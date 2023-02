Romunski voznik s tovornjakom brez pnevmatike po avtocesti

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Voznik napake na vozilu ni opazil in je brez pnevmatike vozil dlje časa, tako da se je platišče popolnoma deformiralo. Foto: Policija

Policiste so v ponedeljek številni vozniki obveščali, da so na avtocesti opazili tovorno vozilo s priklopnikom, ki je vozil brez ene pnevmatike. Celjski policisti so voznika, romunskega državljana, ustavili na izvozu z avtoceste v Dramljah.