Vratolomna rešitev britanskega mojstra, ki navdušuje splet #video

Couldn’t watch the Cyclocross today so made my own course 😎 https://t.co/1Wolt3hQS2 — Tom Pidcock (@tompidcock) February 19, 2023

23-letni britanski kolesar Tom Pidcock je bil pred zaključnim, 24,4 kilometra dolgim kronometrom Dirke po Algarveju vodilni kolesar na dirki. Pred prvim zasledovalcem, Belgijcem Ilanom Van Wilderjem (Soudal - Quick Step), je imel zgolj pet sekund prednosti, zato je vedel, da šteje vsaka stotinka. Temu primerno tvegana je bila tudi vožnja na čas.

V enem od ovinkov v levo je zdrsnil s ceste, tam pa se je rešil v slogu najbolj dovršenih ciklokros kolesarjev. Ko je na družbenih omrežjih tudi sam delil Eurosportov posnetek vratolomnega reševanja, je zraven v šali napisal, da če že ni mogel spremljati nedeljske ciklokros dirke, si je sam pripravil svojo ciklokros progo.

Pidcock na olimpijski progi leta 2021 v Tokiu, kjer je postal olimpijski prvak v krosu. Foto: Guliverimage

Z vrha zdrsnil na sedmo mesto

Skorajšnji padec ga je sicer stal nekaj dragocenega časa. V cilj je pripeljal z 19. časom, minuto in 27 sekund za zmagovalcem etape Stefanom Küngom ter minuto in 11 sekund za skupnim zmagovalcem in klubskim kolegom Danijem Martínezom, v skupnem seštevku dirke pa zdrsnil na 7. mesto.

"Bilo je kar precej zahtevno. V položaju za kronometer mi nikakor ni uspelo iz sebe spraviti prave moči. To kaže na to, da na kolesu za kronometer nisem preživel dovolj časa," je razlagal v cilju v mestu Lagoa na Portugalskem. Pidcock je izjemno raznovrsten kolesar, poleg zmag na cestnih dirkah ima v svoji zbirki tudi naslov svetovnega prvaka v ciklokrosu in naslov olimpijskega prvaka v olimpijskem krosu.

Tadeja Pogačarja. Prav na tej dirki je leta 2019 dosegel svojo prvo profesionalno zmago, zmagal pa je tudi v skupnem seštevku dirke. Dirka po Algarveju ima poseben pomen tudi za slovenskega kolesarskega zvezdnika. Prav na tej dirki je leta 2019 dosegel svojo prvo profesionalno zmago, zmagal pa je tudi v skupnem seštevku dirke.

Preberite še: