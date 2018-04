Navdušujoči "gadgeti" novega mercedesa #video

Prva vožnja: mercedes-benz razred A

Video – V praksi zanimiva rešitev navigacije, pogovori z avtomobilom in vožnja po Dalmaciji

Z avtomobilom smo se pogovarjali. Tako (skoraj) čisto zares in ne le po vnaprej določenih frazah. Brez prehodnega pritiska na gumb, le magično besedo 'Hi Mercedes' je bilo treba izgovoriti. Novi mercedes-benz razreda A namreč ves čas vleče na ušesa pogovor med potniki in ko zasliši to frazo, je vmesnik v obliki ženskega glasu že pripravljen pomagati. Če avtomobilu poveš, da si zaspan, lačen, žejen ali da bi le popil eno kavo, v navigaciji poišče ustrezne najbližje zadetke. Prav tako je mogoče z nekaj besedami, brez da bi za milimeter premaknili roke na volanu, nastaviti nov cilj v navigaciji, spremeniti temperaturo na klimatski napravi, preveriti porabo goriva in podobno. Bolj za šalo kot zares je Mercedesova virtualna dama znala odgovoriti na vprašanje, ali bomo ta dan v Splitu potrebovali sončna očala. Pokazala je, žal večinoma sivo in oblačno, vremensko napoved.

Ko navigacija uporabi kar sliko v živo s kamere

Največja novost avtomobila je načeloma minimalistično zasnovani dvojni digitalni zaslon na armaturni plošči oziroma na vrhu sredinske konzole. Ta nudi osnovo tako za nov sistem umetne inteligence MUBX (komunikacija z navideznim avtomobilskim asistentom), kot tudi za boljše rešitve na področju avtomobilske navigacije.

Pri tej nas je navdušila predvsem nova kombinacija slike v živo in nanjo dodanih grafičnih elementov, ki vozniku pomagajo pri iskanju prave ceste do njegovega želenega cilja. Sliko zagotavlja dodatna kamera na vrhu vetrobranskega stekla, ki se vklopi na delu širokega zaslona.

Tako navigacija vozniku napotke pokaže kar na realni sliki s kamere. Foto: Gregor Pavšič

Položaj za volanom je zelo dober, hvalimo volanski obroč in minimalistično zasnovo dvojnega širokega digitalnega zaslona. Foto: Gregor Pavšič

Avtomobil je mogoče odklepati tudi na daljavo prek aplikacije na mobilnih telefonih. Razred A je namreč prilagojen souporabi oziroma 'car sharingu'. Lastnik določi družinske člane in dobre prijatelje in ko avtomobila ne potrebuje, ga ti izbranci lahko najamejo. Takrat je dodatni ključ že v avtomobilu. Za zdaj ta sistem ni namenjen plačljivi uporabi.

V notranjosti poka po šivih od najrazličnejših sistemov

Mercedes-Benzov razred A je ena letošnjih najpomembnejših novosti premium avtomobilskega razreda, s katero želijo v Stuttgartu še pospešiti prodajo svojega kompaktnega razreda avtomobilov (skupaj s prenovljenim razredom C) in obdržati vodstvo na globalni prodajni lestvici pred BMW in Audijem. Novi 'baby' mercedes, ki smo ga sicer pobližje predstavili že po svetovni premieri v Amsterdamu, se je tudi na cestah v Dalmaciji izkazal kot zelo suveren avtomobil svojega razreda. Postal je večji, prostornejši in predvsem v notranjosti veliko boljši in naprednejši od predhodnika.

Kot mali razred S, a ta mu po vsem sploh ni kos …

Je znanilec evolucije zunanjega oblikovalskega jezika, ki ga soustvarja tudi slovenski oblikovalec Robert Lešnik, in dokaz, kako je lahko tudi manjša kombilimuzina prepolna sistemov, funkcij, prilagodljivosti in skratka naprednih tehnologij. Pod črto bi zapisali, da je novi razred A na cesti zelo suveren, dinamičen in ravno dovolj udoben. Je kot pomanjšani razred S, ki ga torej v določenih pogledih celo prekaša.

Nikakor pa ni le tehnično brezhiben in aerodinamično učinkovitejši, temveč zna z novimi digitalnimi platformami in rešitvami resnično pritegniti in ponuditi nekaj novega.

Dimenzije novega in starega razreda A:

Novi Prejšnji Razlika Dolžina: 4.419 4.299 mm + 120 mm Širina: 1.796 mm 1.780 mm + 16 mm Višina: 1.440 mm 1.434 mm + 6 mm Medosna: 2.729 mm 2.699 mm + 30 mm Masa: 1.375 kg 1.395 kg 20 kg Prtljažnik: 370 l 341 l + 29 l

Oblikovno je novi razred A evolucija Mercedes-Benzovega oblikovalskega jezika. Avtomobil na cesti deluje bolj resno in odraslo, v vse ključne dimenzije je v primerjavi s predhodnikom tudi zrasel. Foto: Mercedes-Benz

Na cesti daje vtis samozavestne stabilnosti in všečne dinamičnosti. Foto: Mercedes-Benz

Selitev tehnologij s telefonov v avtomobile

Vsekakor je novi razred A poln digitalnih možnosti in na tem mestu napoveduje precej bolj digitalizirano Mercedesovo prihodnost. Ta se zdi povsem drugačna od tiste javne slike, ki jo je najstarejša avtomobilska znamka uživala še v ne tako oddaljeni preteklosti.

Danes je razred A digitalno celo bolj napreden od razredov S in E in tudi za večje modele napoveduje podobno prihodnost. Starejši vozniki bodo ob teh digitalnih tehnologijah morda zamahnili z roko, a mlajša populacija se iz dneva v dan uči živeti s podobnimi virtualnimi asistenti. Selitev te tehnologije s telefonov v avtomobile se zdi logična posledica in to je tudi trend, ki se v zadnjih letih kaže na sejmih elektronike kot je CES v Las Vegasu.

Slovenščine ni, prav tako ne upravljanja z ročnimi gestami

Čeprav je bilo za poln izkoristek potenciala tokrat še premalo časa, tako imenovani MBUX med vožnjo prav gotovo razbremeni voznika. Slovenščine za zdaj pričakovano ni med jeziki, ki jih ta novi sistem prinaša. Kdor ga bo torej želel uporabljati, bo moral dokaj tekoče govoriti katerega izmed pomembnejših tujih jezikov (angleščina, nemščina, italijanščina, španščina …)

Na drugi strani so se pri Mercedes-Benzu namensko odpovedali razvoju upravljanju vmesnika z ročnimi gestami, ki jih na primer poznajo pri BMW. Odpovedali so se jim vsaj za zdaj oziroma za toliko časa, dokler ta tehnologija ne bo bolj zanesljiva in tudi vsakodnevno uporabna.

V Sloveniji namerava Mercedes-Benz letos prodati okrog sto novih razredov A. Vstopni model bo A 160 z 80-kilovatnim bencinskim motorjem za 25 tisočakov, ki pa ob prihodu vozila še ne bo na voljo. Ob začetku prodaje bodo na voljo trije različni modeli. To so A 180 d DCT z 29.850 evrov, A 200 za 29.340 evrov in A 250 DCT za 35.290 evrov. Poleg motorja A 160 bo oktobra na voljo tudi A 180. Junija se bo v ponudbo pridružil tudi dizelski motor A 200 d, januarja prihodnje leto pa še A 220 d.

Drsna ploščica na sredinski konzoli daje dober povratni občutek, a tudi nad vrtljivim gumbom se ne bi pritoževali. Foto: Mercedes-Benz

Udobje na zadnjih sedežih je zgledno. Foto: Mercedes-Benz

Prestavna ročica ob volanskem obroču je zdaj precej bolj tanka. Foto: Gregor Pavšič