Manj kot 15 tisočakov: kaj ponuja eden najcenejših avtov pri nas #foto

Novi sandero v osnovi stane manj kot devet tisočakov, pri tem pa niti ni gol in bos. Je tipičen predstavnik uveljavljene usmeritve downsizing, ki kubike nadomešča s turbino. Preizkusili smo najbolje opremljeno različico comfort (12.690 evrov) z dodatno opremo (plus 1.650 evrov).

Ocena



Pri Dacii so se s tretjo generacijo odpovedali bencinskemu 900-kubičnemu motorju in ga zamenjali z litrskim enake moči. Pridobili so več navora z ugodnejšo krivuljo in manjšo porabo goriva. Šeststopenjski menjalnik je serijski, sicer pa je na voljo tudi CVT.



Sandero niti po zunanjosti niti v kabini ni videti kot nizkocenovnik. Sprednji del z moderno oblikovanima žarometoma (serijsko LED), povezanima s hladilno odprtino, povzema obliko dusterja. Naprej izstopajoči spodnji del odbijača uporabljajo vozila višjih razredov in z ostrino namigujejo na športne lastnosti, česar pri sanderu ni treba vzeti zares.



Tudi v kabini so dovolj uspešno odpihnili vse, kar bi dišalo po romunskem poreklu. Sedeži so lepo in kakovostno oblazinjeni, trda plastika je polepšana s pasovi iz blaga, sredi armature je barvni zaslon na dotik, med merilniki je TFT zaslon, tudi klima, tempomat in samodejni brisalci so serijski.



Prijetna oblika, primeren pogonski sklop, oprema in dodatki ustvarjajo sandera kot evropsko prodajno uspešnico. Med dodatki v testnem vozilu mislimo na vstopanje in zagon brez ključa (320 evrov), kamero (300 evrov), avtomatsko klimo (210 evrov), paket Multimedia z navigacijo (240 evrov) … Najdražji dodatek predstavlja kovinska barva (460 evrov).

Motor: trivaljni bencinski, moč 67 kW



Poraba goriva: 6,5 l/100 km



Cena: 14.340 evrov

Sandero ali sandero stepway?

Pri enaki opremi in motorju TCe 90 ju loči približno 1.500 evrov. Kombilimuzina je brez strešnih letev, skoraj štiri centimetre je bližje k tlom in postavljena na manjša 15-palčna platišča. Zato je nižja, zaradi odbijačev pa malenkost krajša.

Boljša aerodinamika omogoča malo večjo končno hitrost, rahlo boljše pospeševanje, poraba 5,3 po WLTP pa je 0,3 litra na sto kilometrov manjša. Ponovno o platiščih: plastični pokrovi kot pri stepwayu zakrivajo jekleno osnovo, ta pa je pri sanderu celo štirikraka.

Pri oblikovanju zadnjih luči tudi Dacia stavi na oblikovanje svetlobnega podpisa. Foto: Gašper Pirman

Z dodatno opremo solidna notranjost

Za 190 centimetrov visokim voznikom se zadaj ravno še stlači potnik enake postave.

V klimatizirani notranjosti se tudi zadnji stekli upravlja električno. V kabini je utor USB in dva priključka 12V. Poleg sovoznikovega predala so odlagalna mesta v vratnih žepih in na konzoli med sedežema. Ročna zavora ni najbolj dosegljiva, kadar je v utorih zraven nameščena pijača.

Na sredini armaturne plošče je serijski 20-centimetrski Media display na dotik (radio DAB, Bluetooth …), navigacija MediaNav s kartografijo je nadgradnja (240 evrov). Dekoracija iz tkanine na armaturi se pojavi tudi na vratih in ob desnem sedežu spodaj. V 328-litrskem prtljažniku je orodje pritrjeno bočno, pod ne prav trdo tapeto je rezervno kolo (120 evrov). Ni štirikrako, kot so serijska kolesa, vendar je guma enake dimenzije.

Voznikov prostor

Volanski obroč in prestavna ročica, prekrita z umetnim usnjem, sta dobro oprijemljiva in polepšana s kromom. Prenos je bolj posreden, povzet po starejših Renaultovih modelih. Hodi prestavne ročice so še primerne dolžine in dovolj natančni, voznika pa zmoti, ker z dlanjo občuti premikanje med dodajanjem in odvzemanjem plina.

Podatki o vožnji med merilniki so nazorni, sedem se jih z upravljanjem na volanu lahko izbira v obe smeri. Merilnik hitrosti je natančnejši kot pri stepwayu, pri 130 kilometrih na uro pokaže le dva kilometra več. Merilnik vrtljajev spada sploh med najbolj pregledne in omogoča odčitke na sto natančno. Nima pa rdečega polja!

Kaj nas je zmotilo



Enako kot pri sanderu stepway nas je zmotilo sicer domiselno postavljeno držalo telefona. Vendar je za namestitev mobilnika potrebna sila, ki jo plastična konzola slabo prenaša, zato je tudi v tem sanderu razmajana.

Galerija: všečna družinska kombilimuzina

1 / 19 2 / 19 3 / 19 4 / 19 5 / 19 6 / 19 7 / 19 8 / 19 9 / 19 10 / 19 11 / 19 12 / 19 13 / 19 14 / 19 15 / 19 16 / 19 17 / 19 18 / 19 19 / 19

Pripomočki

Tempomat z natančnim prikazom hitrosti in nastavitvijo po en ali deset kilometrov je serijski, kakor so tudi senzorski brisalci in žarometi (kratki in dolgi). O samodejnem zaviranju v sili so pri NCAP povedali, da sandero zaznava vozila, pešcev in kolesarjev pa (še?) ne.

Osrednji 20-centimetrski zaslon odigra podobno vlogo kot pri drugih proizvajalcih. Služi navigaciji, telefoniji, avdio sistemu, spremljanju porabe in eko uspešnosti, nastavitvam in povezljivosti s pametnim telefonom.

Vožnja, občutki

Motor razvija največjo moč med 4.600 in 5.000 vrtljaji, žal pa je zmanjkalo barve za rdeče polje. Pri pospeševanju voznik v vsaki Osemkraki kolesni pokrovi dobro skrivajo štirikraka jeklena platišča in dajejo videz litine. Foto: Gašper Pirman prestavi takoj začuti, da turbina deluje, saj navor doseže višek že pri 2.100 vrtljajih. Učinkovitost motorja in z njim povezanega šeststopenjskega menjalnika ocenjujemo kot primerno.

Sandero prevozi hitre ovinke rahlo nagnjen, ker podvozje ni športno utrjeno, posreden volanski prenos tudi ni po meri športnega voznika. Znova pa trdimo, da vozil, ki bi se slabo držala ceste, ne delajo več, vseeno pa naj sandero ne jemlje ovinkov preveč na ostro. Zato pa lažje prenaša pokrpane asfaltne površine, tudi na makadamskih cestah se dobro znajde.

Na avtocesti pod tri tisoč vrtljaji

Pohvalimo natančnost merilnika hitrosti, ki se pri 130 kilometrih na uro zmoti le za dva kilometra. Pri tem je skoraj tri tisoč vrtljajev v šesti prestavi malo preglasnih, s preprosto napravo smo namerili 70 decibelov. Kljub ne najbolj utrjenemu podvozju in posrednemu volanskemu prenosu pa lahko trdimo, da je smerna stabilnost pri tej hitrosti še primerna.

Po točenjih povprečno 6,5 litra na sto kilometrov

Obloge sedežev so lepo prešite, armaturna plošča je polepšana s širokim pasom blaga. Enako sta obdelana tudi naslona sprednjih vrat. Foto: Gašper Pirman S serijsko vgrajenim tempomatom smo s hitrostjo 130 kilometrov na uro prevozili Ljubljansko barje in nameril porabo 6,6. Z varčnim načinom vožnje, ki zahteva prestavljanje pri 2.100 vrtljajih, je na odprtih cestah sandero porabil 5,8, to je pol litra več, kot znaša podatek po WLTP.

Če bi vozili samo po dolgih ravnicah, na primer med Ljubljano in Igom, bi poraba ostala pod petimi litri, s čimer bi se približali tisočkilometrski razdalji brez točenja. Manjše zmogljivosti in posledično manjšo porabo doseže sandero v načinu eko. Voznik lahko prek zaslona sledi "eko namigom" in kadarkoli preveri uspešnost svoje varčne vožnje.

tehnični podatki dacia sandero 1.0 Tce 90 comfort vrsta motorja trivaljni bencinski turbo delovna prostornina (cm3) 999 moč v kW (KM) pri vrt./min. 67 (90) pri 4600-5000 navor v Nm pri vrt.min. 160 pri 2100-3750 menjalnik ročni 6-stopenjski pogon sprednji mere (dolžina x širina x višina) v mm 4088 x 1758 x 1490 medosna razdalja v mm 2604 prtljažnik v l 328-1108 število sedežev 5 masa praznega vozila (nosilnost) v kg 1170 (392) največja hitrost v km/h 178 pospešek do 100 km/h v sekundah 11,7 poraba (po normah EU) v L/100 km 5,3 poraba na testu v L/100 km 6,5 cena osnovnega modela v EUR 8.990 cena testnega vozila v EUR 12.690 cena testnega vozila z dodatno opremo v EUR 14.340

Foto: Gašper Pirman Položaja ročne zavore in obeh utorov bi mi rajši zamenjali. Bližje vozniku naj bi bila ročna zavora. Foto: Gašper Pirman

328-litrski prtljažnik se kot običajno lahko poveča. Za dvigalo in orodje je prostor na obeh bokih, pod tapeto je rezervno kolo standardne dimenzije za 120 evrov. Foto: Gašper Pirman

Pri večini vozil so vrtljaji motorja razdeljeni na 1000, pri nekaterih še na 500. Dacia ponuja natančnost na sto vrtljajev, ampak rdečega polja pa ni Foto: Gašper Pirman