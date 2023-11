Na kraju so posredovali tudi policisti in delavci Darsa.

Na kraju so posredovali tudi policisti in delavci Darsa. Foto: CZR Domžale

Nekaj minut pred 8.30 se je na štajerski avtocesti med Lukovico in Krtino v smeri Ljubljane zgodila prometna nesreča, v kateri so bila udeležena tovorno in kombinirani vozili, poroča portal Domžalec. V nesreči sta se dva človeka poškodovala in so ju prepeljali v UKC Ljubljana.