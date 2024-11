Meteorološki izračuni že nekaj dni za petek napovedujejo možnost sneženja do nižin. Vremenske napovedi, ki pri snegoljubcih vzbudijo upanje na snežno idilo, bi prinesle veliko razočaranje, če bi obljubljeni sneg zamenjal dež. Kaj pa nas jutri zares čaka? Pri portalu Meteoinfo Slovenija so pripravili podrobno analizo.

Noč in petkovo dopoldne bo zaznamovalo zelo intenzivno vremensko dogajanje. Prek Alp in naših krajev se bo pomikal majhen, a precej globok ciklon, ki bo prinesel veter, dež in ponekod tudi sneg.

Vreme se bo občutno spremenilo pozno popoldne in zvečer, ko se bodo od jugozahoda nad večji del Slovenije razširile padavine. Sprva bo lahko tudi po nekaterih nižinah snežilo, a bo sneg marsikje že kmalu začel prehajati v dež.

Višje ležeče predele je sredi tega tedna pobelil sneg. Fotografija je nastala v sredo, 20. 11. 2024, nad prelazom Jezerski vrh. Foto: David Florjančič

Ponoči se bo krepil jugozahodni veter, ki bo večjemu delu Slovenije prinesel izrazito otoplitev. Izjema bodo zatišne doline ob meji z Avstrijo, kjer bo lahko še snežilo, drugod pa bo prevladoval dež. Meja sneženja se bo lahko za krajši čas dvignila vse do 1.700 metrov nadmorske višine.

Pihal bo močan jugozahodni veter

Jugozahodni veter bo na izpostavljenih mestih v višjih legah v sunkih dosegel okoli sto kilometrov na uro. Tudi po nižinah južne Slovenije bo vetrovno, jutrišnje jutro pa bo v teh krajih nenavadno toplo za drugo polovico novembra. Ponekod na Dolenjskem in v Beli krajini lahko termometri pokažejo več kot deset stopinj Celzija.

Veter bo obrnil smer, ohladilo se bo

Kmalu zatem bo zapihal okrepljen severni veter, ki bo prinesel naglo ohladitev. Tam, kjer bodo še vztrajale padavine, se bo meja sneženja lahko spet spustila do nižin.

Foto: David Florjančič

Koliko centimetrov snega?

Najbolj zimsko bo jutri zjutraj v višje ležečih dolinah ob meji z Avstrijo, saj so ti predeli najbolj zaščiteni pred toplim jugozahodnim vetrom. Po dolinah (med drugimi Rateče, Kranjska Gora in Mežica) lahko zapade do okoli deset, v višjih legah pa tudi do 20 centimetrov snega.

Nižine preostalega dela Slovenije bodo ostale večinoma kopne, le tu in tam lahko zapade nekaj centimetrov snega, so še zapisali pri portalu Meteoinfo Slovenija.

Morje bo poplavljalo

Na agenciji za okolje opozarjajo, da bo v noči na petek zaradi vremenskih vplivov gladina morja dodatno povišana. Med polnočjo in četrto uro se lahko morje razlije na najbolj izpostavljenih delih obale.