Nova oblika za Mercedes? Nove naloge tudi za Roberta Lešnika. #foto

Kot smo poročali konec prejšnjega tedna, je Mercedesu pri avtomobilih lani zaslužek padel za 40 odstotkov, še težje leto pa v Stuttgartu pričakujejo letos. Najbolj opazno je padla prodaja na Kitajskem, prav tako pa tudi na trgu električnih avtomobilov. Mercedes je sicer prodal več tovrstnih avtomobilov kot Audi, toda oba skupaj sta prodala manj električnih vozil kot njun neposredni tekmec BMW.

Donos pri prodaji avtomobilov je Mercedesu lani padel na raven Renaulta.

Mercedes EQE z namenske električne platforme EVA2. Foto: Gašper Pirman

Pri Mercedesu bodo z nekaterimi potezami sledili zgledu iz Münchna. V prihodnje svojih klasičnih avtomobilov oblikovno ne bodo ločili od električnih, ki smo jih poznali pod oznako EQ. Oblikovno in tehnično sta se razlikovala predvsem EQE in EQS, ki sta tudi nastala na ločeni električni platformi, EQA in EQB pa sta bila že do zdaj oblikovno skoraj enaka svojima bencinsko gnanima bratoma.

Sprememba v strategiji tako pomeni, da se pri Mercedesu v prihodnje poslavlja kapljičasta oblika trenutnih vodilnih električnih modelov. Slovenski oblikovalec Robert Lešnik tako ne bo več ustvarjal ločenih avtomobilov, ki so imeli zavoljo svoje oblike sicer zelo ugodno aerodinamiko.

Za zdaj še zakriti novi CLA. Foto: Mercedes-Benz

Ena platforma in različni pogoni, toda vse ne bo tako preprosto

Kako se bodo v Stuttgartu enačenja klasičnih in alternativno gnanih avtomobilov lotili v prihodnje, bo v večji meri znano marca po svetovni premieri nove generacije CLA. To bo prvi novi primer avtomobila z nove platforme MMA (Mercedes Modular Architecture), ki bo pri Mercedesu združil bencinski, hibridni in električni pogon. Podobno usmeritev so napovedali tudi pri BMW in tudi Audiju, kjer glede na pogon tudi ne bodo bistveno razlikovali pri oznakah modelov.

Vse vendarle ne bo tako preprosto - prihodnje leto prihaja električna različica Mercedesovega razreda C, ki jo bodo izdelali na osnovi že obstoječe platforme EVA2 (model EQE). Razvojniki pri Mercedesu sicer načrtovali tudi novo generacijo izključno električne platforma MB.EA, a so razvoj začasno ustavili.

Mercedes namerava do leta 2027 pokazati 19 novih modelov s klasičnim pogonom in 17 novih modelov z baterijo. Stroške proizvodnje želijo v tem obdobju zmanjšati za 10 odstotkov, vsaj do leta 2030 pa v Nemčiji o zapiranju tovarn ne razmišljajo.

Za Mercedes ostaja odprto še vprašanje glede izzivov na Kitajskem. Nemci imajo tam dva partnerja (BAIC in FAC), s katerim poslujejo prek skupnih podjetij. Pri Mercedesu so že napovedali razvoj ločenih modelov za Kitajsko, eden takih bo športni terenec GLE s podaljšano medosno razdaljo. Audi bo na primer za Kitajce pripravil povsem ločeno serijo vozil, ki jim bo s sprednjega dela celo umaknil svoje prepoznavne štiri kroge.