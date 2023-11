Hiter vodnik, kaj storiti, če ste bili udeleženi v prometni nesreči

Oglasno sporočilo

Ko se znajdemo v nepričakovani situaciji prometne nesreče , je ključnega pomena, da ostanemo mirni in sistematično sledimo korakom, ki zagotavljajo našo varnost in pravilno ravnanje v tej zahtevni situaciji. Pomembno je, da ohranjamo prisebnost in jasnost misli, saj je vsaka informacija, ki jo zberemo in delimo v tistem trenutku, ključna za učinkovito reševanje posledic nesreče. Kako ukrepati ob prometni nesreči, da ne boste potegnili kratke, in kdaj morate nujno poklicati policijo? Preverite v nadaljevanju.

Kaj moram storiti najprej?

Skoraj vsaki dve uri se na slovenskih cestah zgodi prometna nesreča, letno pa več kot 20 tisoč nesreč. Večina izmed nas sploh ne razmišlja o ustreznem ravnanju v takšnih situacijah, dokler se dejansko ne znajdemo v eni izmed njih. Ključnega pomena je, da ohranimo mirnost in takoj preverimo zdravstveno stanje vseh udeležencev. V primeru poškodb je naša prva dolžnost poklicati številko 112 in posredovati natančne informacije, da lahko operater odloči o nadaljnjih korakih, vključno s pošiljanjem reševalcev, policije ali gasilcev. Če je šlo le za manjšo materialno škodo, je mogoče zadevo rešiti med udeleženci, vendar je kljub temu pomembno prepoznati kategorijo nesreče in ali je treba vključiti policijo.

Kategorije prometne nesreče

V primeru prometne nesreče je pomembno, da udeleženca (ali udeleženci), če je mogoče, svoja vozila umakneta s ceste. Za klic sorodnikov, zavarovalnice, fotografiranje bo čas, ko najprej naredite to. Če gre za prvo kategorijo prometne nesreče klic policije ni nujen. Vas pa vas lahko doleti 160 evrov globe, če policija pride in svojih vozil niste umaknili z vozišča, pa bi jih lahko.

Zakon o pravilih cestnega prometa (ZPrCP) prometne nesreče razvršča v štiri kategorije:

1. kategorija: Prometna nesreča, v kateri je nastala zgolj materialna škoda z manjšimi poškodbami na okolju, stvari ali vozilu, kot so odrgnine, vdrtine, praske, podvozje avtomobila in motor pa nista poškodovana.

2. kategorija: Prometna nesreča, v kateri je najmanj ena oseba lahko telesno poškodovana.

3. kategorija: Prometna nesreča, v kateri je najmanj ena oseba hudo telesno poškodovana.

4. kategorija: Prometna nesreča, v kateri je kdo umrl ali je za posledicami umrl 30 dni po nesreči.

Udeleženci morajo pravilno izpolniti Evropsko poročilo o prometni nesreči, pri čemer je klic policije potreben, če sumijo na prekršek ali v nesrečah druge, tretje in četrte kategorije. Policija bo opravila ogled kraja in okoliščin, zbrala dejstva ter odločila o morebitnem prekršku.

Pristojne organe lahko o nesreči obvesti tudi tretja oseba, ki v njej ni bila udeležena. Policija bo lahko preverila, ali voznik in vozilo izpolnjujeta pogoje za udeležbo v cestnem prometu, ob pojavu suma na prisotnost alkohola pri kom od vpletenih voznikov bo opravila preizkus alkoholiziranosti in podobno.

Kaj storiti, če povzročitelj nesreče pobegne?

Dobra novica je, da se pri 70 odstotkih nesreč, pri katerih povzročitelj pobegne s kraja dogodka, ugotovi, kdo je bil voznik. Vaša naloga je, da si, dokler je še v vašem vidnem polju, zapomnite čim več podrobnosti o vozniku in vozilu. Te informacije bodo v pomoč policiji pri identifikaciji povzročitelja. Po zakonu o pravilih cestnega prometa (ZPrCP) se vozniku motornega vozila, ki pobegne s kraja prometne nesreče, odmeri 1.200 evrov globe, prav tako pa se mu izreče 18 kazenskih točk, kar pomeni, da bo izgubil vozniško dovoljenje. Če se pobeglega vozika ne odkrije, se odškodninski zahtevek zaradi povzročene škode vloži na Slovensko zavarovalno združenje ali na zavarovalnico, pri kateri je sklenjeno obvezno zavarovanje za vozilo.

Prometna nesreča s tujcem

Ker nesreča nikoli ne počiva, se lahko kaj kmalu pripeti prometna nesreča, tudi z voznikom, ki prihaja iz tuje države. Ob taki nezgodi se nam poleg presenečenosti in nejevolje pojavi tudi izziv komuniciranja. Postopek je sicer enak, zahteva pa nekoliko več strpnosti. Na Slovenskem zavarovalniškem združenju priporočajo dosledno beleženje vseh informacij ter izpolnjevanje Evropskega poročila o prometni nesreči. To opravite, tudi če je na kraju dogodka prisotna policija, ki pripravlja uradno policijsko poročilo. Evropsko poročilo je standardni obrazec, na voljo v različnih jezikih in vsebuje enotno vsebino in oštevilčenje.

Kako je z odškodninskim zahtevkom, ko gre za prometno nesrečo s tujcem?

Če veste, kje je vozilo povzročitelja zavarovano, lahko neposredno vložite odškodninski zahtevek pri ustrezni slovenski zavarovalnici, ki deluje kot korespondent za tujo zavarovalnico. Podatke o korespondentih tujih odgovornostnih zavarovalnic v Sloveniji oškodovanci lahko pridobite na spletni strani Slovenskega zavarovalnega združenja.

Če ne veste, kje je vozilo povzročitelja zavarovano oz. so podatki o tujem vozilu in zavarovanju nepopolni, vložite poizvedbo o tujem zavarovanem vozilu pri Slovenskem zavarovalnem združenju. Pridobili bodo podatke in pooblastili eno od slovenskih zavarovalnic za reševanje odškodninskega zahtevka.

