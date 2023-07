Za volanom 25 let starega, ki je napovedal evolucijo #foto

Foto: Gregor Pavšič Zanimivo se je bilo presesti iz modernega avtomobila v njegovega 25 let starega predhodnika, ki si z njim še vedno deli isto ime in enako tehnično izhodišče. Na mednarodni predstavitvi najnovejšega toyote priusa v Hamburgu smo uspeli po mestu odpeljati tudi nekaj kilometrov s priusom prve generacije iz leta 1997.

Ta je bil povsem drugačen, a vendarle v marsičem tudi enak svojemu modernemu nasledniku. 25 let stari avtomobil je bil namreč odlično ohranjen, vožnja z njim pa je bila izjemno tekoča in umirjena, kar je bilo lepo presenečenje.

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Kljub svoji starosti je imel ta prvi prius že marsikateri moderni pripomoček. Na sredinski konzoli je resda majhen, a barvit in na dotik občutljiv zaslon, pod njim je še prostor za klasične zvočne kasete, ročno zavoro je bilo treba pritisniti z levo nogo. Najbolj posebna pa je bila vsaj v tem priusu zasnova prestavne ročice brezstopenjskega menjalnika.

Vožnja takega avtomobila omogoči potovanje 25 let nazaj in poistovetenje z vizijo inženirjev, ki jim je uspelo na ceste ob koncu prejšnjega stoletja spraviti tak avtomobil. Z današnjega vidika zelo dobro utečen, tih in tekoč hibridni pogon morda ni videti kot zares velika stvar, toda leta 1997 je moral prius z njim na cestah pomeniti nekaj resnično novega. Prav gotovo je prepričal prve kupce, predvsem pa jasno napovedal razvoj avtomobilske industrije za naslednjih 30 let.

Prva generacija priusa za Evropo z oznako NHW11 je bila dolga 4,30 metra, široka 1,69 metra in visoka 1,46 metra. Medosna razdalja je merila 2,55 metra, masa vozila pa 1.254 kilogramov. Za pogon je skrbel 1,5-litrski bencinski štirivaljni motor z močjo 52 kilovatov (70 "konjev") in 110 njutonmetri navora. Elektromotor je imel moč 33 kilovatov.

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Japonci so iskali nov tip pogona za avtomobile prihodnosti

Pred 30 leti je bil avtomobilski svet videti povsem drugače kot danes. Kljub temu pa so se pozornim menedžerjem in razvojnikom že kazali nekateri izzivi za prihodnost. Zato je jeseni leta 1993 takratni podpredsednik Toyote Yoshirio Kimbara, zadolžen za raziskave in razvoj, ustanovil delovno skupino G21. Ta je imela nalogo, da poišče tehnološko obliko avtomobila za 21. stoletje.

Ključno vodilo je bilo izdelati do okolja prijaznejši avtomobil, ki pa bi ohranil glavne prednosti ter udobje konvencionalnih avtomobilov. Razvoj koncepta so zaupali Takeshiju Yaegashiju, ki je moral izdelati vozilo nekje na pol poti med bencinsko in električno gnanim avtomobilom.

Tri leta med konceptom in serijskim priusom − največja težava so bile baterije

Proti koncu leta 1994 so tak koncept s hibridnim pogonom že pripeljali na avtomobilsko razstavo v Tokiu. Ime prius so si izposodili v latinščini. Tri leta je nato trajalo, da so priusa iz koncepta uspeli nadgraditi v serijsko obliko. Največ izzivov je bilo s takratnimi baterijami, saj so morale te zdržati vsaj od sedem do deset let. Inženirjem je uspelo doseči zadostno življenjsko dobo baterije z nadzorovanim polnjenjem med 40 in 60 odstotki, kar je bilo najbolje za ohranjanje baterijske kapacitete.

Pred 25 leti so bili predstavniki Toyote s prvim priusom zelo samozavestni. Dejali so, da ime prius označuje predhodnika avtomobilov, ki bodo v naslednjih letih in desetletjih sledili. Pri tem so bili vizionarski in imeli so prav. Prius je bil kot prvi velikoserijski hibridni osebni avtomobil napoved porasta hibridne tehnologije, ki sta jo predvsem naslednji dve generaciji tega avtomobila še izraziteje pospeševali.

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič