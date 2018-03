Skrivnost nastanka slavne Mercedesove zvezde

Zgodbe avtomobilskih logotipov in znakov

Ste vedeli, da je zamka Mercedes-Benz dobila prvi del imena po Mercedes Jellinek in da je Daimler trikrako zvezdo že mnogo let prej narisal na razglednico ter jo poslal svoji ženi? Zanimive zgodbe pletejo zgodovino nemškega proizvajalca vozil in evolucijo njenega logotipa.

Za nastankom Mercedesovega logotipa je zelo zanimiva zgodba.

Mercedes Jelinek je bila hči avstrijskega podjetnika Emila Jelineka. Foto: Mercedes-Benz

Daimler-Motoren-Gesellschaft je ustanovil Gottlieb Daimler leta 1890 in le deset let kasneje umrl, zato je podjetje prevzel glavni inženir Wilhelm Maybach, ki je v podjetje kot prodajnega partnerja pripeljal Emila Jellineka. Leta 1901 je imela njegova hči Mercedes Jellinek 11 let, njen oče pa je vztrajal, da vseh 36 Daimlerjevih avtomobilov nosi njeno ime. Pri Daimlerju so tako večino svojih avtomobilov poimenovali Mercedes in to ime patentirali leta 1902. Nosili so spodnji logotip.

Razglednica z unikatno trikrako zvezdo

Še preden je nastal Daimler ali združeno podjetje Mercedes-Benz, se je že rodila ideja o trikraki zvezdi. Leta 1987 je Gottlieb Daimler svoji ženi poslal razglednico in z unikatno trikrako zvezdo na zemljevidu označil svoj dom v Nemčiji ter ob njej zapisal, da se bo ta zvezda povzpela nad industrijski imperij. Trikraka zvezda, kot jo poznamo danes, je nastala kasneje, leta 1909. Sinova Paul in Adolf Daimler sta se namreč spomnila poslane razglednice in trikrako zvezdo namestila na vse Mercedesove avtomobile.

Prvi mercedes je bil dirkalnik s štirivaljnim motorjem s 35 "konji". Za njegov razvoj je poskrbel Wilhelm Maybach, takratni glavni inženir pri Daimlerju. Imel je nizko težišče, okvir iz stisnjene pločevine, lahek in močen motor ter hladilnik s satovjem. Vsi ti avtomobilski deli so samoumevni še danes. Prvi primerek je Jellinek za prodajo prejel 22. decembra 1900, kar imamo za rojstni datum avtomobilske znamke Mercedes, čeprav so ime Mercedes patentirali šele 26. septembra 1902.

Logotip Mercedesa, ko so avtomobile poimenovali po Mercedes Jelinek. Foto: Mercedes-Benz

Leta 1916 so logotip s trikrako zvezdo nekoliko priredili. Foto: Mercedes-Benz

Daimler-Motoren-Gesellschaft in Benz & Cie, zadnjega ga je Karl Benz ustanovil leta 1883, sta se združila 28. junija 1926. Rodil se je Mercedes-Benz AG (Aktiengesellschaft). Na podlagi združitve sta se podjetji odločili, da bosta svoje prihodnje modele poimenovali Mercedes-Benz.

Tako je za prvi del imena "kriva" Mercedes Jellinek, za drugi del imena pa Karl Benz, človek, ki je izdelal prvi avtomobil na svetu. Ker je imel Benz tudi svoj logotip z vencem, ki je obkrožal ime podjetja, je ob združitvi nastal skupek obeh logotipov. Dvobarvni logotip je imel v sredini trikrako zvezdo, obkroženo z vencem.

Od leta 1989 je logotip skoraj nespremenjen

Ko je eden izmed dirkalnikov presegel skupno maso 750 kilogramov, so pri Mercedes-Benzu vso noč z avtomobila praskali belo barvo, pod njo pa je ostal le srebrn sloj kovine. Mercedes je takrat srebrno barvo vzel za svojo in leta 1934 so za veliko nagrado Nürburgringa logotip prvič obarvali v moderno srebrno barvo ter ga poenostavili.

Leta 1989 so logotip modernizirali in vse do danes ostaja praktično nespremenjen. Z razvojem tehnike je postal tridimenzionalen, a osnova ostaja enaka vse do danes.

