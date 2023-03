Anatomija vožnje starejših: to se lahko zgodi po 60. letu starosti #video #foto

Starejši predstavljajo že skoraj tretjino vseh slovenskih voznikov, a jih večina svojega vozniškega znanja ne obnavlja, radi pa bi ostali samostojni in mobilni. Zato je bila nadvse dobrodošla izkušnja, kako je biti v koži drugega, starejšega voznika in kakšen je odzivni čas starejših v kočljivih položajih, kar je lahko preverila ekipa Siol.net. Nedvomno lahko sklenemo, da starejši v prometu potrebujejo več časa in več potrpežljivosti, zaradi česar jih danes tudi bolje razumemo. "Osvežitvene vožnje starejših" pa so se udeležili tudi nekateri znani Slovenci. "Vožnja je svoboda," v zgornjem videoposnetku pravi Desa Muck.

Na slovenskih cestah je starejših voznikov že okoli 400 tisoč oziroma 28 odstotkov, ti pa si še vedno želijo svobode in mobilnosti.

"To so vozniki, ki so izpit opravljali pred štiridesetimi, petdesetimi ali šestdesetimi leti, in od takrat se je veliko spremenilo. Infrastruktura, pravila, dinamika, avtomobili, tempo prometa. V prometu se veliko dogaja in veliko je motilcev. Starejši se s tem pogosto spoprijemajo s posnemanjem. Do neke mere to gre, včasih pa to ne deluje," je v pogovoru za Siol.net povedala Ana Cergolj Kebler, vodja projektov varne mobilnosti pri Zavarovalnici Triglav, kjer so končali projekt Osvežitvena vožnja za starejše, v sklopu katerega se je 700 slovenskih starejših voznikov podalo na obnovitev vozniškega znanja in veščin.

Oprema oz. "simulator staranja", da bi bolje razumeli, kako se v prometu odzivajo starejši. Foto: Ana Kovač Kako je v koži starejšega, smo lahko nekateri novinarji preizkusili tudi sami.

Oblekli so nas v "simulator staranja", ki ga sicer uporabljajo v Zdravstveni šoli Jesenice za svoje dijake, da preizkusijo "kožo starejših", za katere bodo kasneje skrbeli v svojem poklicu.

Na roke, noge, zapestje in okoli telesa so nam namestili obremenitve, priredili periferni vid, v ušesa pa namestili čepke, da smo slabše slišali motor avtomobila.

V simulatorju so bili gibi počasnejši in obračanje okornejše. Foto: Ana Kovač

Ob zagatah, ki so nam jih namerno pripravili med vožnjo, je bila to res enkratna izkušnja, s katero lahko zdaj bolje razumemo starejše. V krožišču nas je na primer nekdo načrtno nameraval izsiliti, pred prehodom za pešce pa je bil statist, da bi preverili, ali ga bomo med vožnjo opazili in zmanjšali hitrost pred prehodom za pešce.

Za nami je vozil avtomobil, ki je snemal našo vožnjo starejšega voznika. Foto: Ana Kovač

Cilj je bil preveriti, kako dinamična je naša vožnja v vlogi starejšega voznika, kako se bomo razporedili v križišču, vključili na prednostno cesto, prevozili krožišče, torej se znašli v ključnih položajih, v katerih je treba ohraniti samozavest in dinamiko.

Pred parkiriščem je inštruktor želel preveriti, ali nam bo uspelo vzeti parkirni listek, ne da bi pri tem zadeli robnik.

Foto: Ana Kovač

Parkirišče na ljubljanskih Žalah Foto: Ana Kovač Parkiranje vzvratno nam je, glede na to, da smo se bolj osredotočali na ogledala, ker je bilo obračanje z vsem telesom težje, dobro uspelo, a z nekoliko prevelikim odmikom od leve parkirne črte.

Kaj je bil glavni cilj te preizkušnje, v videoposnetku podrobneje razloži Cergolj Keblerjeva:

Ogromno zanimanja, 700 voznikov na vožnjo z inštruktorjem

Odziv starejših, ki so jih povabili k akciji, je bil neverjeten, je povedala Cergolj Keblerjeva. Med dva tisoč zainteresiranimi so jih na osvežitveno vožnjo povabili 700.

"Izkušnje so bile izjemne, daleč od tega, da se starejša generacija ni pripravljena učiti," je dejala.

Minimalna starost udeleženih voznikov pri projektu Zavarovalnice Triglav je bila 60 let, nekaj voznikov je bilo starih celo čez 90 let.

"Najprej smo se naučili, da ne moremo reči, da pri 70 letih vozimo tako, pri 80 pa tako. Izjemno raznoliki smo si. In pokazalo se je, da vaja dela mojstra in ohranja kondicijo. Tisti, ki vozijo več, so se veliko bolje odrezali v položajih, v katerih je potrebna dinamika, na primer pri razporeditvi v križišču, vključevanju na prednostno cesto, avtocesto. Ugotovili smo, da moramo, ko smo starejši, veliko, veliko voziti, ne pa manj. Spoznali smo še, da je vožnja nekaj, kar nekaterim starejšim povzroča stres."

Vožnja je za številne starejše ljudi stresna. Foto: Ana Kovač

Starejši moški so odlični vozniki, a ...

Primerjava rezultatov je pokazala, da polovici starejših voznikov in tretjini starejših voznic vožnja ne povzroča stresa. Pri posameznikih, ki stres doživljajo v prometu, pa so znova obdelali ključne kategorije, na primer vožnjo skozi krožišče, vključevanje na avtocesto, varnostno razdaljo med vozili in hitrost vožnje.

"Po vseh teh treningih smo jih še enkrat vprašali, koliko je stresa zdaj. Raven se je znižala. Vse voznike smo pred vožnjo tudi prosili, z oceno od 1 do 10 presodijo, kako dobri vozniki so. Veliko moških si je dalo oceno 10, ženske so si dale slabše ocene. Moški so torej ocenili, da so popolni vozniki, a se je ta ocena po vožnji znižala. Sprejeli so, da so zadeve, ki jih je še mogoče popraviti, kar je ključno. To je izjemno dragoceno za naš projekt," je sklenila Cergolj Keblerjeva.