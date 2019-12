"Roadtrip" in poraba goriva, ki preseneča #foto

Letos smo na skoraj pet tisoč kilometrov dolgi poti preverili, kako dober in vsestransko uporaben potovalni avtomobil je lahko poltovornjak. Prednosti ima v robustnosti, višjem in udobnem položaju sedenja, toda brez ustrezne nadgradnje kesona (če bi bila v vozilu več kot dva potnika) na pot ni smiselno iti.

Letos smo na skoraj pet tisoč kilometrov dolgi poti preverili, kako dober in vsestransko uporaben potovalni avtomobil je lahko poltovornjak. Prednosti ima v robustnosti, višjem in udobnem položaju sedenja, toda brez ustrezne nadgradnje kesona (če bi bila v vozilu več kot dva potnika) na pot ni smiselno iti. Foto: Gregor Pavšič

Medtem ko so poltovornjaki (resda še bistveno večji) zelo priljubljeni v ZDA in tam veljajo celo za najbolje prodajana vozila, so njihove prodajne številke v Sloveniji precej manjše. Pa to niti ni povezano zgolj z njihovo ceno.

Vozilo za potepe čez drn in strn

V začetku iztekajočega desetletja so bili poltovornjaki iz vidika vsakdanje uporabe še precej okorni. Njihovo izhodišče je bilo v delovnih strojih, nato pa so počasi morali ustreči tudi pričakovanjem drugih uporabnikov. Tako vozilo je namreč lahko eno najbolj vsestranskih na trgu in še posebej je pisano na kožo tistim, ki živijo aktivneje.

Zaradi robustnosti je bistveno manj ovir, kam se je z njim mogoče odpeljati, zadaj na keson pa je enostavno postaviti kolesa, smuči in poleti celo kak manjši gumenjak. Keson brez možnosti pokrivanja (z rolojem ali kot celotna nadgradnja) sicer močno zmanjša vsakodnevno (družinsko) uporabnost, saj je to potem dejansko kot velik avtomobil brez prtljažnika.

Eden od ovinkov na vrhu Transalpine, najvišje ležeče ceste v Romuniji. Foto: Gregor Pavšič Amarok V6 je zlahka opravil z visokimi romunskimi prelazi in navdušil s porabo goriva

Letos poleti smo se usedli v volkswagen amaroka in z njim nato opravili skoraj pet tisoč kilometrov dolgo potepanje do Črnega morja in nazaj. Amarok ima možnost šestvaljnega dizelskega motorja in to ga na trgu loči od večine neposrednih tekmecev. Tak motor sicer pomeni višjo začetno ceno (testni je stal 55 tisočakov), ne pa nujno tudi pozneje višje porabe goriva. Tak motor je med vožnjo manj obremenjen, kar velja tako za vsa prehitevanja, vožnjo v klanec in morebitne vleke prikolice.

Na poti do Romunije in prečkanju slavnih prelazov kot sta Transalpina in Transfagarasan, je motor na sto prevoženih kilometrov porabil celo manj kot devet litrov goriva. Med potjo nazaj se je poraba ustavila pri 9,2 litra na sto prevoženih kilometrov. Pri tem ni treba posebej poudarjati, da na nekaterih slabših podeželskih cestah tudi veliko bolj robustna zasnova poltovornjaka prinaša izrazite prednost.

Slavni Transfagarasan. Nicolae Ceaușescu ga je dal graditi, ker se je bal napada tankov takratne Sovjetske zveze. Danes je najbolj znana cesta v Romuniji. Foto: Gregor Pavšič

Amarok je eden redkih poltovornjakov, ki ponuja šestvaljni motor. Ta nudi 190 kilovatov moči (259 "konjev"), kar je na primer tudi več od štirivaljnika v novem Fordovem raptorju. Šestvaljnika ponuja tudi Mercedes z razredom X. Foto: Gregor Pavšič

Mnogi vozniki z avanturističnim duhom si na keson namestijo tudi spalne nadgradnje. Foto: Gregor Pavšič

Slovenci poltovornjake predelujejo za avanturistične počitnice

V primerjavi s klasičnim športnim terencem ima tako vozilo načeloma boljše terenske zmogljivosti, predvsem pa nudi veliko možnosti izkoriščanja kesona in tudi različnih spalnih nadgradenj. Pisali smo že o Slovencih, ki se z dobro opremljenimi poltovornjaki odpravljajo tudi na daljša potepanja v divjino.

Novost leta: mitsubishi L200 odličen kompromis med ceno in zmogljivostmi



Najbolje prodajani poltovornjak v Sloveniji je sicer ford ranger (več o prenovljenem modelu čez kakšen mesec), nato pa si večino ostalih kupcev dokaj enakovredno razdelijo amarok, mitsubishi L200 in toyota hilux.



Prav L200 je letos v Slovenijo pripeljal močno izboljšan in predvsem oblikovno predstavlja enega najbolj vpadljivih vozil. Počutje za volanom in vozne lastnosti niso povsem na ravni (zelo cestno usmerjenega) amaroka, a tak L200 je kajpak mnogo cenejši.



Po naših izkušnjah je zelo dober kompromis med delovnim strojem, robustnim vozilom za potepe na teren in zdaj je pomemben korak naprej storil tudi pri voznih lastnostih. Samodejni menjalnik je skoraj nepogrešljiv, le nadgradnja kesona na testnem vozilu (odprla se ni dovolj visoko, da bi bil keson z njo uporaben) nas ni prepričala.

Še nekaj fotoutrinkov iz Romunije:

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič