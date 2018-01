Sto kilometrov za en liter bencina: Prvak v porabi za Slovenca

Test: toyota prius plugin hibrid

Do službe poceni na elektriko, za konec tedna na izlet na bencinsko gorivo? Tak ekološki in cenovni kompromis danes ponujajo priključni hibridi, ki so v primeru toyote prius tudi vozniško prijeten, tehnološko napreden in prostoren avtomobil.

Toyota prius plugin izkorišča kombinacijo 1,8-litrskega bencinskega motorja, dodatnega elektromotorja in baterije. Doseg na elektriko znaša do 48 kilometrov. Foto: Gašper Pirman

Motor: 1,8 VVTi, bencinski motor (90 kw), elektromotor (53 kW)

Baterija: 8,8 kWh

Poraba: od 2,8 do 4,7 litra na 100 prevoženih kilometrov

Cena testnega vozila: 37.950 evrov



Palec gor: vpadljiva zunanjost, oprema notranjosti, poraba goriva, prijetna in tiha vožnja

Palec dol: naslonjalo za roke zadaj, nožna ročna zavora, dokaj majhna nosilnost (305 kg)

Oblikovno je priključni hibrid manj futurističen od klasičnega hibridnega priusa. Od njega je 10,5 centimetra daljši. Foto: Gašper Pirman Odličen ekološki kompromis

Toyota prius je danes daleč od nekdanjega avtomobilskega posebneža, ki je vizionarsko uganil hibridno prihodnost, ji prek razvoja ostal zvest in danes žanje sadove svojega vizionarstva. Prius vstopa v svet velikoserijskih avtomobilov, s priključno hibridno različico pa celo ponuja svojo uporabniško, okoljsko in cenovno najbolj učinkovito rešitev.

Take vrste avtomobil je danes najboljši kompromis med klasičnimi električnimi in klasičnimi "bencinskimi" avtomobili. Prijetno tiho in poceni do službe, posoda goriva pa za družinski potep ob koncu tedna?

Kdor polni doma in se v službo vozi izjemno poceni

Priključno hibridni (plugin hibrid) prius je za zdaj optimalna nadgradnja klasičnega hibridnega priusa (brez dodatka kabla in možnosti polnjenja baterije prek električnega omrežja). Od klasičnega hibrida je sicer sedem tisoč evrov dražji, a kupec lahko računa na 3.500 evrov subvencije eko sklada.

Določenemu profilu voznikov lahko zagotavlja tudi precej visoke prihranke zaradi manj stroškov za pogonsko gorivo. Tako kot se precej Slovencev do službe in nazaj vsak dan vozi tudi več kot sto kilometrov, jih na drugi strani drugi opravijo le morda nekaj deset ali manj.

Se spomnite vladne strategije vozil za leto 2030? Kupili naj bi le še avte z največ 50 grami izpusta ogljikovega dioksida na kilometer. Tale prius ima uradni ogljični odtis 22 gramov na kilometer. Foto: Gašper Pirman

Prostornost v vozilu je zelo zgledna, hvalimo pa tudi položaj za volanom. Digitalni merilniki so nameščeni na vrhu sredinske konzole, voznik pa jih vidi rahlo desno od volanskega obroča. Foto: Gašper Pirman

Digitalna notranjost prinaša moderno zasnovo vozila, ki jo dopolnjuje tudi veliko svetlih barv. Na vrhu sredinske konzole je širok digitalni zaslon z vsemi ključnimi podatki. Foto: Gašper Pirman

Prius je prva toyota z matričnimi žarometim LED. Hvalimo delovanje in tudi samodejno prilagajanje snopa žarometa. Voznik ima na zaslonu ves čas modro oznako dolgih žarometov (tudi ob delnem vklopu kratkih), kar je lahko moteče. Drugi proizvajalci v tem primeru uporabijo zeleno oznako. Foto: Gašper Pirman

Na elektriko (pozimi) vsaj okrog 40 kilometrov

Kdor živi v stanovanjskem objektu, ki ima možnost polnjenja vozila, lahko ponoči brez težav napolni baterijo s skupno zmogljivostjo dobrih osem kilovatnih ur. Tri četrtine baterije (dobrih šest kilovatnih ur) nato zagotavlja vožnjo izključno na elektriko (tudi pri avtocestnih hitrostih), preostali pa del za vožnjo pri nižjih hitrostih v mestu. Za nočno polnjenje baterije boste doma odšteli približno tri četrtine evra, elektrike pa je dovolj za okrog 40 kilometrov. Poudarjamo, da lahko na elektriko peljate zlahka tudi z avtocestnimi hitrostmi.

V praksi to pomeni, da smo se tudi sami od doma do službe in nazaj peljali zgolj na električno energijo. Tak tip voznika, ki torej med delovniki potrebuje le nekaj deset kilometrov, bi 35-litrsko posodo z bencinskim gorivom lahko privarčeval za daljše vožnje oziroma družinske izlete ob koncu tedna.

Poraba je (lahko) zares zelo nizka

Nato je tudi poraba goriva lahko izjemno nizka. Sto kilometrov na podeželskih cestah smo zlahka prevozili s porabo dobrega litra bencinskega goriva, v povprečju pa jo je mogoče brez naprezanja držati okrog meje treh litrov na 100 prevoženih kilometrov. Tudi pri povratni vožnji po avtocesti med Ljubljano in Koprom, z vmesnim polnjenjem in "električnimi" kilometri po slovenski obali, smo jo zadržali pod petimi litri goriva na sto prevoženih kilometrov.

Sto prevoženih kilometrov s povprečno porabo 1,2 litra bencinskega goriva. Foto: Gregor Pavšič

Baterija se na domači vtičnici polni dobre tri ure. Foto: Gregor Pavšič

Polnjenje baterije prilagojeno hišni uporabi

Čeprav je iz vidika porabe goriva lahko privlačen vsakemu vozniku, bo njegov potencial najbolje izkoristil tisti, ki bo njegovo baterijo lahko polnil doma. Polnjenje je namreč prilagojeno domači uporabi, saj je moč polnjenja lahko največ 3,3 kilovata. Doma jo boste polnili zmerne tri ure, na javni polnilnici pa vsaj dve uri in to je za okrog 40 kilometrov dosega seveda veliko.

Zanimivo oblikovan, prostorsko razkošen in le z eno (precej nerodno) napako

Toyotini avtomobili z izjemo modela C-HR oblikovno niso prilagojeni Evropi. Tudi prius je zato globalno oblikovan avtomobil, ki pa je kot plugin hibrid oblikovno vseeno manj drzen in futurističen od klasičnega hibrida. Zdel se nam je dobra kombinacija drugačnih linij, ekološkega koncepta in iskanja ustrezno nizkega aerodinamičnega upora.

Prostorsko je tak prius prav gotovo namenjen tudi klasični družinski uporabi, a ima v primerjavi s klasičnimi karavani nekatere omejitve. Prtljažnik je zaradi baterij bolj plitev kot sicer, a še bolj nas je zmotilo naslonjalo za roko na sredini zadnjih sedežev. Ta je namreč del priusove serijske opreme, zato avtomobila ni mogoče dobiti brez tega dodatka. Kdor nima majhnih otrok, ga najbrž ne bo niti opazil. Toda ob primeru uporabe otroškega sedeža lahko zelo oteži zapenjanje z varnostnim pasom. Prius ima sicer štiri sedeže in je registriran za štiri potnike, vseeno pa je nosilnost 305 kilogramov (v primeru štirih potnikov le 76 kilograma na potnika in njegovo prtljago) dokaj skromnih.

Menjalnik CVT je seveda šibka točka Toyotinih hibridov, ki zahteva določene kompromise. Pospeševanja pospremi hrup motorja, toda po doseženi želeni hitrosti je delovanje motorja zelo tiho. To velja tudi za vožnjo po avtocesti, ki je lahko zelo udobna in prijetna. Foto: Gašper Pirman

Če v avtu sedita dva odrasla, je lahko ta sredinska konzola zelo priročna. Drugače je, ko želimo postaviti v avto otroški sedež in ga pripeti z varnostnim pasom. Priusa brez sredinske konzole žal ni mogoče dobiti. Foto: Gašper Pirman

Vse hibridne toyote imajo zanimivo ročico menjalnika. Zelo uporaben je način vožnje B ("brake"), ki poveča regeneracijo zavorne energije in polni baterijo. Ta način uporabljamo med vožnjo po klancu navzdol. Foto: Gašper Pirman

Prostornost je vsekakor zgledna, čeprav je prtljažnik nekoliko plitev, višinsko pa je prostornina prtljažnika zaradi oblike zadnjih vrat tudi nekoliko omejena. Foto: Gašper Pirman

Nožna ročna zavora v tehnološko in elektronsko zelo poudarjenem avtu? Foto: Gašper Pirman

