želeli poudariti to preprostost in lažji vstop v prihodnost," nam je v prostorih podjetja Ngen povedal Simon Klemenšek.

Danes uporabnik večinoma še odvisen od aplikacij in kartic

Pri veliki večini električnih avtomobilov je treba za aktivacijo javnega polnjenja pripraviti aplikacijo na telefonu, poiskati kartico RFID ali pa vsaj poklicati telefonsko številko upravitelja. Izjema so resda Tesline polnilnice, kjer aktivacija in plačilo polnjenja potekata samodejno, a gre za zaprt sistem za lastnike njihovih avtomobilov.

Že ko na njihovo polnilnico pripelje avtomobil druge znamke, potrebuje aktivacijo prek aplikacije. Toda ta sistem je že dolgo primer tistega, kar si uporabniki želijo tudi na širšem odprtem sistemu polnilnic.

Foto: Jan Lukanović

Foto: Jan Lukanović

Pri justCharge je zato usmeritev jasna – polnjenje na polnilnicah s tem sistemom se mora opraviti samodejno. Nekatere njihove polnilnice to funkcijo že omogočajo, v nekaj mesecih pa se bo število takih polnilnic še povečalo, obljublja Klemenšek. Platforma torej trka na vrata tistih, ki se podajajo v investitorske vode na področju elektromobilnosti ali pa polnilnice že imajo. Končni cilj je prijetna izkušnja za uporabnika, ki pri polnjenju ne bo potreboval vmesnih korakov.

Klemenšek: "Ko nekdo parkira pred polnilnico z našim sistemom justCharge, preprosto parkira svoj avtomobil, poskenira kodo QR ali se poveže prek sistema NFC na telefonu. Kdor je prijavljen v sistem, bo takoj začel polniti. Gost v sistemu pa bo pred tem še vnesel podatke plačilnega sredstva."

Polnilnica mora imeti vgrajen ustrezen modul za komunikacijo z vozilom

Edini večji pogoj je ta, da ima polnilnica ustrezen modul PDC (PLC). Ta prek kabla prepozna avtomobil in njegovega lastnika oziroma njegove plačilne podatke.

"Naša vizija za bližnjo prihodnost je, da voznik preprosto priključi avtomobil in odide. To bo mogoče že čez približno eno leto, prve polnilnice to omogočajo že danes in tam lahko registriran uporabnik na tako preprost način polni že danes. Tak sistem bo v prihodnje ključen za preprostost uporabe električnega avtomobila," pojasnjuje Klemenšek.

Omenjeni modul PLC bo v prihodnje potreben tudi za tehnologijo V2G ("vehicle to grid"). Ta bo potreben, da bomo z energijo avtomobila lahko napajali domače hišno omrežje ali pa elektriko vrnili nazaj v omrežje, ko bo to energijo potrebovalo. Tak modul bodo v prihodnje podprli vsi večji proizvajalci električnih avtomobilov.

Dva razvijalca sta sistem izdelala v dveh letih

Sistem nam je pobližje predstavil tudi Nik Pangeršič, ki je že od začetka skrbel za tehnični razvoj sistema. Ta danes omogoča delovanje na polnilnicah tako z izmeničnim kot enosmernim tokom, toda nekaj izzivov za nemoteno samodejno delovanje vendarle obstaja.

"Trenutni izziv je predvsem tehnologija 3DS secure. Uporabljajo jo banke za zavarovanje transakcij. Uporabnik mora na mobilni banki potrditi strošek transakcije, kar za zdaj zahteva postopek na telefonu. Sistem je zasnovan tako, da ko banka zazna, da uporabnik veliko uporablja kartico prek enega sistema, po določenem času sprosti transakcije tudi brez vsakokratne odobritve," pojasnjuje Pangeršič.

Ob vprašanju, ali lahko kmalu pričakujemo samodejnost polnjenja, Pangeršič ni imel nobenega dvoma. "Samodejnost je že mogoča. Danes imamo v našem omrežju od osem do deset polnilnic, v nekaj mesecih pa se bo to število še občutno povečalo."