Mercedesova ''šik'' limuzina za 60 Slovencev letno #foto

Mercedes pospešeno prenavlja svojo kompaktno modelno paleto. Kot prvi je na ceste zapeljal razred A, zdaj je na vrsto prišel še CLA. Drzna štirivratna limuzina igra na note kupcev, ki si želijo izstopati in so pripravljeni za to plačati vsaj 30 tisoč evrov.

CLA je zrasel v praktično vse smeri. Foto: Gašper Pirman

Večji in oblikovno nadgrajen

CLA v dolžino meri 4.688 milimetrov in je od predhodnika daljši za 48 milimetrov. Hkrati je tudi za 53 milimetrov širši in ima 30 Dvojni podpis v tehnologiji LED bo postal stalnica tudi na drugih mercedesih. Foto: Gašper Pirman milimetrov daljše medosje. Zaradi izdatnih dimenzij, predvsem zaradi daljšega medosja, je nova generacija v primerjavi s predhodnikom v potniški kabini bistveno bolj prostorna. Na 460 litrov je zrasel tudi prtljažnik, zaradi deljenih zadnjih žarometov pa je večja tudi njegova odprtina.

Na prvi vožnji smo iz prve roke lahko preverili, kakšne so oblikovne spremembe. Pojasnil jih je kar Robert Lešnik, ki je poudaril predvsem obliko novih žarometov z dvojnimi dnevnimi žarometi LED, bolj čist bočno linijo in dvodelna zadnja žarometa. Poleg dimenzijske rasti so sprednji del znižali za 55 milimetrov in povečali premer pnevmatik na 660 milimetrov.

Največ se jih odloči za dizel

Mercedes je s prvim kompaktnim štirivratnim kupejem s ceno pod 30 tisoč evri zadel v polno in v globalnem smislu prodal že 750 tisoč avtomobilov. Po naših cestah se jih vozi 370 oziroma dobrih 500, če tem prištejemo še CLA shooting brake.

Slovenskim kupcem so na voljo štirje motorji - 1,4-litrski bencinski štirivaljnik je vsestranska vstopna izbira, CLA 250 z dvolitrskim bencinarjem s 165 kilovati pa bo prepričal predvsem tiste, ki si želijo več športnosti, a ne želijo brezkompromisnega športnega karakterja AMG 45. Predvsem varčno alternativo sestavljata dva dizelska motorja. Vstopni 1,5-litrski štirivaljnik s 85 kilovati in novi dvolitrski štirivaljni OM654q s 140 kilovati pa že dosega standarde Euro 6D, ki bodo v veljavo vstopili leta 2020.

Do zdaj je bil najbolj priljubljen CLA 220d, tudi za naprej pa pri generalnem uvozniku pričakujejo, da bodo prodali največ dizelsko gnanih CLA.

Zaradi razdeljenih zadnjih žarometov je odprtina prtljažnika večja. Prav tako je zrasel prtljažni prostor na 460 litrov. Foto: Gašper Pirman

Vstopnica v svet mercedesovih limuzin

Iz razreda A si je sposodil zasnovo potniške kabine in vse varnostno-asistenčne sisteme. Foto: Gašper Pirman Velike spremembe so se pri CLA zgodile v potniški kabini. Armaturna plošča je pravzaprav kopija tiste, ki jo najdemo v razredu A. Voznik in sopotnik tako vse pomembne stvari upravljata preko dveh 12,3-palčnih zaslonov s podporo MBUX, prvič pa lahko kupci doplačajo še za velik projekcijski prikazovalnik. Za prijetno počutje bo po drugi strani skrbelo še 64 barv ambientalne osvetlitve, novinec pa ponuja tudi možnost ogrevanja, prezračevanja in masaže sedežev.

Vstop v svet limuzin bo kmalu sicer ponujal še limuzinski razred A, ki bo približno dva tisočaka cenejši, a CLA ponuja prestiž in avantgardnost klasičnih mercedesovih limuzin. Slovenski kupe bo zanj moral odšteti vsaj 30 tisoč evrov - toliko, kot stane osnovni CLA 180. Šeststopenjski ročni menjalnik je na voljo le pri vstopnih bencinskih različicah, vse preostale pa so že serijsko spojene s sedemstopenjskim robotiziranim menjalnikom 7G-DCT ali pa celo novim osemstopenjskim 8G-DCT. Tam se cene seveda primerno dvignejo. Za enega najbolje prodajanih CLA 220d bo treba pripraviti vsaj 38 tisoč evrov, cene za športni AMG CLA 35 4matic+ pa se začnejo pri 50 tisoč evrih.

Na armaturni plošči sta vgrajena dva 12,3-palčna zaslona. Foto: Gašper Pirman