Prvič v takem BMW-ju: zmore več kot smo pričakovali #foto

Sedli smo za volan dolgo pričakovanega električnega športnega terenca iX3, ki Bavarcem odpira svet v vse bolj priljubljen segment avtomobilov v Evropi. Čeprav je zgrajen na osnovi običajnega X3 so se izkušnje iz preteklosti poznale, BMW pa je omejeno arhitekturo izkoristil v celoti. Tako smo s polno baterijo enkrat prevozili 320 kilometrov in drugič z upoštevanjem pravil varčne vožnje skoraj 370.

Zanimivo je, kako se iX3 postavi ob bok preostalim električnim modelom. Razen s spremenjeno masko hladilnika, drugačnimi zračniki na boku in oznaki zadaj se praktično ne razlikuje od običajnega X3, zato lahko rečemo, da gre za precej klasično in zadržano oblikovan avto. Pravo nasprotje sta zdaj že pravi veteran i3 in še prihajajoči iX - oba sta drzno oblikovana "električarja" s številnimi opaznimi elementi. A moramo priznati, da smo presenečeni nad odzivom mimoidočih. Veliko jih je opazilo spremembe in veliko jih je točno vedelo, čemu služijo te oblikovne spremembe. Res je tudi to, da je BMW že pred tremi leti predstavil koncept in s(m)o v tem času tudi precej pisali o enem pomembnejših modelov znamke.

V toplejših dneh 400 kilometrov ni iluzija

Zaradi preteklih izkušenj smo bili nezaupljivi do obljub proizvajalcev o svojih srednje velikih električnih športnih terencih. Zaradi velike Foto: Gašper Pirman mase (2.250 kilogramov), slabše aerodinamike in v današnjih mrzlih dneh se obljubljeni doseg hitro izgubi. BMW obljublja po merilnem ciklu WLTP 460-kilometrski doseg in povprečno porabo malce manj kot 19 kilovatnih ur.

Že zaradi mrzlih temperatur nam je bilo jasno, da kljub upoštevanju načel varčne vožnje te številke ne moremo doseči. Ker se je temperatura gibala nekaj stopinj nad lediščem in je v času voženj še deževalo, se je ob polni bateriji sprva zapisal 410-kilometrski doseg. Ogrevanje kabine in sedežev sta še dodatno znižala doseg. Sprva smo opravili še skoraj sto kilometrov dolgo vožnjo po avtocesti, nadaljevali pa s kratkimi dnevnimi vožnjami v mestu in podeželju. Tako smo prevozili 320 kilometrov. Naslednji dan je bilo bistveno manj avtoceste in bolj smo izkoriščali jadranje. Vozili smo tudi previdneje in predvidevali situacije v prometu. Tako nam je uspelo prevoziti skoraj 370 kilometrov. Ob nekoliko toplejših pomladnih temperaturah bi se približali številki 400.

Modri dodatki, maska hladilnika in nekaj manjših lepotnih sprememb - iX3 ni drzen "električar" in ne skriva genov, ki mu jih je posodil X3. Foto: Gašper Pirman

Elektromotor zadaj, pogon samo zadaj

Bavarci imajo na račun i3 kar precej izkušenj z izdelovanjem električnih vozil. V iX3 so tako vgradili elektromotor pete generacije z 210 kilovati in 400 njutonmetri navora. Kljub prijetno močnemu sunku ob pritisku na plin ne gre za pospeške kot pri nekaterih drugih, predvsem manjših električnih avtomobilih. Od nič do 100 kilometrov na uro pospeši v 6,8 sekunde (za primerjavo ima bencinski X3 30i v 6,4 sekunde), njegova največja hitrost pa je 180 kilometrov na uro. Princip zasnove sinhronskega motorja z vzbujalnim tokom zagotavlja optimiziran razvoj moči, inženirjem pa omogoča, da se izognejo uporabi redkozemeljskih elementov.

Na začetku je bil preveč pameten za nas

Tako kot smo spoznali že pri BMW priključnih hibridih, ki imajo prilagodljivo rekuperacijo glede na omejitev hitrosti, stanje v prometu in napolnjenost baterije, je tudi pri iX3 na voljo ta funkcija. Deluje zelo dobro, le redko je bilo treba posegati po zavori. Na začetku smo potrebovali nekaj deset prevoženih kilometrov, da smo mu povsem zaupali in nismo prehitro pritisnili na zavoro.

Voznik lahko s premikom ročice menjalnika levo, torej na način B poveča stopnjo rekuperacije na maksimum. Takrat se "aktivira" način vožnje z enim pedalom (one-pedal feeling) z obsežno rekuperacijo energije. Stopnjo rekuperacije je mogoče prilagajati v meniju in to v treh fazah. Pohvalno, da je več možnosti moči rekuperacije, za prihodnji model pa svetujemo naj BMW doda obvolanske ročice, kjer se bo lahko hitro spreminjalo moč rekuperacije.

Pozdravi te sloviti skladatelj

Všeč nam je bilo tudi to, da BMW pri izdelavi elektromotorjev ne uporablja redkih zemeljskih materialov, skrbno nadzira, kje se kopljejo rude, in še kot češnja na vrhu torte - ob vstopu tega pozdravi zvočna simfonija, ki je nastala skupaj s skladateljem Hansom Zimmerjem.

Na koncu, po zaključeni prvi vožnji smo bili pozitivno presenečeni nad iX3, ki je pravzaprav vmesna stopnja. Tisto pravo naj bi bil namenski iX, a pomembna je tudi širina ponudbe - tukaj pa ima X oziroma iX3 veliko besede. Nikakor ne smemo pozabiti še vstopne cene 70 tisoč evrov, zato tudi ni možnosti uveljavljanja subvencije eko sklada. IX3 seveda ni poceni, a takšen je svet premijskih športnih terencev. Verjetno bo podobna cena tudi za mercedesov EQV, a ga k nam še vedno ni, zato ima BMW v tem primeru pri tem kar nekaj prednosti. Tudi v notranjosti je v grobem enak X3, kar seveda ni slabo. Zaradi nižjega težišča in baterij, nameščenih na dnu, je vožnja nekoliko manj udobna, a le redko so bo kdo pritožil, da je iX3 pretrd. Foto: Gašper Pirman

