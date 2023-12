Tovornjak na boku, sedemkilometrski zastoj na štajerski avtocesti

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Zaradi nesreče je na štajerski avtocesti zaprt vozni pas pred izvozom Domžale proti Ljubljani. Nastal je daljši zastoj. Zamuda je eno uro in se povečuje, voznikom sporočajo na portalu promet.si.

Za osebna vozila priporočajo vožnjo po regionalni cesti Lukovica–Domžale, kjer pa je tudi zastoj. Obvoz je mogoč tudi skozi Tuhinjsko dolino.

Nesreča se je zgodila ob 3.03, ko se je na avtocesti Krtina–Domžale pred izvozom Domžale tovorno vozilo s priklopnikom ob trku v obcestno ograjo prevrnilo na bok.

Gasilci CZR Domžale so zavarovali kraj dogodka, do prihoda reševalcev NMP ZD Domžale oskrbeli lažje poškodovano osebo, zatesnili rezervoar, iz katerega je teklo gorivo, in prečrpali okoli 400 litrov goriva. Nadaljnjo sanacijo nesreče je prevzel Dars skupaj s pogodbenimi službami.

Vir pri Domžalah. Foto: DRSI

Poškodovano osebo so prepeljali v UKC Ljubljana, na kraju je posredovala tudi policija.