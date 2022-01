Prvi kilometri z novim peugeotom: takšnih gumbov nima še noben #video

Prve kilometre smo prevozili s 308 s paketom GT, ki bo poleg allure pack eden najbolj priljubljenih modelov. To pomeni, da ga je poganjal 1,2-litrski bencinski motor s 110 kilovati v kombinaciji z 8-stopenjskim samodejnim menjalnikom. Pozna se tudi vse večja priljubljenost samodejnih menjalnikov, saj se bo zanj odločila tretjina kupcev. S samodejnim menjalnikom pride tudi drugačna osrednja konzola, v kateri so dodatni predali. Pri izbiri ročnega menjalnika je na sredini osrednje konzole prestavna ročica, zato je razporeditev nekoliko drugačna.

Nemogoče ga je spregledati

Peugeot zdaj že nekaj let izpopolnjuje svoj zunanji videz, ki je vrhunec doživel ravno pri 308. Z ostrimi linijami, izrazitim svetlobnim podpisom spredaj in nizko držo ga je nemogoče spregledati. Še posebej, če je tako kot naš obarvan v modro (brezplačna barva je zelena). Serijsko je opremljen z LED-žarometi, prvič pa so na voljo tudi matrični žarometi (izključno pri različici GT). Oblikovna ekipa je dobro skrila dodatnih 10,5 centimetra v dolžino. Za 5,5 centimetra so podaljšali tudi medosje, obenem so 308 za skoraj dva centimetra znižali.

V notranjosti še vedno samosvoj pogled na merilnike

Francozi so poskrbeli za novo nadgradnjo prepoznavne zasnove potniške kabine. Manjši volan, prirezan na zgornjem in spodnjem Pri Peugeotu se nekoliko izboljšali svoj koncept majhnega volana in visoko postavljenih merilnikov. Težav s pogledom nanje bi moralo imeti zdaj manj voznikov. Foto: Gašper Pirman delu, z digitalnimi merilniki nad njim je v preteklosti že jezil voznike, ki niso imeli dobrega pogleda na števce. Z izboljšanim sedenjem za volanom so še nekoliko izboljšali celotno zasnovo, zato bo imelo težave s pogledom na merilnike vse manj ljudi.

Notranjost je sicer prijetna, materiali so na visoki ravni in veliko je ostrih linij. Pozna se, da je 308 povsem nov, saj je nemogoče spregledati njegovo digitalizacijo. Na dotik občutljiva stikala, ki so povrhu vsega še programabilna in jih uporabnik lahko prilagodi svojemu okusu, so prijetna popestritev potniške kabine. Zaradi njih je tudi upravljanje najpogostejših funkcij lažje, njihovo delovanje pa k sreči hitro. Voznik bo potreboval dlje časa, da se privadi na vse novosti in si prilagodi vozniško okolje po svojem okusu. Še vedno bi si sicer želeli upravljati klimatsko napravo prek dobrih starih fizičnih stikal, a je tokrat vsaj zaslon na dotik hiter in celoten proces menjave temperature lažji kot pri predhodniku.

Kljub dodatnim centimetrom zadaj ni prostorski prvak

Ko smo sedli na zadnjo klop, smo imeli dovolj prostora za kolena in glavo, a kljub dodatnim centimetrom medosja 308 zadaj ne razvaja s prostornostjo. Podobno kot pri 508 ima zunanja modna podoba večji pomen kot podiranje prostorskih rekordov. Manjša zadnja stekla poskrbijo tudi za otežen pogled ven. Predvsem najmlajši bodo imeli omejen pogled iz avtomobila. Prtljažni prostor je v primerjavi s predhodnikom za 60 litrov manjši. V novem 308 ima 412 litrov (prej 470 litrov), kar je še vedno več kot pri novem golfu, a precej manj kot pri številnih tekmecih.

Paket opreme GT prinaša še nekatere športne karoserijske dodatke, a najbolj priljubljen pri kupcih bo allure pack. Foto: Gašper Pirman

Deset odstotkov kupcev bo izbralo priključni hibrid

Pri 308 je modelna paleta vsekakor zelo raznolika in prilagojena širokemu spektru kupcev. Ker sloni na modularni platformi EMP2, sta poleg vse bolj priljubljenih bencinskih motorjev na voljo tudi dizelski motor in priključni hibrid. Bencinsko paleto zastopata 1,2-litrska motorja z 81 ali 96 kilovati. Pri močnejši različici bo na voljo tudi samodejni osemstopenjski menjalnik. Klasična izbira za prenos moči je sicer ročni šeststopenjski menjalnik. Pri dizelskih motorjih je agregat 1,5-litrski z močjo 96 kilovatov.

Priključnohibridni pogon sestavljata spredaj postavljeni 110-kilovatni elektromotor in 1,6-litrski bencinski motor z močjo 110 ali 132 kilovatov. Sistemska moč pogona bo znašala 132 kilovatov (180 "konjev") ali 162 kilovatov (225 "konjev"). Kapaciteta baterije je 12,4 kilovatne ure, kar po standardu WLTP z enim polnjenjem zadošča za do 60 kilometrov dosega. Pozitivna je povečana moč polnjenja na 7,4 kilovata (na voljo za doplačilo, serijsko je največja moč polnjenja omejena na 3,6 kilovata). Pogon bo pri obeh izključno na sprednji kolesni par.

Od dvajset tisoč evrov naprej

Na koncu še nekaj besed o cenah. 308 z osnovnim paketom active in bencinskim motorjem z 81 kilovati stane 21.500 evrov. 25 tisoč evrov je vstopna cena za najbolje prodajano različico s paketom allure pack, močnejšim bencinskim motorjem in ročnim menjalnikom. Dizelski motor je v primerjavi z enako močnim bencinskim dražji za tisočaka, za električno-bencinsko kombinacijo pa se cene začnejo pri 35 oziroma 41 tisoč evrih, če se kupec odloči za močneje gnanega priključnega hibrida. Na zgoraj omenjene cene kupec dobi 1.250 evrov popusta, pri priključnih hibridih pa vam zraven podarijo še hišni polnilec.

Spodnja stikala so odzivna in prilagodljiva. Voznik si lahko njihovo funkcionalnost prilagodi svojim željam. Tudi zaslon je primerno hiter, škoda, da se klimatsko napravo še vedno upravlja le preko zaslona. Foto: Gašper Pirman

Foto: Gašper Pirman

Serijsko je opremljen z LED žarometi, le paketa GT in GT pack sta opremljena z matričnimi žarometi. Foto: Gašper Pirman