Slovenija kraljica "bencinarjev", pri alternativi na dnu Evrope

V Evropi so lani avtomobilski proizvajalci prodali slabih 12 milijonov novih avtomobilov, kažejo podatki Evropskega združenja avtomobilskih proizvajalcev ACEA. Ti podatki vključujejo tudi države zunaj EU, kot so Švica, Norveška, Islandija in Velika Britanija. Tri milijone teh novih avtomobilov so poganjali alternativni pogoni, torej povsem električni, priključnohibridni, klasični hibridni, vodikove gorivne celice in podobno. Slabo polovico (47 odstotkov) novih avtomobilov je v EU poganjal bencinski motor, delež dizelskih motorjev je padel pod 28 odstotkov.

Norveška pričakovano daleč pred vsemi

Pri uvajanju alternativnih pogonov je pričakovano daleč pred vsemi Norveška. Ponaša se s 83-odstotnim deležem alternativnih pogonov, več kot pol novih avtomobilov (54 odstotkov) je bilo povsem električnih.

Slovenija pri uvajanju alternativnih pogonov, vsaj če sklepamo po lanskih podatkih - zaradi koronakrize je bil položaj na avtomobilskem trgu resda specifičen, a načeloma povsod prijazen do vozil z alternativnimi pogoni -, močno zaostaja.

Večino novih avtomobilov v Sloveniji poganjajo bencinski motorji. Foto: Reuters

Delež vozil s povsem električnim pogonom je bil v Sloveniji dobre tri odstotke, kar nas uvršča v zlato sredino evropskih držav. Zato pa je vsaj po uradni statistiki slaba prodaja priključnih hibridov (0,1 odstotka trga) in preostalih alternativnih pogonov, kar nas uvršča na sam evropski rep. Na razpredelnici ACEA, kjer sicer manjka Bolgarija, je Slovenija prehitela zgolj Ciper.

Naš uradni avtomobilski trg je zato v samem vrhu po deležu prodaje novih avtomobilov z bencinskim motorjem, ki presega 60 odstotkov. Vsaj pri podatkih slovenskega trga je treba poudariti, da ne izključujejo izvoza novih vozil v tujino.

Deleži alternativnih pogonov na skupnem avtomobilskem trgu v Sloveniji:

električni priključni hibridi skupaj alt. pogoni bencin dizel 3,1 % 0,1 % 6,7 % 60,1 % 33,2 %

Pregled deležev alternativnih pogonov po državah v Evropi:

skupna prodaja BEV % PHEV % ALT % bencin % dizel % NORVEŠKA 141.412 54,3 20,4 83,4 8,0 8,6 ISLANDIJA 9.369 25,2 19,8 57,9 22,8 19,2 ŠVEDSKA 292.024 9,6 22,6 43,3 35,2 21,5 FINSKA 96.415 4,4 13,7 39,5 47,3 13,3 NIZOZEMSKA 358.330 20,4 4,4 38,5 57,3 3,6 MADŽARSKA 128.021 2,4 2,3 29,8 48,6 21,6 ITALIJA 1.381.496 2,4 2,0 29,5 37,8 32,7 ŠVICA 236.828 8,3 6,1 28,2 50,0 21,9 NEMČIJA 2.917.678 6,7 6,9 25,2 46,7 28,1 EU POVPR. 9.942.509 5,4 5,1 24,5 47,4 27,9 V. BRITANIJA 1.631.064 6,6 4,1 24,2 55,4 16,0 PORTUGALSKA 145.417 5,4 8,2 23,0 44,2 32,8 ŠPANIJA 851.211 2,1 2,7 22,5 49,8 27,7 FRANCIJA 1.650.118 6,7 4,5 22,5 46,9 30,6 LITVA 40.232 1,1 / 21,9 60,8 17,3 DANSKA 198.130 7,2 9,2 21,3 56,1 22,8 ESTONIJA 18.750 1,9 0,3 21,2 58,8 44,8 ROMUNIJA 126.351 2,2 / 20,9 52,3 26,8 AVSTRIJA 248.740 6,4 3,1 20,1 43,3 36,5 LUKSEMBURG 45.189 5,5 5,9 19,8 43,4 36,8 IRSKA 88.324 4,5 2,8 19,8 36,9 43,3 GRČIJA 80.977 0,8 1,8 19,3 53,2 27,5 POLJSKA 428.347 0,9 1,0 18,5 62,6 18,9 BELGIJA 431.491 3,5 7,3 15,3 51,8 32,9 LATVIJA 13.864 2,2 0,6 15,1 56,3 34,5 SLOVAŠKA 76.305 1,2 0,7 13,1 61,9 25,0 HRVAŠKA 36.005 1,5 0,4 9,9 55,0 35,8 ČEŠKA 202.971 1,6 1,0 9,1 64,6 29,7 SLOVENIJA 53.694 3,1 0,1 6,7 60,1 33,2 CIPER 10.061 0,4 / 3,1 56,4 28,7

vir: ACEA