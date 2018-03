Mercedes CLS: Lešnikov posebnež za prihodnje generacije #video

Shooting brake prehoda ni preživel

Majhne prodajne številke, v Sloveniji so jih na primer prodali le deset v štirinajstih letih, so razlog, da bo CLS v tretji generaciji na voljo le kot štirivratni kupe. Oblikovni steber znamke je postavljen na arhitekturo razreda E, toda opremljen predvsem z naborom tehnologij iz razreda S. Prvič bo zadaj opremljen s tretjim sedežem, tudi zaradi povečane splošne uporabnosti modela pa svojega mesta pod soncem ne bo našel karavanski shooting brake.

Sprva bodo v Sloveniji na voljo trije motorji. Dva dizelska in en bencinski, vsi trilitrski vrstni šestvaljniki in vsi serijsko opremljeni z 9-stopenjskim samodejnim menjalnikom ter štirikolesnim pogonom 4Matic. 350 d 4Matic ima 210 kilovatov in 600 njutnmetrov navora, 400 d 4Matic 250 kilovatov in 700 njutnmetrov navora in 450 4Matic 270 kilovatov in 500 njutnmetrov navora. Čez približno dva meseca bo na voljo še AMG 53 4Matic+ s 320 kilovati in 520 njutnmetri navora ter štirivaljni bencinski agregat z 48-voltnim električnim sistemom.

Svet, kjer ima dizajn prednost pred praktičnostjo

CLS – pred skoraj petnajstimi leti je postal izvirni trendsetter, zadolžen za današnji naval štirivratnih kupejev, danes pa v novi preobleki znova narekuje estetske smernice znamke. Oblikovni posegi v karoserijo so predvsem z mislijo na poudarjanje dinamičnega značaja elegantnega kupeja izpeljani z občutkom za evolucijo obstoječih potez. 'Naš' Robert Lešnik s svojo ekipo še naprej sledi filozofiji brez ostrih robov. V ospredju sta predvsem aerodinamična učinkovitost ter večna eleganca predhodnikov. Kljub novim žarometom, maski hladilnika ima CLS prepoznavno bočno linijo z usločeno kupejevsko strešno linijo in izredno aerodinamiko – koeficient zračnega upora znaša 0,26. Estetika deluje v prid aerodinamiki. Spremembe so večje, kot smo sprva mogoče pričakovali, toda ravno CLS je nakazal, v katero oblikovno smer bodo zavili vsi prihodnji mercedesi.

V notranjosti so novosti pričakovane. Veliko je izbranih materialov, pozornost do podrobnosti je neverjetna. Položaj za volan navdušujoč, prostornost na zadnji klopi pa zahvaljujoč dodatnim 61 milimetrom pri medosju zgledna. Peti sedež ima seveda zasilno funkcijo, zadaj bosta uživala le dva potnika.

Voznika čaka zdaj že prepoznaven pogled na dvojni 12,3-palčni digitalni zaslon. Novost so nekoliko bolj športno oblikovan volanski obroč s svežim dizajnom, ki so si ga izposodili pri razredu S, in prezračevalne šobe, ki se glede na izbrano temperaturo obarvajo modro ali rdeče.

CLS kot prvi mercedes nosi novo preobleko, ki jo bodo podedovali tudi drugi modeli. Foto: Gašper Pirman

Potniška kabina si je večino elementov sposodila pri razredih E in S. Neverjeten poudarek na podrobnostih in izredna kakovost. Foto: Mercedes-Benz

48-voltni sistem je glavna tehnološka novost, ki prinaša več moči in manjšo povprečno porabo. Foto: Gašper Pirman

Bo na ceste zapeljala še osemvaljna zver?

Odgovore smo iskali pri Jensu Hüserju, glavnem razvojniku za model CLS AMG 53 4Matic+.



Potem ko smo za volanom tehnološkega bisera preživeli že kar nekaj časa in prevozili več kot sto hitrih kilometrov po zavitih Foto: Gašper Pirman



Ni veliko stvari, ki nam niso bile všeč. Tako rekoč ne potrebuješ dveh rok, dovolj sta dva prsta. Prva opazka je letela na zvočno kuliso. Dnevi grmenja in vznemirjenja so mimo. ''Kupci takšnega avtomobila danes ne želijo izključno športnega avtomobila, ki je neudoben, glasen in drag za vzdrževanje. Želijo si vsakodnevno uporabnega športnika z dovolj prostora, cenejšim vzdrževanjem in glasbeno kuliso, ko se zanjo odločijo. AMG 53 4Matic+ ni namenjen pretiranemu divjanju po dirkališču, bo pa popoln partner vozniku, ki odloži ženo v operi in si sam želi sprostiti adrenalin na prazni podeželski cesti.''



Druga opazka so bile zavore. Resda je svojih pet minut slave s testnim avtomobilom iskalo več kot ducat voznikov. Po nekaj tisoč kilometrih so zavorni koluti počasi zaključevali svoje poslanstvo. Po približno desetih zmerno hitro odpeljanih zavojih so se začeli pregrevati, enkratna težava ali poddimenzioniran zavorni sistem. ''Kot sem že prej dejal, avtomobil ni namenjen dirkanju po dirkališču. Štiribatne zavore so povsem primerne za namembnost in moč avtomobila ter omogočajo tudi daljše športno odpeljane odseke. Ker gre navsezadnje za poslovno limuzino, ne ponujamo opcije karbonsko-keramičnih kolutov. Enostavno ni potrebe, kupci v tem segmentu pa se za takšne dirkalne dodatke ne odločijo.''



Zvezda je rojena, AMG 53 4Matic+

Pri prejšnjih dveh generacijah je na vrhu motorne palete vedno kraljeval AMG-jev osemvaljnik. Brihtne glavice iz Affalterbacha tudi tokrat niso pozabile na športno različico, a so pri razvoju uporabili določene trike. AMG 53 4Matic+, kot je njegovo polno ime, poganja vrstni šestvaljnik, kar je novost za to znamko. Gre za enako kombinacijo bencinskega motorja in elektromotorja EQ Boost, kot je nameščena v civilni različici 450. Pri AMG so ga seveda dodatno navili. Moč je z 270 kilovatov (367 KM) poskočila na 320 kilovatov (435 KM), višji je tudi navor (520 Nm). 48-voltni zaganjalnik in alternator EQ Boost poviša sistemsko moč za 16 kilovatov (22 KM) in 250 Nm navora ter hkrati dovaja električno energijo 48-voltnemu električnega sistemu. Tehnični biser dodatno oplemenitita še izpopolnjen 9-stopenjski samodejni menjalnik in nastavljiv štirikolesni pogon, ki je prilagojen športni vožnji.

Cena v Sloveniji



Za osnovno različico 350 d 4Matic bo treba pripraviti 79 tisoč evrov, za 400 d 4Matic 83 tisoč in 450 4Matic 84 tisoč evrov. Cene za AMG še niso znane. Od leta 2014 se je za Mercedesovega posebneža odločilo 151 kupcev, v svetovnem merilu pa 350 tisoč. Pri uvozniku letos načrtujejo prodajo približno 25 avtomobilov, velika večina bo dizelsko gnanih primerkov.

Na cestah, ki vodijo na Montserrat, se je AMG 53 4Matic+ izkazal odlično. Brez turboluknje in z odličnim pogonom je kot ubogljiv vojak ubogal povelja generala za volanom. Foto: Gašper Pirman

Električni pomožni kompresor se do 70.000 vrtljajev zavrti v vsega 300 milisekundah. Foto: Gašper Pirman

Tehnološki biser in naložba v prihodnost

Šestvaljni trilitrski vrstni dizelski agregat smo preizkusili med panoramsko vožnjo ob katalonski obali. Vozili smo močnejšo različico z 250 kilovati in 700 njutnmetri navora, ki smo jo preizkusili že v razredu S, zato bomo več časa raje namenili povsem novi bencinski seriji motorjev.

Žal nam v roke ni prišel volan z novim štirivaljnikom z 48-voltnim električnim sistemom, smo si ga pa ogledali ob pojasnilih inženirjev. Ker motor še nima potrjenih številk vladnih organizacij, o njegovih zmogljivostih niso smeli govoriti. Je pa izredno zanimiv vpogled v njegovo drobovje. Tako kot šestvaljnik deluje pod 48-voltno napetostjo, ki deluje v sožitju s sistemom EQ Boost.

Osrednja enota 48-voltnega električnega sistema je zaganjalnik in alternator hkrati, poimenovan EQ Boost. Poleg hibridne funkcije ustvarja elektriko za novi sistem in zahvaljujoč konverterju DC/DC tudi za 12-voltni sistem. Z novo vodno hlajeno baterijo, prilagojeno 48-voltnemu sistemu, je hkrati povečana zmogljivost baterij v avtomobilu. To pomeni, da sistem ponudi več energije. Še ena prednost 48-voltnega sistema – za enako napetost je potrebna le četrtina toka, zato so žice lahko tanjše, posledično lažje, kar pripomore k varčevanju z gorivom. Vodno črpalko in kompresor klimatske naprave ne poganja več jermen, zato je prihranek goriva še nekoliko večji.

Nekaj besed moramo nameniti še različici AMG 53 4Matic+. Poleg 48-voltnega električnega sistema in zaganjalnika/alternatorja EQ Boost ima nameščen še poseben električni pomožni kompresor. Ta se do 70 tisoč vrtljajev zavrti v vsega 300 milisekundah in nudi dodaten tlak v trenutku pritiska na stopalko za plin. Ker je njegov učinek občuten takoj, motor ne pozna turboluknje. V praksi to pomeni, da AMG 53 4Matic+ 'vleče' od ničle. Hitrost pridobiva ekstremno hitro, brez težav pa se kot izstrelek izstreli do dvestotice. Pospeševanje je zato malce manj razburljivo, a pogled na digitalni števec in na to, kako hitro se na njem dvigujejo številke, hitro vzbudi spoštovanje.