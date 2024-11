Prenova ohranja tri pogonske kombinacije 120-, 140- in 174-kilovatnih dizlov s samodejnimi 9-stopenjskimi menjalniki in osnovnim pogonom zadnjih koles. Mere 5140, 1992, 1883 in 3200 milimetrov za dolžino, širino, višino in medosje srednje od treh velikosti ostajajo nespremenjene.

Med skupnimi elementi ne glede na stopnjo opreme omenjamo drsna vrata, šest sedežev v treh vrstah, multimedijski sistem MBUX, modul za komunikacijske storitve, večfunkcijski usnjen volan, sistem varnega sledenja distronic, mrežo senzorjev pre-safe, pomočnike pri bočnem vetru, vzdrževanju smeri, za nadzor mrtvih kotov in utrujenosti voznika …

Palec gor: Nastavljivi sedeži, sprednja ogrevana in prezračevana, oblazinjeni z uglednim svetlim bež usnjem ustvarjajo vrhunsko udobje. Voznika navdušijo izredne potovalne lastnosti z vzmetenjem airmatic, sistemom agility control in stalnim štirikolesnim pogonom.

Palec dol: Za 1,9 metra visokega voznika je vzdolžni pomik sedeža nazaj ravno še zadosten, za dvometraše pa nič več. Po drugi strani je skrajni pomik naprej pretiran in povsem neuporaben. Kot da je vse skupaj zamaknjeno naprej.

Razred V 300d na gumah 245/45 R19 je z vzmetenjem airmatic dvignjen 20 do 24 mm od tal. Drsni par vrat in dvižna peta vrata se upravlja električno. Vsa stekla so toplotno izolacijska, razen sprednjih močno zatemnjena. Foto: Aleš Črnivec

Črna karoserija poudarja premijsko pripadnost kombija

Razširjena maska se skoraj dotika novih multibeam LED žarometov, nad njo stoječa zvezda je znak opreme exclusive. Bleščeča črnina pokriva tudi odbijača, vratne ročaje in ogledala. Vodila drsnih vrat naredi manj opazna, vendar ne tako uspešno, kot zatemnjena stekla skrijejo dogajanje v drugi in tretji vrsti sedežev.

Bočno silhueto povezujejo s kromom obdelani strešni prtljažnik, letev pod stekli in še ena pod vrati vzdolž praga. Vizualno usklajenost dopolnijo svetla 19-palčna peterokraka platišča iz lahke litine, oblikovana za manjši zračni upor. Temu služijo tudi plošče, ki pokrivajo podvozje. Zadnjega diferenciala se od zadaj na primer sploh ne vidi.

100 tisočakov za exclusive, 120 za testni V 300d

Najboljša od štirih stopenj opreme exclusive presega ceno vstopne različice za več kot 35 tisočakov. Četrtina dodatne vsote odpade na stalni štirikolesni pogon, petina pa na dvojno zastekljeno ostrešje, spredaj pomično, zadaj fiksno.

Zračno vzmetenje airmatic stane dva tisočaka in pol, po enega in pol pa dodatno ogrevanje in vlečna kljuka. Med opremo, ki ne seže do tisočaka, izberemo pomično mizico ali omarico, ker je uporabna in lepo izpostavljena med sedeži.

Za odklepanje sprednjih vrat je potrebno uporabiti daljinski upravljalnik. Spodnji ustroj je za boljšo aerodinamiko obložen s ploščo, ki med ostalim zakriva zadnji diferencial. Foto: Aleš Črnivec

Vstop v razkošno notranjost z daljinskim upravljalnikom

Odklepanje s stikalom na "daljincu" nekako ne gre skupaj z vstopanjem v razkošno svetlo notranjost pod panoramskim steklom. Za novo oblikovanim volanom je širok monitor, enako oblikovan kot v številnih Mercedes-Benzovih modelih, armatura pa je prekrita z usnjem in krtačenim aluminijem.

To ni kombi za prevoz na gradbišče, razen kadar se grejo pomembneži slikat s čeladami na glavi. Čaka jih sedem usnjenih sedežev, prvi štirje z nasloni, dva z mizicama in pomično omarico na tračnicah. Mehke obloge vrat so dvobarvne, bež in črne, po tleh je tapison. Spredaj deluje avtomatska klima, zadaj polavtomatska, ambient dopolnjuje 64-barvna osvetlitev in zvočni sistem Burmester.

Kokpit po meri voznika

Za kombi so izbrali okrogel, usnjen ogrevan volan z občutljivimi stikali, je neposreden z malo manj od dveh zavrtljajev in tri četrt. Desna ročica je namenjena menjalniku z ergonomsko izbranimi pomiki R, N in D, leva univerzalno podpira brisalce, smerne utripalke in žaromete.

Kovinska stikala na konzoli izstopajo kot oblikovalski in ergonomsko domišljeni izdelki. Služijo upravljanju klime, drsnih vrat, vožnje navzdol, izbiri dynamic in glasnosti. Črna stikala za bližnjice so razporejena ob drsni plošči, ki lahko nadomešča dotikanje osrednjega zaslona.

Sprednja sedeža sta ogrevana, aktivno zračena, električno nastavljiva v vse smeri s po tremi spomini, z ledveno oporo in ročnim podaljšanjem sedala. Bočne obrobe so oblikovane za sproščeno udobno počutje, bolj kot samo nakazane so na preostalih sedežih. So potrebne športne stopalke? Zakaj pa ne, saj dynamic select v kombiju podpira funkcijo sport.

Upravljanje multimedijskega sistema MBUX z dotikom stikal na volanu, dotikom osrednjega zaslona, s fizičnimi stikali spodaj, z drsno ploščo na konzoli, glasovno s pozivom Hej Mercedes, z zamahom … Foto: Aleš Črnivec

Super športni merilniki potovalnega kombija

Inteligenten in razširljiv MBUX (Mercedes-Benz user experience) tudi v tipičnem potovalniku ponuja možnost izbire športnega merilnega zaslona. Poleg hitrosti in vrtljajev (v številkah) pregledno prikazuje vrednosti Nm in kW, za povrh pa tudi težne pospeške, temperaturo motornega olja in celo polnilni tlak turbine.

Med testom smo uporabljali klasični merilnik z običajnimi podatki, ki jih potrebuje šofer za udobno in varno prevažanje pomembnih potnikov oziroma voznik številčnejše dobro situirane družine. Preostale možnosti na zaslonu so še nevsiljivo, navigacija, asistenca in servis.

Sredinski zaslon s prilagodljivim upravljanjem

Podatke na 12,3-palčnem zaslonu se upravlja na dotik, glasovno, z gestami, drsno ploščo na konzoli in z ergonomsko premišljeno razporejenimi stikali. Meniji, kot na primer navigacija (s podatki o prometu), radio, telefon, funkcije udobja, nastavitev vozila, varnostni sistemi … si sledijo zaporedno z odzivnim prikazovanje vsebin in podvsebin.

Zaslon lahko posreduje pogled na vozilo, kot bi se s kamero sprehodili naokrog, naštevanju vseh možnosti pa se rajši odpovemo. Omenimo pa, da visok srednji sedež v tretji vrsti z vzglavnikom vozniku zakriva pogled v notranjem ogledalu. Mercedesova rešitev je digitalno ogledalo, ki ne "gleda" skozi kabino, ampak s širokim kotom zajema področje za vozilom.

Potnikoma sta na voljo avionski mizici estetskega videza in trdne konstrukcije. Kot pri vsej opremi izstopajo izbrani materiali in kakovostna izdelava. Foto: Aleš Črnivec Dvosedežna klop s pritrdišči isofix in posamični sedež sta odstranljiva, vzdolžno pomična z nastavljivimi nakloni naslonjal. K opremi tretje vrste spadajo še panoramsko steklo, osvetlitev LED, zračnika, odlagalna utora, odstranljivi držali za pijačo, ozvočenje Burmester … Foto: Aleš Črnivec

Nekateri sistemi so lahko moteči

Cenimo delovanje sistemov za krmiljenje in ohranjanje smeri, ker so pač varnostni in rešujejo voznike, ki so raztreseni, nepozorni, zamišljeni, med vožnjo telefonirajo, pobirajo predmete s tal … Aktivno poseganje v zamišljeno krivuljo zavijanja pa je za voznika, ki uživa med dinamično vožnjo, moteče. Pri Mercedes-Benzu to vedo in omogočajo možnost izklopa.

Piskanje ni vedno na mestu

Tudi opozorilno piskanje, ki se med ostalim oglaša, kadar je določena hitrost prekoračena, smo po vsakem zagonu izklopili. Zakaj pa ne vozite po predpisih, porečete in imate večinoma tudi prav. Mi samo trdimo, da smo do izklopa upravičeni, kadar merilnik ni natančen in pri tesnem kombiju razreda V so prikazane hitrosti 50, 90 in 130 na uro dejansko izmerjene kot 47, 87 in 126.

7,4 sekunde do 100 na uro

2,3 tone težko vozilo, ki doseže 214 na uro, je pod neprekinjenim nadzorom vseh trenutno delujočih varnostnih sistemov. Na občutke med vožnjo neposredno vpliva standardni sistem agility control s samodejnim prilagajanjem vzmetenja posameznih koles dinamiki in trenutni podlagi.

Doplačilni airmatic vzdržuje določeno višino podvozja neodvisno od naloženosti. Normalna višina v načinu comfort se med hitro vožnjo samodejno zniža za boljšo stabilnost in manjšo porabo goriva ter zviša ob zmanjševanju hitrosti. Spodnjo mejo podvozja se doseže v načinu sport.

volumen 1030 litrov za sedeži se z odstranitvijo 2. in 3. vrste poveča na 4630. V plastičen zložljiv zabojček so zložili obvezno opremo, vlečno kljuko, pribor za popravilo gume, odstranljive zanke za pritrditev tovora … Foto: Aleš Črnivec

Tudi kombi je mercedes, ki ga začutiš

Poznano prestižno okolje nam je dalo takoj vedeti, da nas čakajo kilometri s suverenimi in kar malo vzvišenimi občutki. V 300d ne moremo primerjati z vrstniki drugih znamk, ki na cestah lahko dosegajo razredne hitrostne rekorde. Mercedes-Benzovemu kombiju enostavno pripada dinamična, spodobna in spoštljiva vožnja.

Kadar iz mestnih večpasovnic zaide na ozke ulice, se zna prilagoditi. Za hitrostne ovire je dovolj dvignjen, v gostem prometu nadzira razdaljo spredaj in mrtve kote, z digitalnim ogledalom tudi zadaj, omejitve spremlja s tempomatom od 20 na uro naprej.

Aktivni pomočnik pri parkiranju deluje s 360-stopinjskim pogledom, navigacija z natančnim prikazom se izogiba zastojem, zaslon prikaže celo pogled na semafor …

Tudi opozorila potnikom pred izstopanjem so koristna, ker se kljub drsnim vratom lahko kaj zgodi na bočnih straneh.

Odličen za izlete, še boljši za potovanja

Za izvenmestne vožnje ima V 300d ogromno rezervo moči. Pri 90 na uro ostane 9G-tronic v sedmi prestavi, v načinu sport vsaj v eni manj. Spodobna in znamki primerno spoštljiva podeželska vožnja z načinom C (comfort) se dogaja s tihimi vrtljaji okoli 1500.

Med običajnim pospeševanjem se motor pred prestavljanjem navzgor zavrti do 1700, pri upočasnjevanju se vrtljaji spustijo tudi do 1000, navora je namreč več kot dovolj. Poleg voznika poskrbi za udobno vožnjo tudi tempomat, ki "prebere" morebitne prehitre ovinke.

Ko nastavimo tempomat na 134, se GPS ne more odločiti, ali vozimo 129 ali 130 na uro. Vožnja je tiha, stabilna, podprta tudi z nadzorom bočnega vetra. Z načinom sport avtomatika preskoči stopnjo ali dve navzdol, poveča se odzivnost, malo manj opazno pa trdota krmiljenja in vzmetenja.

Sport smo preizkusili iz čiste radovednosti, kako to deluje pri 2,3 tone težkemu kombiju. Med testom namreč nikoli nismo imeli občutka, da bi bilo v načinu C moči premalo. Morda bi si povečano odzivnost pogona izbrali pri polno naloženem vozilu (nosilnost 888 kilogramov) in vleki priklopnika (do 2500 kilogramov).

174-kilovatni dvolitrski dizelski motor je na testu porabil 7,9 litra goriva. Foto: Aleš Črnivec

Foto: Aleš Črnivec

2 do 3 na uro med "terenskim" preizkusom

Za vožnjo izven urejenih cest se z ukazom na zaslonu podvozje dvigne do zgornjega položaja v 35-milimetrskem razponu. Po opazovanju dviganja stoječega vozila smo preverili še delovanje varnega spuščanja po strmini. Pa ne na terenu ampak na asfaltu.

Grafika na zaslonu je prikazala 20-odstotni klanec in 3-odstotni prečni nagib. Kombi se je "terensko" nadzorovano spuščal navzdol večinoma s številko 2 na digitalnem merilniku, torej počasneje od pešca na sprehodu. Preizkusili smo še speljevanje v nasprotni smeri, ki ga je mercedes s štirikolesnim pogonom izvedel gladko in brez spodrsavanja z vsega 1500 vrtljaji.

Testna poraba 7,9 je pod WLTP (8,2)

Po podatkih potovalnega računalnika je mercedes-benz zadnjih 4751 kilometrov prevozil s povprečno hitrostjo 52 na uro in porabo 9,4. Ob tej precejšnji razliki vseeno trdimo, da smo vozili brez želje po doseganju varčevalnih rekordov in dovolj dinamično, da nas razen na avtocesti sploh ni nihče prehitel.

Smo pa vrednost predhodnikov z 10,8 presegli samo med mestno vožnjo, nato pa se ji do konca testa sploh nismo približali. Poraba goriva med vožnjo znotraj omejitev bi se po naših izkušnjah na slovenskih avtocestah le ponoči približala devetim litrom, med običajnim prometom pa smo porabili okoli 7,5.