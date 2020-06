Ekskluzivna skica: to je eden najbolj vplivnih avtov vseh časov

Priznani oblikovalec Georg Gedl, oče novomeške počitniške prikolice in eden prvih mentorjev Roberta Lešnika, bo za naše bralce prvega v seriji skic zanimivih in vplivnih avtomobilov prejšnjega stoletja. To je koncept silver arrow, ki je leta 1933 osupnil obiskovalce avtomobilske razstave v New Yorku.

To je upodobitev enega najzanimivejših avtomobilskih konceptov prejšnjega stoletja, ki ga je za Siol.net narisal priznani avtomobilski oblikovalec Georg Gedl. Z njim začenjamo serijo zgodb o zanimivih oblikovalskih in serijskih avtomobilih, ki so na svojstven način zaznamovali evolucijo avtomobilske industrije.

“Ilustracijo sem narisal na črn umetniški karton v pastel tehniki. Uporabil sem suhe pastelne krede in barvne svinčnike. Velikost ilustacije je 70 x 50 centimetrov,” pojasnjuje Gedl.

Georg Gedl je eden od pomembnejših oblikovalcev avtomobilske industrije, ki je imel neposreden vpliv na nekatere ključne produkte novomeškega IMV in pozneje Adrie Mobila, z mentorstvom pa je pomagal pri začetkih karier tudi nekaterih mlajših slovenskih oblikovalcev. Med njimi je prvo ime Robert Lešnik, že leta vodja zunanjega oblikovanja pri Mercedes-Benzu.



Kot mladenič je risal skice avtomobilov za svoje veselje, nato pa jih je nekaj poslal švicarski reviji Automobil Revue. Opazili so ga pri Audiju, kjer se je zaposlil leta 1970, leto pozneje pa je začel delati tudi že pri BMW. Leta 1975 se je odločil za nov izziv in sicer oblikovanje počitniške prikolice za takratni novomeški IMV. Ta je postala prava ikona, podobno uspešen pa je bil tudi njegov turistični avtobus za mariborski TAM.

Nadnaslov

Koncept silver arrow so Američani pokazali leta 1933 na avtomobilskem salonu v New Yorku. Opremili so ga s sloganom “Nenadoma je leto 1940!” Obiskovalce je navdušil z napredno aerodinamično obliko in dizajnom, pod katerega se je podpisal Phillip O. Wright. Toda bil je presneto drag in za nameček so ga na trg poslali ravno v najbolj črnem obdobju Velike depresije.

Avtomobil je stal 10 tisoč ameriških dolarjev, uspeli pa so prodati pet primerkov. Tudi bogati Američani so v tem obdobju previdneje zapravljali svoj denar. Silver arrow je pokazal smernice prihodnje avtomobilske industrije in tudi njegova obljubljena hitrost - 185 kilometrov na uro - je bila takrat za tako velik avtomobil praktično nepredstavljiva. Moč dvanajstvaljnega motorja se je na kolesa prenaša prek tristopenjskega ročnega menjalnika. Avtomobil je napovedal mnoge oblikovalske prijeme prihodnosti, na primer v sprednje blatnike vključene žaromete.

Danes obstajajo le še trije od petih izdelanih primerkov in pred leti se je eden med temi na dražbi prodal za več kot dva milijona ameriških dolarjev.

Nadnaslov

Zgodba družbe se je sicer v mestu Buffalo v zvezni državi New York začela leta 1865. Takrat se je podjetje sicer imenovalo še Heinz, Pierce in Munschauer. Najprej so izdelovali ptičje kletke, pozneje pa tudi že kolesa in motocikle. Leta 1901 so se začeli ukvarjati z izdelavo avtomobilov.

Leta 1904 so se usmerili v izdelavo luksuznih avtomobilov in takrat predstavljeni model great arrow je tudi postal njihov najuspešnejši model.

Pet let pozneje je dva taka avtomobila za uradne dolžnosti naročil celo takratni predsednik ZDA William Howard Taft. Skupaj z dvema avtomobiloma znamke White Model sta postala prva uradna avtomobila v Beli hiši.