Slovenska prenova katrce? Sledil je francoski "ne!"

Gedl si je prenovo R4 zamislil z novo masko hladilnika, žarometi, pokrovi platišč in novo grafično podobo. V Parizu so bili nad njegovimi idejami navdušeni, a se zaradi kleščenja stroškov niso odločili za vizualno nadgradnjo legendarne katrce.

Gedl si je prenovo R4 zamislil z novo masko hladilnika, žarometi, pokrovi platišč in novo grafično podobo. V Parizu so bili nad njegovimi idejami navdušeni, a se zaradi kleščenja stroškov niso odločili za vizualno nadgradnjo legendarne katrce. Foto: Ilustracija: Georg Gedl

Leta 1972 je novomeški IMV (današnji Revoz) prevzel proizvodnjo renaultove uspešnice R4 in jo izdeloval vse do leta 1992. A nekaj let prej, leta 1986, je iz Pariza prišla nenavadna želja. Zaradi zasedenosti njihovega oblikovnega studia so IMV prosili, ali bi lahko oni oblikovno prenovili ta legendarni model. V oblikovni ekipi je bil tudi Georg Gedl, ki nam je ekskluzivno pokazal prenovljene katrce – škoda le, da projekt ni dobil zelene luči v Parizu, zato je čez šest let katrca končala svojo pot. In to ravno v Novem mestu.

Georg Gedl je v IMV delal med letoma 1975 in 1982, zato je dobro poznal proizvodni proces modela R4 in njegove oblikovne posebnosti. Čeprav je vabilo za oblikovanje prenovljenega katrce prišlo šele leta 1986, so ga pri IMV ravno zaradi njegovega poglobljenega znanja glede R4 povabili k sodelovanju. Tako se je začelo njegovo sodelovanje pri projektu optične prenove, a ni šlo za standardno prenovo.

Stroški so morali ostati na minimalni ravni

Kot je pojasnil Gedl, so bila navodila iz Pariza jasna: "Osnovna zahteva Renaulta je bila, da se zasnova ne sme dotikati karoserije, torej pločevine, saj bi to zahtevalo nova orodja in dokaj velike naložbe v proizvodnem obdobju šestih let (do leta 1992)." Zaradi te omejitve se je potem odločil za prenovo na dveh ravneh.

Pri prvi se je odločil za oblikovanje novih elementov, ki so nameščeni na obstoječo karoserijo. Tako je katrca dobila novo masko hladilnika, odbijača, stranske obloge ter drugačne pokrove koles. Druga raven se je osredotočila na poživitev obstoječe podobe. Z grafično folijo je osvežil podobo avtomobila in obenem poskrbel za majhen vložek pri nadgradnji modela.

Idejne risbe grafik, ki popestrijo zunanjo podobo katrce. Foto: Ilustracija: Georg Gedl

Novosti dobro sprejete, a kleščenje stroškov je prevesilo tehtnico

"Nekje sredi leta 1986 sem s članom marketinga IMV odšel predstavit svoje ideje v Renaultov razvojni center v Parizu. Odziv je bil zelo dober. Ko sem se vrnil domov, sem ideje razvijal skupaj z IMV-jevim razvojnim oddelkom. Toda kmalu zatem je iz Pariza prišel odgovor, da se ne bodo odločili za oblikovanje nove maske in drugih elementov, ker bi bil po njihovem približnem izračunu to kar velik strošek in bi morali zvišati ceno avta," je zgodbo opisal Gedl.

A v Parizu so zaprli le možnost večje prenove, nekako pa so pustili priprta vrata za grafično nadgradnjo katrce. Gedl se je povezal s proizvajalcem samolepilnih folij 3M in oblikoval tri različne podobe. Vse tri različice je upodobil na ločenih ilustracijah in junija 1986 jih je predstavil vodstvu IMV, kjer je bil prisoten tudi Renaultov predstavnik marketinga. Tudi te ideje so dobro sprejeli, a na koncu so se v Parizu odločili, da niti te oblikovalske novosti ne bodo vpeljali v proizvodnjo. Škoda.

Decembra 1992 so v IMV izdelali zadnjega renault R4, priljubljeno katrco. Svoje mesto je našla v muzeju IMV, danes pa jo je mogoče videti v tehniškem muzeju Slovenije v Bistri.

Foto: Ilustracija: Georg Gedl

Foto: Ilustracija: Georg Gedl

Foto: Ilustracija: Georg Gedl