Najmanjši mercedes za 100 Slovencev letno #foto

Razred A je resda najmanjši mercedes, a ima samozavest velikana. Svojo moč črpa predvsem z nove platforme infotaimenta, digitalizacije in umetne inteligence. V Slovenijo je novi A že pripeljal, približno sto letošnjih kupcev pa bo zanj odštelo vsaj 28 tisoč evrov.

Nova generacija je od predhodnika daljša za 120 milimetrov in ima 30 milimetrov daljše medosje.



Za zdaj je na voljo en dizelski motor A 180 d s 85 kilovati in sedemstopenjskim samodejnim menjalnikom. Bencinsko stran zastopata A 200 s 120 kilovati in ročnim menjalnikom ter A 250 s 165 kilovati in samodejnim menjalnikom.



Oktobra prihajajo bencinski A 160, A 180, A 220 4Matic, A 250 4Matic, decembra dizelska A 200 d, A220 d in vstopni AMG A 35 z 225 kilovati. Junija 2019 bo na ceste zapeljal najmočnejši AMG A 45 s 310 kilovati.



Cene za A 200 se začnejo pri 28.500 evrih, za A 250 pri 34 tisoč evrih in za A 180 d pri 29 tisoč evrih.

Mercedesov tehnološki zastavonoša

Kako pomemben model, ne le za slovenskega uvoznika, ampak tudi za celotno znamko Mercedes-Benz, je razred A, priča število tehnologij, ki so jih vgradili vanj. Kljub kompaktnim dimenzijam je seznam najnovejših tehnologij pri novem A daljši kot pri zastavonoši, razredu S.

Če smo iskreni, se kljub temu z elitno limuzino še ne more primerjati, je pa A znanilec nove pomladi. Skupaj z modelom CLS napoveduje evolucijo zunanjega oblikovalskega jezika, ki ga soustvarja tudi slovenski oblikovalec Robert Lešnik, in je dokaz, da je lahko tudi manjša kombilimuzina prepolna sistemov, funkcij, prilagodljivosti ... skratka naprednih tehnologij. Pod črto bi lahko zapisali, da je novi razred A na cesti zelo suveren, dinamičen in ravno dovolj udoben. Je kot pomanjšani razred S, ki pa ga v določenih pogledih celo prekaša.

Serijsko je razred A opremljen z dvema digitalnima zaslonoma, velikima 7,25-palca. Opcijsko je na voljo desetpalčni dvojec. Foto: Gašper Pirman

Dimenzije novega in starega razreda A:

Novi Prejšnji Razlika Dolžina 4.419 4.299 mm +120 mm Širina 1.796 mm 1.780 mm +16 mm Višina 1.440 mm 1.434 mm +6 mm Medosna 2.729 mm 2.699 mm +30 mm Masa 1.375 kg 1.395 kg 20 kg Prtljažnik 370 l 341 l +29 l

Prtljažni prostor ima širši nakladalni rob in je večji za 29 litrov. Njegova prostornina je 370 litrov. Foto: Gašper Pirman

Vrtljivi gumb je zamenjala na dotik občutljiva ploščica. Foto: Gašper Pirman

Bolj kot dimenzijska rast je pomembna futuristična notranjost

Razred A poln digitalnih možnosti in na tem mestu napoveduje precej bolj digitalizirano Mercedesovo prihodnost. Ta se zdi povsem drugačna od tiste javne slike, ki jo je najstarejša avtomobilska znamka uživala v še ne tako oddaljeni preteklosti. Danes je razred A digitalno celo naprednejši od razredov S in E in tudi za večje modele napoveduje podobno prihodnost. Starejši vozniki bodo ob teh digitalnih tehnologijah morda zamahnili z roko, a mlajša populacija se iz dneva v dan uči živeti s podobnimi virtualnimi asistenti.

Slovenščina prihaja leta 2020

Kot prvi avtomobil ima novi razred A vgrajen sistem MBUX, ki med vožnjo prav gotovo razbremeni voznika. Slovenščine za zdaj pričakovano ni med jeziki, ki jih ta novi sistem prinaša. Kdor ga bo torej želel uporabljati, bo moral dokaj tekoče govoriti katerega izmed pomembnejših tujih jezikov (angleščina, nemščina, italijanščina, španščina …). So pa nam na novinarski konferenci potrdili, da bodo slovenski meniji na voljo leta 2020.