Od gorivnih celic do dizla: ta mercedes pozna vse #foto

Mercedes je zgodbo v svetu srednje velikih terencev začel pisati leta 2009, ko je svet osupnil kockasti GLK. Pet let kasneje je na ceste zapeljal njegov naslednik, oblikovno povsem drugačen od predhodnika in v skladu z novimi smernicami znamke. GLC je postal najbolje prodajani SUV znamke, v prenovljeni obliki in v kar 24 različnih kombinacijah pa zdaj nadgrajuje uspešno zgodbo.V Slovenijo bo zapeljal julija s ceno od 49 tisoč evrov dalje.

Foto: Gašper Pirman





GLC se je na podeželskih cestah in polnih avtocestah v okolici Frankfurta spet dokazal kot eden najbolje uravnoteženih Foto: Gašper Pirman



Šestvaljni motorji so se poslovili, zato so na voljo izključno štirivaljni bencinski in dizelski pogoni, modelno paleto pa dopolnjujeta še GLC s pogonom na gorivne celice in brutalni AMG. Vozili smo dizelski 300 d in bencinski 300. Prvi je med vožnjo praktično neslišen, navorsko bogat in primeren predvsem za avtocestne kilometre. Drugi na krilih novih tehnologij (električna vodna črpalka, dodatni katalizator) uspešno niža izpuste CO2 in povprečno porabo goriva. V prostem teku je neslišen in kljub manjšemu navoru dovolj samozavesten za širok spekter kupcev.



Na terenskem poligonu ADAC se je GLC z opcijskim paketom off road prikazal v izredno dobri luči. Z 245 milimetri oddaljenosti od tal, pametnim štirikolesnim pogonom z večlamelno sklopko, novim sistemom ESP in zadovoljivimi vstopno-izstopnimi koti je brez težav v zrak dvigal kolesa in navor prenašal na tista z največ oprijema. GLC skupaj z zračnim vzmetenjem ponuja dobre terenske sposobnosti, ki jih velika večina kupcev ne bo nikoli izkoristila, a pridejo prav v najtežjih razmerah na cesti.



Robert Lešnik tokrat ni imel zahtevnega dela

Že prvi stik s prenovljenim GLC nam je dal vedeti, da je bila prenova namenjena predvsem tehnološki nadgradnji. Poleg novih motorjev in infozabavnega vmesnika je vizualna prenova zgolj evolucija predhodnika. Robert Lešnik in njegova ekipa sta tokrat malenkostno priredila sprednji del.

Več novosti je zadaj, kjer so nameščeni žarometi v tehniki LED, ki vizualno spominjajo na tiste iz večjega brata GLE. Proporci so ostali enaki, zato GLC stoji pokončno in stavi na svojo aerodinamično lupino.

Foto: Gašper Pirman

Foto: Gašper Pirman

Vsak sanja o ročno sestavljenem ''osmaku''

Na vrhu ponudbe še vedno ostaja kralj GLC 63 S AMG (375 kilovatov), ki se edini v svojem segmentu lahko pohvali z osemvaljnim motorjem z dvema turbinama. V pokoj so, vsaj pri GLC, odšli šestvaljni motorji, nadomestili so jih štirivaljni motorji. Varčnejši, čistejši in predvsem za odtenek cenejši. Na seznamu motorjev je novost tudi vstopni dizelski 200 d, ki prinaša 120 kilovatov.

Enako prostoren, vendar pametnejši

Notranjost s prešitimi usnjenimi prevlekami v črno-beli kombinaciji je seveda na seznamu opcijske opreme, a GLC je na račun novih materialov in kombinacij postal še za odtenek bolj vabljiv. Na račun novega sistema MBUX so mu močno zrasle delnice pri umetni pameti, vse pa je podrejeno udobju in varni vožnji.

Sistem sicer še vedno ne pozna slovenščine, a za upravljanje potrebujete zgolj osnovno znanje hrvaščine, srbščine, angleščine ali katerega drugega jezika. Upravljanje je tako kot pri drugih Mercedesovih modelih lahkotno, pregledno in - kar je najpomembneje - intuitivno. Vrtljivo stikalo na osrednji konzoli je zamenjala na dotik občutljiva ploščica.

Foto: Gašper Pirman

Foto: Gašper Pirman

Ne boji se umazati in zapeljati v blato

Terenski poligon smo seveda pričakovali na predstavitvi terenske legende razreda G, toda Nemci so tokrat želeli pokazati, da ima tudi GLC hribolazni potencial. Z dizelskim 300 d in štirikolesnim pogonom 4Matic smo se zapodili na progo za motokros, ki jo imajo v uporabi pri nemški avto-moto zvezi ADAC. S poligonom z zahtevnimi vzponi, spusti, 35-stopinjskimi krivinami, globelmi, napolnjenimi s 30 centimetri globoko vodo, in lesenimi mostovi smo v tem srednje velikem terencu opravili brez težav.

S podporo kamer in prenovljenega sistema ESP se je rešil vsake zagate ter dokazal, da se lastnikom ni treba ustrašiti še tako zahtevne poti do počitniške hišice. Res je, da velika večina voznikov ne bo želela tako umazati svojega bleščečega mercedesa, a že samozavest tehnike daje vozniku občutek varnosti tudi takrat, ko ne potrebuje takšnih zmogljivosti.

Dizelski ropot? Stvar preteklosti.

Najprej sva s kolegom z Dela sedla v dizelsko gnani GLC. Oba sva prijetno presenečena ugotovila, da je ropot motorja v notranjosti praktično nezaznaven. Prepričani smo, da marsikdo sploh ne bi vedel, ali je spredaj nameščen dizelski ali bencinski motor. V praksi kasneje ni bilo večjih presenečenj, gre za navorsko bogat motor z izredno širokim območjem uporabnega delovanja. Po točno 99 prevoženih kilometrih je porabil osem litrov goriva. Pričakovali smo nekoliko manjšo številko, a na koncu priznali, da smo se kar nekajkrat ustavili za fotografije in videoposnetke ter na nemški avtocesti brez omejitev iskali meje najvišje hitrosti. Ta je sicer nastavljena na 240 kilometrov na uro, a zaradi gostega prometa te številke nismo mogli preveriti v praksi.

Foto: Gašper Pirman

Foto: Gašper Pirman

Svetovna uspešnica, priljubljena tudi v Sloveniji

GLC je eden glavnih krivcev za Mercedesov prodajni naskok na vrh premijskih proizvajalcev. Skupaj z modelom GLK so jih prodali že 1,5 milijona, zdaj pa želijo rekordne prodajne številke iz lanskega leta še dvigniti. K temu pripomore tudi izredno velika družina, ki šteje kar 24 različic. Od tega jih deset pripada kupejevski različici, ne manjka pa niti GLC s pogonom na gorivne celice. Ob koncu leta bo pripravljen še priključni hibrid, a Nemci za zdaj ne razkrivajo podrobnejših informacij.

Kot se za svetovno prodajno uspešnico spodobi je GLC uspešen tudi na našem trgu, v preostanku letošnjega leta pa želijo prodati še 70 prenovljenih modelov. Seveda bo najbolj priljubljen dizel. Najmanj kupcev bo imel pobalinski AMG 63, toda kot pravijo pri uvozniku, je to predvsem posledica zaostrene davčne politike države.

Foto: Mercedes-Benz

Foto: Gašper Pirman