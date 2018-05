Mercedesov gospod, ki se ne ustraši niti terena #foto

Mercedesov karavan z oznako all-terrain je popoln kompromis za direktorja z nagnenostjo k tehnološko naprednim strojem, ki je prepojen z napredno elektronsko inteligenco in hkrati nudi varen ter predvsem zmogljiv pobeg v neznano. Ta koncentrat pameti in terenske zmogljivosti ni poceni, a bo s svojim statusom popihal na dušo še tako zahtevnemu poslovnežu.

Foto: Gašper Pirman

Motor: turbodizelski 1.950-kubični 143-kilovatni štirivaljnik



Poraba na testu: 6,6 l/100 km



Cena testnega vozila: 88.998 EUR

Palec gor



Kombinacija 143-konjskega turbobedizelskega motorja z devetstopenjskim menjalnikom, prilagodljivost prtljažnega prostora, počutje v potniški kabini, delovanje avtonomnih sistemov, udobje vožnje z zračnim vzmetenjem.

Palec dol



Poleg že prej kritizirane ploščice nad vrtljivim stikalom nas je zmotilo počasnejše delovanje večopravilne enote. Pri športni vožnji zna preveč ''zaplavati''.

Mercedes-Benz je potreboval 18 let, da je pripravil odgovor na osamljenega Audijevega kralja mešane krvi. Prvi se je zganil Volvo in pripravil V90 cross country, kot tretji pa je v tekmo vstopil še Mercedes-Benz z razredom E in možatim dodatkom all-terrain. BMW je edini proizvajalec iz svete nemške trojice, ki še ni pripravil terensko obarvane serije 5.

Drugačen le v petih odstotkih

Res je, da je Mercedes v dirko terensko navdahnjenih karavanov vstopil pozno, a je v zameno k stvari pristopil premišljeno in preudarno. Ob poplavi novih modelov, številka se počasi približuje štiridesetici, je povsem razumljivo, da all-terrain ni bil v prvem planu. Ob prihodu nove generacije razreda E so imeli Nemci dobro osnovo za nadgraditev osnovega poslovnega karavana, ki so jo s pridom izkoristili. V resnici so na gospoda v kravati, ki je obut v gojzarje, namestili le pet odstotkov drugih sestavnih elementov v primerjavi z enako gnanim karavanom razreda E oziroma model T, kot je njegovo pravo ime. Takoj nam je postalo jasno, zakaj je po letih čakanja minilo le nekaj mesecev, da je Mercedes na avtosalon v Pariz pripeljal novo stvaritev.

Kaj vse se uvršča med drugačnih pet odstotkov?

All-terrain je v primerjavi z modelom T serijsko opremljen s štirikolesnim pogonom 4Matic in zračnim vzmetenjem, ki skupaj z večjimi platišči avtomobil privzdvigne za 29 milimetrov. Nekaj odstotkov novosti zavzamejo še nova odbijača, obrobe na blatnikih in nekateri zaščitni dodatni na robu prtljažnika ter pri vratih. Ker je all-terrain lahko opremljen le z najboljšim in posledično tudi najdražjim paketom opreme, je notranjost na ravni udobja domače dnevne sobe, a se pri tem pravzaprav od običajnega T niti ne razlikuje. Še največja novost je dodaten vozni profil all-terrain, a k tej spremembi pridemo malce kasneje.

Je vozni profil all-terrain vreden omembe?



Za vse tiste, ki so si avtomobil takšnega kova kupili zaradi njegovega razširjenega znanja o alpinizmu, bo zelo prav prišel dodatni vozni profil all-terrain. Slednji uglajenega gospoda pripravi na bližnje srečanje s koreninami, blatom in peskom. Avtomobil se dvigne za dodatna dva centimetra (do hitrosti 35 kilometrov na uro), prilagodi se delovanje sistema ESP, spremenijo se prestavna razmerja samodejnega devetstopenjskega menjalnika, kar poskrbi za učinkovitejšo dostavo navora prek vseh štirih koles, zračno vzmetenje v ozadje potisne trdnost in postane karseda mehko, nad celotnim avtomobilom pa še vedno bdi voznik, ki na zaslonu spremlja njegovo delovanje ter naklon vozila, ne manjkajo niti podatki o dodanem plinu ali zavorni moči.

Mestni frajer, ki se ne ustraši blatne prhe

Mercedes je z all-terrainom le še poudaril večopravilnost avtomobila, ki resnici na ljubo svojo vrhunskost najbolje dokazuje na cesti. Že tako udoben karavan skupaj s serijsko vgrajenim zračnim vzmetenjen ta hip ponuja eno najudobnejših izkušenj v segmentu. Nekoliko manj blesti v rokah dinamičnega voznika. Za takšen stil vožnje enostavno ni prilagojen, raje razvaja z vožnjo po čudežni preprogi, zračnemu vzmetenju pa do živega ne pridejo niti večje luknje ali neravnine. Njegov talent je v ekspresni prilagoditvi pri obvozu na gramozne ceste ali zahtevne poti, kjer je relief vse prej kot ravninski. Gledati velika in draga platišča, kako lomastijo po koreninah ali pločnikih, ni prijetno, kaj hitro pa kakšnemu izmed svetlečih krakov dodamo lepotno prasko.

Petmetrski velikan je sicer zgledno kolobaril po slovenskih gozdovih, z naprednim razporejanjem navora pa je vozniško težko situacijo rešil kar sam. Z 21-centimetrsko oddaljenostjo trebuha od tal sicer ni pravi alpinist, a bo zadovoljil potrebe nedeljskih smučarjev ali 'vikendpohodnikov'.

Med oblikovne posebnosti sodijo črne obloge blatnikov, aluminijasti zaščiti odbijačev, drugačni pragovi in še nekaj drugih manjših sprememb. Foto: Gašper Pirman

Novi štirivaljni dizelski motor z oznako OM 654 ni športnik, je pa izredno varčen in uglajen. Foto: Gašper Pirman

V notranjosti prednačijo naravni materiali, zato je občutek za volanom prijeten in domač. Zmoti le počasno delovanje večopravilne enote in odzivnost ploščice na osrednjem grebenu. Foto: Gašper Pirman

Poudarek je na naravnih materialih

Njegov terenski značaj poudarijo črne zaščite blatnikov, sprednja in zadnja zaščita odbijača iz aluminija ter posebno oblikovani stranski pragovi. Na koncu je ekipa Roberta Lešnika poskrbela, da dodatki niso le sami sebi namen, temveč zokrožijo zunanji videz v smiselno celoto, E all-terrain pa bi bil sposoben zapeljati tudi po kakšni modni brvi.

Počutje za volanom lahko opisujemo le z izbranimi besedami. Žlahtno usnje, dvojni digitalni zaslon in leseni dodatki so prava izbira za vozilo takšnega tipa. Na daleč bi se ognili črni klavirski plastiki in doplačali 200 evrov za lesene dodatke. Kot se za mercedesa iz 21. stoletja spodobi, je opremljen s praktično celotnim naborom varnostnih dodatkov. Njihovo delovanje je dodobra izpolnjeno in ne uniči vozniške izkušnje z nenehnim opozarjanjem in vibriranjem. Tako kot preostali člani družine E tudi all-terrain zmore voziti povsem avtonomno do hitrosti 50 kilometrov na uro, na avtocesti lahko sam zamenja vozni pas in samodejno prilagaja hitrost glede na prometne znake. K sreči je vsak izmed teh sistemov izklopljiv ali prilagodljiv, tako da smo celotno izkušnjo prilagodili našim potrebam. Pohvaliti moramo še sistem za zaznavo pešcev na prehodu za pešce, kjer avtomobil voznika pred prihodom z vidnim signalom opozori na čakajoče ljudi. Pohvalno!

Še najbolj nas je zmotilo počasnejše delovanje večopravilne enote. Nalaganje nekaterih elementov poteka počasi, če k temu dodamo še kompleksno postavljeno razčlenitev menijev, imajo pri Mercedesu še precej prostora za izboljšave. Ploščice, občutljive za dotik, pa že nekaj časa niti ne uporabljamo – njeno delovanje ni optimalno, upravljanje multimedije prek vrtljivega stikala pa neštetokrat bolj intuitivno in prijetno.

Eden glavnih adutov je prtljažni prostor. Slednji v osnovni obliki meri 640 litrov, kar je z naskokom največ med najbližjimi zasledovalci. Poleg odlične obdelave, ki jo nadgradijo številni manjši predalčki (prostor je celo za zložljivo gajbico), se lahko zadnji sedeži nagnejo za dodatnih 10 stopinj in ustvarijo še 30 litrov prtljažnega prostora. Dobra novica je, da se klop razdeli v razmerju 40:20:40, ob zlaganju naslona, ki je možno tudi s pritiskom stikala v prtljažnem prostoru, pa nastane popolnoma ravno dno in ogromnih 1.820 litrov prostornine za prevoz predmetov. Foto: Gašper Pirman

Serijsko vgrajeno zračno vzmetenje lahko all-terraina dodatno dvigne še za dodatnih dvajset milimetrov, vendar je dvig omejen do hitrosti 35 kilometrov na uro. Foto: Gašper Pirman

Kot se za najbolje opremljeni model v paleti razreda E spodobi, je bil all-terrain opremljen tudi s sistemi, ki omogočajo delno avtonomno vožnjo po avtocesti. Pri aktiviranju smernika zna sam zamenjati vozni pas. Foto: Gašper Pirman

Tisoč kilometrov z enim rezervoarjem? Zlahka!

Res je, tako kot nakazuje že celotna zasnova avtomobila, tudi motor ne želi izkazovati športnosti. Skupaj z 9-stopenjskim samodejnim menjalnikom raje do popolnosti izkorišča najnovejše tehnologije in voznika nadgradi s skoraj nezaznavno vozno izkušnjo. 143 kilovatov nas je povsem zadovoljilo in je povsem zlahka opravilo z vsemi tegobami na slovenskih cestah. Po šestvaljniku bi posegli le, če nam v žepu leži deset tisočakov odveč ali pa se bomo z večjim motorjem postavljali pred zavidnimi sosedi. Štirivaljnik ima še vedno prepoznaven traktorski zvok, ki se k sreči zaradi vrhunske izolacije v notranjosti le malenkost prenaša, a je po drugi strani izredno varčen.

Z enim rezervoarjem, ki je sicer nekoli večji (66 litrov), smo zlahka prevozili več kot tisoč kilometrov. Poraba se je ob koncu testa ustalila na manj kot sedmih litrih, se pa je na relaciji zlahka spustila pod pet litrov, kjer smo do popolnosti lahko izkoriščali jadranje in aerodinamično učinkovitost karoserije.

Zvezdni prah v zadnjih žarometih je prava paša za oči. Saj veste, hudič je v podrobnostih. Foto: Gašper Pirman

Tako gnani in opremljeni terenski karavan ni poceni, a za poslovneža, ki želi imeti univerzalni avtomobil, druge rešitve ni. Tisti, ki si ga želi, si ga bo tudi kupil, zraven pa vesel sprejel dejstvo, da bo z enim rezervoarjem naredil več kot tisoč kilometrov. Foto: Gašper Pirman