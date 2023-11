V petek ob 23. uri je patrulja koprske pomorske policije prejela obvestilo, da se v okolici Pirana potaplja plovilo. Pihal je močan veter, morje pa je bilo močno vzvalovano. Policista sta plovilo izsledila s pomočjo utripajočih luči na rešilnem jopiču ene od oseb. Na kraj nesreče sta prišla v nekaj minutah. Opazila sta prevrnjeno jadrnico, v morju pa dve osebi, ki sta se držali plovila.

Naprej sta osebi rešila iz morja, zatem pa s pomočjo plavajoče reševalne vrvi privezala prevrnjeno jadrnico in jo odvlekla do Pirana. Ponesrečenca, oba stara 42 let in državljana Slovenije, sta bila izmučena in podhlajena, a zdravniške pomoči nista potrebovala. Odpeljali so ju do njune namestitve v Piranu, za poškodovano jadrnico pa so poskrbeli pripadniki uprave za pomorstvo.