Ekskluzivna skica: pionir letalstva izdelal ta vrhunski avtomobil

Gabriel B. Voisin je bil letalski pionir in vizionar, ki je med prvo svetovno vojno konstruiral letala, pozneje pa svoje znanje uspešno uporabil tudi pri zasnovi lastnih avtomobilov.

Prva strast Voisina so bila letala

13.januarja leta 1908 se je blizu Pariza pisala letalska zgodovina. Gabriel Voisin je izdelal letalo, ki je bilo sposobno s pomočjo pilota in pogonskega motorja preleteti več kot kilometer dolg krog in nadzorovano pristati.

Ta polet je takrat z Voisinovim letalom uspel Henryju Farmanu in letalo je v obdobju zagrizene tekmovalnosti med letalskimi pionirji obveljalo za prvo uporabno evropsko letalo.

Ko se je čez nekaj let začela 1. svetovna vojna, je bil Voisin v prvih vrstah za proizvodnjo letal. Njegovo podjetje je izdelalo letalo voisin III, ki je imelo dva sedeža in je služilo za bombardiranja in nadzorne prelete. Med vojno so jih izdelali okrog tisoč, dobavljali pa so jih tudi zaveznikom, ne le francoski vojski. Eden teh, del zbirke muzeja v Washingtonu, je danes najstarejši ohranjeni bombnik na svetu.

Toda uporaba letal v vojaške namene se je Voisinu, ki je letala sprva razvijal v komercialne namene poletov, pošteno zamerila in po koncu prve svetovne vojne se je iz letalske preusmeril v avtomobilsko industrijo.

Ustanovil je podjetje Avions Voisin in začel izdelovati imenitne luksuzne avtomobile, ki so imeli za takratni čas številne tehnične novosti. Imel pa je smolo, da je bila tik za vrati velika gospodarska kriza, konec trideset leti pa tudi že druga svetovna vojna.

Avtomobile je večinoma izdelal iz aluminija

Eden najbolj znamenitih Voisinovih avtomobilov je bil voison C27 aerosport iz leta 1934. Želel je izdelati čim bolj lahke avtomobile, zato je zavračal sodelovanje s karoseristi. Ti so po njegovem mnenju izdelovali pretežke avtomobile.

Zato je Voisin svoje avtomobile večinoma izdeloval iz aluminija, ki pa je prav med drugo svetovno vojno postal zelo iskan material in tudi zato je Voisinove avtomobile danes tako težko najti.

Na robu bankrota je iz rok izpustil poznejšega “očeta” Citroenovega spačka

C27 aerosporta je izdelal, ko je bil na robu bankrota in se je z bankami boril za novo finančno podporo. Ker ni mogel plačati vseh zaposlenih, je h konkurenci pustil svojega inženirja Andreja Lefebreja. Ta je pozneje pri Citroenu postal “oče” kultnih vozil kot so bili traction avant, DS in spaček oziroma 2CV.

Še vedno zelo cenjen francoski šarmer

Voisinov C27 aerosport je futurističen avtomobil združuje letalsko filozofijo konstrukcij in francoski šarm. Poln je zanimivih podrobnosti, na primer pomične strehe. Avtomobil je poganjal trilitrski motor z močjo dobrih sto “konjev”, masa pa je znašala manj kot 1.200 kilogramov.

Avtomobil so leta 1935 predstavili na razstavi v Ženevi, kjer je zaradi unikatnosti požel veliko zanimanja.