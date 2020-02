Jih vidite ali ne? Hud mestni avto s ključno dilemo. #foto

Le za redkimi majhnimi avtomobili se na cesti obrača toliko pogledov kot za novim peugeotom 208. Že res da je malenkostno manj prostoren in dražji od renault clia, zato pa to nadoknadi z oblikovalsko drznostjo, vozno okretnostjo in tudi založenostjo z varnostnimi asistenti. In če sodite med voznike, ki vidijo prek volanskega obroča na digitalne merilnike, se boste v njemu lahko odlično počutili.

Oprema allure nima žarometov LED, v tej tehnologiji so bila na testnem avtomobilu le dnevna svetila v odbijačih. Foto: Gašper Pirman Majhnih avtomobilov je na trgu veliko, a le redki že na prvi pogled in ob srečanju na ulici tako izstopajo kot novi peugeot 208. Naslednik kultnih Peugeotovih malčkov, med njimi še posebej s športnimi geni (in uspehi) nabite dvestopetice, je tudi ob prihodu na slovenske ceste prepričal s pogumnim in drznim zunanjim oblikovanjem ter tudi pomembnimi tehnološkimi novostmi. Predstavlja enega najboljših mestnih avtomobilov, ki pa prav zaradi drznih rešitev lahko polarizira kupce. Prav gotovo ni tako zimzelen kot na primer renault clio, saj so Peugeotovi oblikovalci in inženirji namensko storili še korak naprej. Mnogim bo izjemno všeč, a tudi na račun tistih, za katere bo avtomobil vendarle preveč izstopajoč.

Jih vidite ali ne?

Med testnimi vožnjami po slovenskih cestah nas je ustavilo veliko mimoidočih in ključen test, ali bi 208 nekomu lahko bil všeč in ali bi se lahko z njim vozil vsak dan, se je nahajal v notranjosti avtomobila. Zdaj že znani Peugeotov i-cockpit namreč preverjeno ni za vsakogar. Majhnega volanskega obroča se privadi vsak, bolj pomembno je, s koliko prilagajanja lahko voznik prek volana (in ne skozi odprtino kot pri večini drugih avtomobilov) vidi digitalne merilnike.

Dva primera pogleda voznikovih oči. Odločajo centimetri pri nastavitvi volanskega obroča in sedeža. Foto: Gašper Pirman

Ko sem se za volan usedel sam in sem si sedež ter volan nastavil na svoj najljubši položaj, je zgornji del volana prečkal ravno vse merilnike. Vozil sem se na slepo. Že moj skoraj enako visok sodelavec je (ob enakem položaju volana in sedeža) merilnike lahko nemoteno videl. In med mimoidočimi, ki so se usedli za volan, je bilo takih nasprotij še več. Seveda, položaj za volanom si lahko vsak tudi spremeni. Toda če bi sam želel videti merilnike, bi moral sedež pošteno dvigniti ali pa spustiti raven volana. Vse to pa je lahko kompromis sedenja v avtomobilu.

In zato je dejansko ključno vprašanje testa peugeota 208 prav položaj za volanom. Potencialni kupec se mora usesti za volan in če merilnike vidi, je odpravil največji pomislek tega avtomobila.

Z mišicami nabit zadek je vreden zapuščine legendarnih Peugeotovih mestnih avtomobilov. Foto: Gašper Pirman

Druga evolucija dirkalnika za reli 205 T16 je Peugeotu prinesla sedem zmag za svetovno prvenstvo in tudi naslov svetovnega prvaka med vozniki ter proizvajalci. Foto: Wikimedia Commons Zavestno tveganje, izzivanje tekmecev, pokazati svoj obraz …

Peugeot je pri svojih mestnih avtomobilih menjal že celo vrsto imen, tokrat pa so z novo generacijo vendarle ostali zvesti oznaki 208. Vsak, ki vsaj malo površno spremlja tudi športni avtomobilizem in se morda iz osemdesetih let spomni legendarnega peugeota 208 T16 Evo 2 – enega najbolj vpadljivih dirkalnikov skupine B svetovnega prvenstva v reliju - bo nekaj njegova duha našel tudi v novi dvestoosmici.

Zdi se mi zelo pozitivno, da so bili Peugeotovi oblikovalci in inženirji pogumni. Naredili so avtomobil, ki nikakor ni izdelan po kopitu varnih in preizkušenih rešitev. Z njim so želeli narediti korak naprej, premišljeno tvegati, spodbuditi in izzvati tekmece. Narediti nekaj novega in predvsem jasno pokazati svoj obraz. Torej zelo podobno kot so v osemdesetih snovali svoj vrhunski dirkalnik in brez tega takrat tudi ne bi osvojili naslova svetovnih prvakov.

Marsikdo lahko danes naredi nov avtomobil po varni liniji, ki pa nima duše in ga lahko vozniki čez leto ali dve že pozabijo. Novi peugeot 208 prav zaradi celostnega pristopa, torej dobre kombinacije oblikovalske drznosti (pogled v zadek vsaj mene spominja na poteze modela 205) in tehničnih novosti (merilniki 3D, osemstopenjski samodejni menjalnik …) na dobri poti, da postane eden tistih (vse redkejših) kultnih avtomobilov.

Video – prvi kilometri s peugeotom 208 na Portugalskem

Zdi se mi zelo pozitivno, da so bili Peugeotovi oblikovalci in inženirji pogumni. Naredili so avtomobil, ki nikakor ni izdelan po kopitu varnih in preizkušenih rešitev. Foto: Gašper Pirman

Skrita ročica za upravljanje s tempomatom je eden redkih "kiksov" peugeota 208. Foto: Gregor Pavšič Kaj nas je najbolj prepričalo in najbolj motilo?

Najbolj pozitivna izkušnja avtomobila je bila njegova vozna dinamika. Avtomobil je igriv, okreten, dobro se znajde v številnih vsakdanjih okoljih. Krotek je na mestnih ulicah, uživaški na ovinkih in tudi pri višjih hitrostih na avtocesti večjih težav s stabilnostjo ni. Izbira programa vožnje bi sicer lahko pripravila še za odtenek bolj izrazit program sport in to predvsem na področju odzivnosti volanskega obroča. Prav gotovo je 208 avtomobil, ki na parkirišču z zunanjimi oblinami kliče voznika. Morda le na kilometer vožnje do trgovine ali pa skok do bližnjih najljubših ovinkov.

Pri zares motečih dejavnikih pa dvoma prav tako ni. To je upravljanje s tempomatom. Gumbov zanj ni na volanskem obroču, temveč na dodatni ročici tik za volanskim obročem na levi strani. To smo izpostavili že s prve vožnje avtomobila na Portugalskem. Voznik ročice ne vidi in na pamet se mora naučiti, kje so določeni gumbi in nato jih mora med vožnjo otipati na slepo. Prav gotovo bi ti gumbi svoj prostor lahko našli na volanskem obroču.

Katerega bi izbrali? Peugeot 208 0,00% +

Opel corsa 0,00% +

Renault clio 100,00% +

Drugo 0,00% +

Peugeot 208 ali opel corsa?



Kako je bil Peugeot pri dvestoosmici pri nekaterih rešitvah zares drzen, priča tudi neposredna primerjava z opel corso. Oba avtomobila izhajata z iste platforme koncerna PSA Peugeot Citroen, a izkušnja vožnje avtomobila – predvsem intuitivnost in počutje za volanom – je pri obeh skrajno različna.



Corsa ima klasičen volanski obroč. Na merilnike vidimo skozenj in potrebno ni nikakršno prilagajanje. Gumbe radarskega tempomata najdemo na volanskem obroču, pod sredinskim digitalnim zaslonom pa tudi tiste skoraj obvezne fizične gumbe za nastavljanje klimatske naprave. Peugeotov brat jih nima, klimatsko napravo je treba upravljati le tapkanja po zaslonu.



Kot da bi torej Oplovi inženirji uspeli francoskemu avtomobilu vriniti nekaj nemške premišljenosti in racionalne ergonomije. Toda spet, dvestoosmica je skoraj namensko poseben, izstopajoč avtomobil. V Parizu se morajo zavedati, da njihove rešitve ne bodo všeč vsakomur in da tudi zato avtomobil težko postane tako očiten prodajni prvak kot bolj univerzialno zasnovani renault clio.

Položaj prestavne ročice menjalnika je postavljen precej visoko in tudi nasplošno natančnost menjalnika ni največja odlika tega avtomobila. Foto: Gašper Pirman

Digitalni merilniki v tehnologiji 3D so zanimiva popestritev v tem razredu. Foto: Gašper Pirman

Pregled pogonov: trije bencinski, en dizelski in en elektromotor:

Prostornina, moč in navor Menjalnik Pospešek, najvišja hitrost Masa Puretech 75 1.199 cm3, 55 kW, 111 Nm Ročni, 5-st. 14,9 s; 170 km/h 1.023 kg Puretech 100 1.199 cm3, 75 kW, 205 Nm Ročni, 6-st. 10,9 s; 188 km/h 1.102 kg Puretech 100 1.199 cm3, 75 kW, 205 Nm Samodejni 8-st. 11,9 s; 188 km/h 1.133 kg Puretech 130 1.199 cm3, 96 kW, 230 Nm Samodejni 8-st. 8,7 s; 208 km/h 1.165 kg BlueHDi 100 1.499 cm3, 74 kW, 250 Nm Ročni, 6-st. 11,4 s; 188 km/h 1.126 kg e-208 Sihroni, 100 kW, 260 Nm Samodejni, enostopenjski 8,1 s; 150 km/h 1.455 kg

Testnega peugeota je poganjal 1,2-litrski bencinski trivaljnik z močjo 75 kilovatov, ki velja za tisto najbolj pričakovano izbiro pogonskega motorja tudi pri kupcih v Sloveniji. Motor bo prav gotovo zadovoljil povprečnega uporabnika. Povprečna poraba na testu je znašala 6,2 litra na 100 prevoženih kilometrov. Na voljo je tudi 130-»konjski« bencinski motor. Šeststopenjski ročni menjalnik iz vidika natančnosti in tudi položaja prestavne ročice ni med glavnimi aduti tega avtomobila. Priporočali bi izbiro osemstopenjskega samodejnega menjalnika, ki pa je vendarle 1.800 evrov dražji od ročnega.

Avtomobili koncerna PSA ne slovijo po najbolj kakovostnih vzvratnih kamerah in tudi peugeot 208 ni izjema. Foto: Gregor Pavšič Testni avtomobil brez žarometov LED, ki jih ima clio serijsko

Komur bo avtomobil všeč in bo sprejel vse njegove izrazite prednosti in kompromise, se bo zanj odločil zavedno. Dal bo glas svojevrstnemu avtomobilskemu inženiringu, avtomobilu s karakterjem. Poistovetenje z avtomobilom, zavedajoč, da vozite nekaj posebnega, nekaj kar opazijo tudi drugi, in da vam tudi vsakodnevni rutinski kilometri predstavljajo zadovoljstvo, je za mnoge pomembno in presega racionalno razmišljanje o centimetrih, evrih.

Tak voznik bo morda tudi lažje sprejel dejstvo, da testni peugeot 208 z opremo allure ni imel žarometov LED, temveč le klasične 'halogenke'. Pogrešali smo tudi radarski tempomat, na voljo je bil le klasični. Žarometi LED so sestavni del opreme GT Line, ki pa se cenovno začne pri dobrih 18 tisočakih.

Bralce Siol.net smo v članku s prve vožnje peugeota 208 s Portugalske vprašali, kateri pogon bi izbrali. Med anketiranci bi jih 48 odstotkov izbralo enega od bencinskih motorjev, 32 odstotkov bi se odločilo za električnega peugeota e-208, 18 odstotkov pa za dizelski motor.

Brez popustov cena za malčka od 18 do 20 tisočakov

Zato pa je bil dobro založen z varnostno opremo (prepoznavanje prometnih znakov, nadzor voznega pasu 'lane assist', nadzor zbranosti voznika, samodejno zaviranje v sili …), radarski tempomat, gumb za zagon motorja, digitalni merilniki s prikazom 3D, samodejna enoconska klimatska naprava, zadnje parkirne senzorje in podobno.

Z nekaterimi dodatki kot so modra barva, sprednji parkirni senzorji, vzvratno kamero in digitalni radio DAB je redna cena avtomobila narasla na 18.195 evrov. Če bi dodali še žaromete LED (pri cliu so serijski) in še kakšen dodatek, lahko bi cena narasla že na okrog 20 tisočakov.

Ob Peugeotovem financiranju (toda to je akcija z omejenim časovnim obdobjem) bi lahko cena testnega avtomobila sicer padla na dobrih 16 tisočakov.

Tehnični podatki – peugeot 208 1.2 puretech 100



Motor:

Prostornina: 1.199 cm3, največja moč: 75 kW pri 5.500 vrt./min., navor: 205 Nm pri 1.750 vrt./min., menjalnik: 6-stopenjski, ročni; pnevmatike: 195/55 R16



Mere in masa:

Dolžina: 4.055 mm, medosna razdalja: 2.540 mm, širina: 1.745 mm, višina: 1.430 mm, masa praznega vozila: 1.102 kg, prostornina prtljažnika: 311 l



Zmogljivosti:

Največja hitrost: 188 km/h, pospešek do 100 km/h: 9,9 s, kombinirana poraba: 4,2 l/100 km, izpust CO2: 97 g/km

Ostale podrobnosti peugeota 208:

Po potrebi je mogoče v avtomobil spraviti tudi kolo. Foto: Jaka Lopatič

Foto: Gašper Pirman

Foto: Gašper Pirman

Foto: Gašper Pirman

Foto: Gašper Pirman

Foto: Gašper Pirman

Foto: Gašper Pirman

Foto: Gašper Pirman

Foto: Gašper Pirman

Foto: Gašper Pirman