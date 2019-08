Qashqai z novim motorjem dobro skriva svoja leta #foto

K najvišji stopnji opreme med drugim spadajo sončna streha z vzdolžnimi prtljažnimi nosilci, 19-palčna platišča in LED-žarometi. Foto: Gašper Pirman

Štirikolesni pogon nissana qashqai z brezstopenjskim menjalnikom je mogoč samo v kombinaciji s 1.749-kubičnim dizelskim motorjem. Za tega globalno najbolje prodajanega križanca je sicer bolj običajna dvopogonska različica, ki jo lahko ženeta 1,33-litrska bencinarja (103 oziroma 117 kW) ali dizla 1.5 dCi (85 kW) oziroma 1.7 dCi (110 kW).



Qashqai 4WD je posebej primerna izbira za kupce, ki se jim zdi dražji X-trail prevelik, preveč robat, preglasen in pretrd, obenem pa na terenu ni tako odločno boljši. Testni qashqai je zlahka preplezal strmino do jase, kamor se lovci pripeljejo s terenci, kot je lada niva.



Ceno najbolje opremljene dizelske 4WD različice (33.050 evrov) dvignejo kovinska barva (560 evrov) in nabor varnostnih elementov safety shield (600 evrov). Cena testnega vozila s popustom (3.950 evrov) iz komercialne akcije znaša 30.260 evrov.

Motor: 1.7 dCi 110 kW



Poraba na testu: 7,3 l/100 km



Cena vozila: 30.260 evrov

Od prej vemo, da je v qashqaiu kot za volanom X-traila

O nissanu qashqai smo vam večino že povedali v lanskem oktobrskem testu 1,6-litrskega dizla z enakim brezstopenjskim menjalnikom in opremo tekna. Novo se skriva pod pokrovom motorja, ki je z razdelilnikom pogona in kardansko gredjo povezan z zadnjim diferencialom, v kabini pa je vrtljiv gumb za izbiro 2WD, 4WD in lock.

V položaju 4WD je večinoma vključen sprednji pogon, pri pospeševanju in glede na podlago pa se do 50 odstotkov prenese na zadnji kolesni par. Voznik pred zahtevnimi terenskimi vzponi izbere sredinsko zaporo, ki razdeli pogon v razmerju 50/50. Delež pogona na sprednji oziroma zadnji osi lahko voznik spremlja prek TFT-zaslona med okroglima merilnikoma.

Notranjost je mehko obložena tudi na mestih, kjer običajno najdemo trdo plastiko. Cenimo uporabo lahko dosegljivih in vsem razumljivih okroglih stikal okoli osrednjega zaslona in za klimatsko napravo. Foto: Gašper Pirman

Tudi po preklopu z 2WD na 4WD ostane večinoma vključen sprednji pogon. Na slabših podlagah se navor elektronsko preusmeri na kolesa z boljšim oprijemom oziroma do 50 odstotkov na zadnjo os. Foto: Gašper Pirman

"Šminker", ki zna plezati po skalovju

Testne gume 225/45 R19 so sicer namenjene gladkemu asfaltu, kar smo v kombinaciji s štirikolesnim pogonom s pridom izkoriščali. Poraba pa nam ni ušla prek sedmih litrov samo zaradi hitrih ovinkov, temveč predvsem zaradi dvesto kilometrov, prevoženih s kolesi na ostrešju (s porabo 7,4).

Kratek terenski preizkus, kljub porabi prek 15 litrov, ni vplival na končni rezultat, nas je pa, predvsem zaradi neustreznih gum, presenetil z zmogljivim premagovanjem zahtevnih strmin. Ja, tudi lepih 19-palčnih platišč je bilo škoda, tako da smo po desetih terenskih kilometrih, tudi z uporabo stikala "lock", qashqaiu priznali, da je za "šminkerja" presenetljivo dober.

Kaj nas je zmotilo?



140 na uro po merilniku pri resnični hitrosti 130 kilometrov na uro. Voznik, ki zaupa merilniku hitrosti, res porabi na avtocesti povprečno vsaj liter goriva manj, pa še težje pade v radarsko zasedo. Kljub tej prednosti pa vendar menimo, da je tolikšna razlika med prikazano in dejansko hitrostjo odločno prevelika.

Qashqai je dovolj dvignjen od tal, da se lahko zapelje izven urejenih cest. Foto: Aleš Črnivec

140 po merilniku za izmerjenih 130!

Merilnik se zlaže že pri dejanski hitrosti 50 na uro, kjer pokaže 55, nadaljuje pri 90 (97) in na avtocesti (enako kot qashqai 1.6 dCi) pri 130 trdi, da gre za 140. Pri tem je motor je brnel z 2.300 vrtljaji in porabil sedem litrov. To je le 0,2 litra več kot na našem testu dvopogonskega dizla 1.6.

Glede na način vožnje med preizkušanjem smo pričakovali višjo porabo od 7,3, kolikor smo namerili po dveh točenjih goriva. Med umirjeno vožnjo brez močnega pospeševanja, vendar vedno z najvišjo dovoljeno hitrostjo smo se vozili s porabo okoli 6,7, nad čemer se nikakor nismo mogli pritoževati.

Brez ProPilota tudi radarskega tempomata ni

Active ride in active trace control sta osnovna varnostna elementa qashqaia ne glede na stopnjo opreme, kakor tudi tempomat. N-connecta dodaja štiri kamere za nadzor okolice vozila, tekna pa pod steklenim ostrešjem vključuje dodatni paket safety shield s pomočjo pri parkiranju, nadzor prečnega prometa zadaj in utrujenosti voznika. Manjkata sistem Propilot in radarski tempomat, oba smo preizkušali in pohvalili med predhodnim testom.

Kaj lahko še navržemo?

»Qashqai ni ustvarjen za terenske podvige, vendar se kolovozov ne brani«, tako smo zapisali lansko leto. Štirikolesni qashqai je za kolovoze kot ustvarjen, poleg terenske vožnje je primeren za vleko in za spolzke podlage v dežju in snegu. Foto: Aleš Črnivec Občutke med vožnjo po urejenih cestah in zelo slabih podlagah lahko samo hvalimo zaradi odzivnega motorja in lepo uglašenega podvozja. Če bi bil qashqai generacijsko mlajši, ne bi imel tako posrednega volanskega prenosa, vendar se vodenje vozila vseeno ni zdelo tovornjaško.

Hvalimo tudi prostornost kabine in kakovostne materiale z mehkimi površinami ob kolenih, ugajajo lepo prešite usnjene obloge in ambientalna osvetlitev konzole med sedežema.

Navigacijski sedempalčni zaslon upravljamo s stikali in na dotik, radiu in klimatski napravi so namenjeni med vožnjo vedno dosegljivi štirje okrogli gumbi.

Pod trdima prilagodljivima ploščama razredno manjšega prtljažnika (430 litrov) sta dva plitva predala, s polaganjem naslonjal pa nastane ravno dno. Kot se za terenca spodobi, je v prtljažniku tudi rezervno kolo, čeprav le nadomestno, z dimenzijo 145/90 R16.

Foto: Gašper Pirman