Najboljše slovo? Za to cesto je naravnost odličen. #video

Letos si je bilo mogoče sredi oktobra še privoščiti prijeten cestni potep. "Roadtrip" proti Jezerskemu z odprto streho, ročnim menjalnikom in pogonom na zadnji par koles. In to z avtomobilom, ki ne stane toliko, da bi morala lastnika nujno boleti glava. Mazda MX-5 ostaja minimalističen avtomobil, ki na cesti osvobaja.

Z mazdo MX-5 sem bil lani na prelazih v Dolomitih, letos pa sem za konec zgodnjejesenskega obdobja ostal na slovenskih cestah. Topla oblačila, kapa in v prijetnem sončnem dopoldnevu odprta platnena streha je bilo vse, kar sem med vožnjo proti Jezerskemu potreboval.

Privoščil sem si najbrž zadnji letošnji cestni potep z odprto streho, ki pri takem avtomobilu v polnosti razkriva njegovo bistvo. Vstopiti v jesen s tako vožnjo je vselej prijetna osvežitev in priložnost za razmislek, kako lahko tak majhen in po današnjih standardih utesnjen avtomobil vedno znova navdušuje.

Ko ura prehitro teče in si želim še kakšnega kilometra …

Pa ne potrebuje nekaj sto "konjev", prav tako ne razgretega motorja za voznikovim hrbtom ali titanove izpušne cevi, da bi ob vsakem pritisku plina grmelo iz zadka. Dovolj je le dobro premišljena zasnova, uživaško natančen ročni menjalnik in tistih 184 "konjev" na zadnjih kolesih.

Nato si ovinki hitro sledijo, ura nevede teče in prav nič težko ni zapeljati še v naslednji ovinek. Takšne avtomobile bi za naslednjih sto let shranil v mehurček, da bi z njimi lahko ob prostih dnevih ali koncih tedna uživale tudi naslednje generacije.

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Mazda za MX-5 še naprej ponuja dva motorja. Osnovni je 97-kilovatni, zmogljivejši pa 135-kilovatni. Manjši motor je 1,5-litrski, zmogljivejši pa že dvolitrski. Med obema je komaj tisoč evrov razlike, kar prav gotovo daje prednost močnejšemu.

Pa ne le zaradi dodatne moči in še večje igrivosti, tudi navora je več, in to pomaga k večji prijaznosti avtomobila. Močnejši motor ima namreč za tretjino več navora (205 namesto 152 njutonmetrov) in na voljo je 500 vrtljajev motorja na minuto nižje.

Močnejši motor je na voljo le z najvišjo opremo takumi. Ta prinaša tudi palec večja platišča, pa žaromete LED, med varnostnimi elementi pa sistem za nadzor prometa za vozilom. Do "stotice" ta močnejša MX-5 pospeši slabi dve sekundi hitreje, po uradnih podatkih pa je poraba goriva na sto kilometrov za okrog pol litra nižja.

Kaj avtomobilskega je zares drago? Cene so zelo relativne.

Za osnovno MX-5 je treba danes odšteti dobrih 32 tisočakov, za najdražjo opremo takumi pa še dodatne štiri tisočake. Seveda to ni malo za avtomobil, s katerim se peljeta dve osebi in imata lahko s sabo kvečjemu en mali kovček ter še nekaj osebne prtljage. Toda, cene takšnih avtomobilov so zelo relativne.

Pravi cestni užitki namreč nimajo prave dejanske cene. So neprecenljivi, če si lahko avtomobil zanje privoščimo. Pristni avtomobil za "roadtrip" nima velikega prtljažnika in tudi ni družinsko prostoren, prav tako pa se tudi ne sedi visoko od tal. Tak avtomobil bo večji del časa − obstajajo pa seveda tudi vozniki, ki se z malimi roadsterji, kot je MX-5, vozijo čisto vsak dan − parkiran doma.

To je slaba naložba v racionaliziranje domačih stroškov in smiselno mobilnost, zato pa je odličen nakup za osebne užitke na cesti. In tudi večina kupcev MX-5 si lahko doma privošči dva ali celo tri avtomobile.

Na cesto z malo odvečne krame, in to osvobaja

Mazda z MX-5 še vedno ponuja enega najugodnejših avtomobilov za cestne potepe. Resnega tekmeca je dobila z novo toyoto GR86, ki pa je vsaj v Sloveniji za zdaj še ni in ponjo bo očitno treba v tujino.

Preostali "tekmeci", kot sta na primer porsche 718 boxster ali alpine A110, so veliko dražji. Resda so bolj zmogljivi in teatralni, a zato so tudi mnogo bolj utrujajoči. MX-5 je še danes pojem avtomobilskega minimalizma, ki nudi ravno toliko vsega, kolikor ga na cesti danes potrebujemo.

Podobno, kot da gremo peš v hribe, tudi pri cestnem avtomobilskem potepu velja, da z manj "krame", kot gremo na pot, bolj pristna bo naša izkušnja.

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič