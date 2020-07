Ekskluzivna skica: to je ena najbolj zaželenih alf na svetu

Nadaljujemo z razkrivanjem ilustracij, ki jih ekskluzivno za siol.net riše Geolf Gedl. V duhu stoletnice znamke je Gedl tokrat narisal legendarni alfin predvojni 8C 2900 B Touring, ki velja za enega najbolj zaželjenih avtov na svetu in so izdelali vsega pet primerkov.

Začetek zgodbe o znamki Alfa Romeo sega v leto 1906, ko je francoski konstruktor in poslovnež Alexandre Darracq skupaj z nekaterimi italijanskimi poslovneži v Neaplju ustanovil podjetje SAID (Società Anonima Italiana Darracq). Prodaja licenčnih francoskih avtomobilov se ni odvijala po pričakovanjih, zato so Italijani leta 1909 ustanovili lastno podjetje A.L.F.A (Anonima Lombarda Fabbrica Automobili) in naslednje leto pričeli s prodajo svojega prvega modela 24 HP. Leta 1915 je podjetje prevzel poslovnež Nicola Romeo in ga po sporu s prvimi lastniki leta 1918 preimenoval v Alfa Romeo. Znamka se je skozi desetletja svetu dokazovala z zmogljivimi in naprednimi pogonskimi motorji, v njihovih avtih so se dokazovali izvrstni dirkači, ljubitelje pa so hitro pridobili s čudovito oblikovanimi modeli. Eden izmed njih je bila tudi 8C 2900B Touring.

Izdelali so vsega pet primerkov

Serijo 8C 2900 so pri Alfi izdelovali med leti 1936 in 1939 kot zamenjavo za 8C 2300. Še vedno je šlo za avto, ki je bil zasnovan kot Foto: Artcurial Motorcars dirkalnik, namenjen zmagovanju na slovitih dirkah kot je Mille Miglia, a je bil prirejen cestni uporabi. Z roadsterjem so tam zmagali leta 1936 in 1938 in s kupejem leta 1947.

Serija 2900 je slonela na osnovi dirkalnika 8C 35, pod izjemno dolgem pokrovu motorja se je skrival linijski osemvaljni 2,9-litrski motor z dvema kompresorjema. Oznaka B je prinesla nekaj sprememb v smislu udobja in zanesljivosti, pri Carrozzeria Touring Superleggera pa so poskrbeli za unikatno zunanjo podobo.

Alfa je bila edini proizvajalec, ki je lahko pred vojno konkuriral velikim nemških konstruktorjem. Zmagali so na vseh pomembnejših dirkah na svetu, zato so želeli privatnim kupcem ponuditi serijske primerke dirkalnih avtov. Tako je nastal 8C. Izdelali so okoli trideset avtov z vgrajenim 2,9-litrskim osemvaljnikom, nekateri so bili roadsterji spider in nekateri kupeji berlinetta, razlika je bila tudi v medosni razdalji - obstajali sta dve različici, kratka in dolga. Pred pričetkom vojne so tako izdelali le pet primerkov berlinetta, ki so jih izdelali pri Carrozzeria Touring Superleggera in vanj vgradili ta dirkalni motor.

Foto: Artcurial Motorcars

Lansko leto so enega prodali za 16 milijonov evrov

Gre za enega najlepših avtov ne svetu, ki se po svoji ekskluzivi in večni lepoti postavi ob bok bugattiju type 57 atlantic. Sveti gral med zbiratelji je na svetovno znanem izboru Concours d’Élégance at Pebble Beach v ZDA in Villa d’Este v Italiji že pokoril vso konkurenco.

Lansko leto se po dolgih letih suše na dražbi pojavil eden izmed petih primerkov. 2900B Touring iz leta 1939 se je prodal za neverjetnih 16 milijonov evrov. Takrat ga je kupil Britanec in je do leta 1976 zamenjal štiri lastnike. Prodajalčev oče ga je tega leta kupil in vse od takrat je bil v družinski lasti.