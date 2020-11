Drugačna pot za BMW: več izbire tudi večji uspeh?

Zaostrovanje epidemiološke slike pri nas in v Nemčiji nam je preprečilo prvo vožnjo z novim BMW-jevim električnim terencem iX3, zato smo se z inženirji tokrat srečali kar prek spleta. Beseda ni tekla le o iX3, Wieland Bruch nam je med drugim razkril, da se je očitno pojavil nesporazum, saj BMW ni končal razvoja električnega avta v kompaktnem segmentu. Nekaj besed smo namenili tudi proizvodnji na Kitajskem, se pogovarjali o primanjkljaju štirikolesnega pogona pri iX3 in o tem, zakaj je pomembna možnost izbire.

IX3 je po i3 drugi električni avto znamke, ki pa nima namenske arhitekture in sloni na športnem terencu X3. Gre za dimenzijsko enak avto z baterijo z neto zmogljivostjo 74 kilovatnih ur. Zadnja je nameščena na dnu avtomobila, zato je v primerjavi z X3 težišče nižje za sedem centimetrov, zaradi le enega elektromotorja na zadnji osi pa iX3 ni na voljo s štirikolesnim pogonom.

Deljenje arhitekture niža stroške razvoja

Ker bomo morali na prve kilometre očitno počakati še kar nekaj časa in so Bavarci že sredi poletja razkrili vse tehnične podatke, nas Namesto v bavarsko prestolnico, kjer bi med prvimi vozili iX3, smo se morali tokrat zadovoljiti z internetno tiskovno konferenco. Foto: Gašper Pirman je tokrat bolj zanimalo ozadje razvoja tega avtomobila, ki bi moral biti glede na prodajne številke običajne različice prodajna uspešnica. Predvsem nas je zanimalo, zakaj so se odločili za električno reinkarnacijo običajnih modelov. To v praksi prinaša manj prostora za baterijo in zato tudi preprečuje maksimalen izkoristek potniške kabine, ki jo prinaša dimenzijsko manjši električni pogon. Volkswagen in Mercedes-Benz sta se odločila za vzporeden razvoj namenskih električnih arhitektur, kjer je izkoristek največji, ID.3 pa je tako dimenzijsko enak golfu, a ima znotraj toliko prostora kot razred večji passat.

Po drugi strani so se za podobno strategijo, kot jo ima BMW, odločili pri Peugeotu. Predelava mainstream modela prinaša nižje razvojne stroške, hkrati pa si večina ljudi ne želi oblikovno drugačnega avtomobila. Obenem je pomemben dejavnik tudi možnost izbire, tako je pri X3 na primer na voljo dizelski in elektrificirani bencinski pogon, zdaj pa še električni. Kupe tako natanko ve, kaj bo dobil pri tehnologiji, prostornosti in uporabnosti, po drugi strani pa si glede na svoje potrebe izbere pogon, ki najbolj ustreza njegovim dnevnim potrebam.

''Naredili smo nekaj sprememb na dnu iX3, da smo lahko integrirali visokonapetostno baterijo. Ker je baterija nameščena po dnu vozila, smo znižali težišče in še izboljšali vozne lastnosti avtomobila. Imamo tudi zelo dobro integriran elektromotor na zadnji osi, v njem sta tudi nadzorni računalnik in menjalnik, vse skupaj zavzame zelo malo prostora, zato nismo potrebovali fleksibilne arhitekture. Zaradi tega smo lahko uporabili obstoječo,'' nam je izbiro arhitekture pojasnil Denny Wahle, vodja projekta iX3.

''Made in China'' - je za kupce to pomembno?

V zadnjem letu se je Volvo odločil za uvoz avtov iz Kitajske, pred nedavnim so kupce presenetili tudi pri Tesli, ko so jim v Franciji in Nemčiji dostavili modele 3 iz Kitajske. Enako se bo zgodilo tudi z iX3, izdelovali ga bodo namreč le na Kitajskem in prihodnje leto začeli uvažati v Evropo.

Časi, ko smo iz Kitajske dobivali le nekakovostne, poceni stvari, ki so se hitreje uničile ali pokvarile kot tiste, izdelane v Evropi, so mimo. To so dokazali že proizvajalci, ki jim je uspelo v Evropi in so pravzaprav v marsičem dokazali svojo kakovost. Kot pravijo pri BMW, sta standard in nadzor kakovosti enaka v Evropi, ZDA in na Kitajskem. ''Produkt bo govoril sam zase. Za vas je lahko odlična naloga, da lahko prihodnje leto ob bok postavite iX3, ki ga izdelujejo na Kitajskem, X3, ki ga izdelujejo v ZDA v Spartanburgu, in X3, ki ga izdelujejo v Republiki Južni Afriki. Prepričani smo, da ne boste mogli ugotoviti, kateri avto prihaja iz katerega obrata. Za vseh 37 tovarn po svetu imamo enake standarde, držati moramo raven kakovosti, to je potreba premijskega proizvajalca vozil,'' je razložil Wieland Bruch, menedžer za BMW i3 in električno mobilnost pri podjetju.

Ohranitev arhitekture prinaša nižje stroške razvoja in jim dovoli, da ima že prepoznaven model na voljo tudi električno različico. Foto: BMW

Šlo je za nesporazum, i3 bo dobil naslednika

Beseda je nanesla tudi na i3, prvi električni model te znamke. Še danes gre za zelo uspešen model, a je jasno, da je kljub nekaterim osvežitvam zdaj vstopil že v osmo leto. Cikel ene generacije ponavadi traja do sedem let, i3 pa bo v nespremenjeni obliki na cesti ostal še nekaj let.

V enem izmed intervjujev je pred nekaj meseci namreč sodeloval Pieter Nota, član upravnega odbora BMW AG, a so ga po besedah Brucha narobe razumeli. BMW ni prenehal razvijati električnega kompaktnega avtomobila. Ni nujno, da bo nosil ime i3, vsekakor pa bo kompaktni električni model pomemben član razširjene električne družine. I3 bo tako dobil naslednika, za zdaj pa še ni jasno, v kakšni obliki ali kdaj.

Prihodnje leto bodo namreč razkrili še i4, električno različico serije 5, X7 in X1.

BMW-jev prvi električni model je bil i3, ki je sedaj naprodaj že osmo leto. Njegov sloves ne bo prišel še tako hitro, v prihodnjih letih pa lahko pričakujemo tudi njegovega naslednika. Foto: Gašper Pirman