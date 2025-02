Mercedesu je dobiček iz posla z avtomobili lani upadel za 40 odstotkov in v Stuttgartu so že napovedali nova varčevanja.

Mercedes-Benz je objavil svoje poslovne rezultate za lansko leto. Njihov avtomobilski oddelek je lani zaslužil 40 odstotkov manj kot predlani, za letos pa si obetajo še dodaten padec dobička.

Razlogi? Prodaja v Evropi je padla pod raven iz časov pred epidemijo covid-19, tako kot ostalim evropskim premijskim proizvajalcem je tudi Mercedesu močno upadla prodaja na Kitajskem. Tam se kupci raje odločajo za cenejše avtomobile domačih proizvajalcev.

Lani so pri Mercedesu globalno prodali 1,98 milijona novih avtomobilov, letos pričakujejo padec prodaje.

Donos od prodaje ni zadovoljiv za premijsko znamko

Namesto da bi imeli lani dvomestni donos, kar je standard za premijske proizvajalce, je ta upadel na raven od šest do osem odstotkov.

Mercedes želi do leta 2027 svoje proizvodne stroške zmanjšati za deset odstotkov. Kako bodo to dosegli, bo vodstvo podjetja svojim delničarjem pojasnilo danes.

Mercedes niža stroške že šest let

Že leta 2020 so napovedali zmanjševanje stroškov do leta 2025, ki naj bi znašalo 20 odstotkov. Po zagotovilih iz Stuttgarta so od leta 2019 stroške proizvodnje že zmanjšali za okrog 15 do 16 odstotkov.

Lani so pri Mercedesu globalno prodali 1,98 milijona novih avtomobilov, letos pričakujejo padec prodaje. Predstavniki zaposlenih so pričakovali letno proizvodnjo dva milijona avtomobilov, kar naj bi zapolnilo proizvodne kapacitete Mercedesovih tovarn.