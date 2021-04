Skrivnostni BMW praznuje: vsi so ostali odprtih ust #foto

Danes si težko predstavljamo, da bi katerakoli znamka na svetu svoj novi športni avtomobili popolnoma skrila pred javnostjo ter ga s kratkim in skrivnostnim sporočilom napovedala le "prijateljem" podjetja. A ravno to je naredil BMW leta 1935.

V majhni brošuri je izbrancem napovedal prihod športnega avta z dvolitrskim motorjem z oznako typ 328. Opis je bil zelo skop, brez tehničnih podatkov ali fotografij. Prav tako za prihod avtomobila niso povedali medijem. Ko so leto kasneje novinarji in obiskovalci pred garažo na dirkališču Nurburgring prvič zagledali BMW 328, so ostali brez besed in odprtih ust.

Še danes pogled na enega najlepših avtov na svetu poskrbi za čustva, ponižnost in navsezadnje tudi ljubosumje, ker tako zelo zavidamo nekaterim, ki ga imajo parkiranega v svoji garaži.

Šokirani so obstali pred garažo

13. junija 1936, dan pred znamenito mednarodno dirko Eifel, je BMW v bokse pripeljal svoj najnovejši športni avto. Takrat so ga prvič pokazali javnosti in medijem, ki so šokirani obstali pred garažo in občudovali nov dirkalnik. Ostali so brez besed, BMW pa je poskrbel za eno večjih presenečenj v avtomobilski zgodovini. Kljub navdušeni javnosti se je Ernst Henne začel pripravljati na dirko in dal naslednji dan že takoj na štartu tekmecem vedeti, da pravzaprav nimajo nobene možnosti za zmago.

Z vsakim krogom je le povečeval svojo prednost in zmago okronal s povprečno hitrostjo 101,5 kilometra na uro. Komentatorji so že začeli pisati o naslednji dobi nemških športnih avtomobilov, ki bodo za seboj puščali tudi italijanske tekmece. Toda vsi so se motili, priča so bili koncu dobe, ki nikoli ni bila več enaka.

Niso želeli prevelikega pričakovanja javnosti

Za tisti čas je bilo skrivnostno razkritje novega športnika nenavadno. Vsi proizvajalci so vse svoje pomembne modele ali dirkalnike Foto: Ilustracija: Georg Gedl predstavili na namenskih avtosalonih, že prej medijem poslali brošure in imeli pred uradno predstavitvijo tudi testne novinarske vožnje. A BMW je ubral povsem drugačno pot, v brošuri ob koncu leta 1935 pa so zamolčali večino pomembnih podatkov. "Dvolitrski športni avto z malenkost bolj oblikovano karoserijo," so novinca skrivnostno napovedali Bavarci.

Številni novinarji so se ujeli v past in z razočaranjem začeli poročati o povsem povprečnem dirkalniku. Kot so pisali kasneje, BMW ni hotel dvigniti upov javnosti in v primeru razočaranja uničiti visokih pričakovanj. Navsezadnje so do prve dirke izdelali le tri prototipe.

Pri Motorweltu so kasneje zapisali, da so bili inženirji, oblikovalci in drugi sodelujoči pri projekti tako zagnani, da je avto napredoval z bliskovito hitrostjo. Projekt je imel tudi skromen finančni vložek in kot ponavadi je moral biti končan zelo hitro. Zaradi vsega tega so se morali osredotočiti le na osnovne stvari. Verjetno je bil ravno to razlog, da je 325 postal tako dober.

V svojem dvolitrskem razredu je zlahka premagoval druge dirkalnike z bistveno večjo močjo motorja, toda končna masa 830 kilogramov je bila pomembnejša kot le "80-konjski" motor.

Foto: Ilustracija: Georg Gedl

Zmage so se kopičile, imeli pa so le tri prototipe

Po udarni zmagi na Nurburgringu je naslednja prišla šele avgusta, ko je uvoznik BMW za Veliko Britanijo H. J. Aldington z lahkoto zmagal na dirki Schleißheimer Dreiecksrennen. Ravno on je prepričal vodilne pri BMW, naj poskusijo dirkati tudi zunaj Nemčije. Vsi trije prototipi so se odpravili na Irsko na dirko Tourist Trophy. Obarvani so bili v zeleno barvo ter barvno shemo Frazer-Nash in BMW. Čeprav je šlo za prototipe, so dirko končali na prvih treh mestih.

Kasneje so sledile še druge dirke in druge zmage, za volanom pa so sedeli različni vozniki. Kupci so si želeli serijski avto, čakalna vrsta se je daljša, proizvodnja pa je stekla zelo počasi. Prvi so svoj 328 dobili šele konec aprila leta 1937, ravno leto dni po prvi zmagi Henneja. Tako je bilo na mednarodni dirki Eifel leta 1937 na štartni črti kar devet vozil BMW 328. V naslednjih letih ni bilo veliko poskusov drugih proizvajalcev, da bi sklatili BMW s prestola, 328 pa je hitro postal zmagovalna sila na nemških dirkah in tudi drugod po Evropi.

Od 172 dirk je zmagal na 141

Med aprilom 1936 in septembrom 1939 so izdelali 464 avtomobilov. Njihovi lastniki so sodelovali na 172 dirkah in zmagali kar na 141, med njimi je najbolj sladka zmaga prišla leta 1940 na sloviti dirki Mille Miglia. Zmagala je posebna različica roadsterja, ki so jo oblikovali pri podjetju Carrozzeria Touring iz Milana. Tisoč milj je zmagovalec prevozil s povprečno hitrostjo 166,7 kilometra na uro, masa dirkalnika je bila na račun karoserije iz aluminija vsega 780 kilogramov, najvišja hitrost, ki jo je dirkalnik dosegel, pa 220 kilometrov na uro.

Foto: Ilustracija: Georg Gedl

Foto: Ilustracija: Georg Gedl