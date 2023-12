Vozniki, v soboto potrebna posebej previdna vožnja #video #foto

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Po napovedih agencije za okolje se bo jutri sredi dneva meja sneženja od severa začela spuščati. Popoldne bo dež ponekod prešel v sneg do nižin. Predvsem v nedeljo in ponedeljek bodo jutranje temperature nizke, kar na cestah pomeni tudi poledico, po nižinah bo lahko megla, ki terja posebej previdno vožnjo. Na spremenjene vozne okoliščine se je treba dobro pripraviti, prav tako je treba pripraviti tudi vozilo, svetuje agencija za varnost prometa (AVP).

Tehnika zaviranja je na mokrem, zasneženem ali poledenelem cestišču drugačna in terja še posebno previdnost. Ob upoštevanju nasvetov za varno vožnjo, s prilagojeno tehniko vožnje in z ustrezno pripravo vozila bodo vozniki lahko na cilj prišli varneje.

Spodaj si lahko ogledate, kakšna je razlika v dolžini zavornih poti pri pnevmatikah s profilom treh in sedmih milimetrov:

Agencija priporoča tudi povečanje varnostne razdalje ter opozarja na skrb za ustrezno bočno razdaljo ob prehitevanju pešcev, kolesarjev ali voznikov e-skirojev. Ti pa naj poskrbijo za dobro vidnost, nošenje odsevnikov ali odsevnih površin na oblačilih ali obutvi.

Vidnost, previdnost, upoštevanje predpisov in cestnih razmer lahko zagotovijo varnejše poti za vse, tudi v manj ugodnih vremenskih pogojih. Foto: AVP

Ne pozabite na osnove, kot so dosledna uporaba varnostnih pasov, trezen voznik, osredotočenost na vožnjo brez motenj mobilnega telefona in multimedije ter prilagojena hitrost in tehnika vožnje, opozarjajo na AVP.

Priprava vozila na zimske razmere:

Pred vožnjo preverite razmere

"Preverite informacije o stanju na cestah, preden se odpravite na pot, prav tako pred potjo očistite vozilo, če je zasneženo ali ima zaledenela stekla. Vožnja v jesenskih in zimskih razmerah, še posebej po spolzkem, poledenelem ali zasneženem vozišču, je praviloma zahtevnejša in od voznika terja veliko večjo osredotočenost na vožnjo," voznikom še sporočajo iz AVP.

Foto: AVP