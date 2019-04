Mercedes in Robert Lešnik imata nov odgovor #foto

Mercedes-Benz je leta 2004 ustvaril avto, ki je postavil temelje prvi in sedaj drugi generaciji modela CLA. Kompaktni štirivratni coupe od leta 2013 igra na čustva in vizualno privlačnost, z malenkost večjimi dimenzijami pa tokrat po prostorski učinkovitosti sledi avantgardnim Mercedesovim limuzinam. V primerjavi z limuzinskim razredom A ponuja več vozniških užitkov, pozna že zametke avtonomne tehnologije in stavi na preverjene varnostne sisteme. Na naša tla bo zapeljal maja s ceno od 30 tisočakov naprej.

Mercedesov CLA je v drugi generaciji ohranil proporce predhodnika, a postal bolj zrel in oblikovno izpopolnjen. Foto: Gašper Pirman

Mercedes je s prvim kompaktnim štirivratnim kupejem s ceno pod 30 tisoč evri zadel v polno. V skoraj sedmih letih so prodali več kot 750 tisoč avtomobilov (tukaj je vštet tudi shooting brake), a vmes poskrbeli le za manjšo prenovo. Druga generacija CLA je pod budnim nadzorom Roberta Lešnika postala še vizualno ostrejša in stavi na enake ključne vrednote kot predhodnik. Zaradi večjih dimenzij je pridobil pomembne centimetre v potniški kabini, hkrati pa z novimi motorji vstopa v novo dobo ter z resnimi koraki stopa po dobro uhojeni poti limuzinskih bratov.



Novega CLA smo tokrat vozili po cestah v okolici Münchna, kjer se je dokazal kot vsestranski kupe, ki pa tokrat nekoliko bolj stavi na svoj dinamičen značaj. 1,4-litrski bencinski štirivaljnik je vsestranska vstopna izbira, CLA 250 z dvolitrskim bencinarjem s 165 kilovati pa bo prepričal predvsem tiste, ki si želijo več športnosti, a ne želijo brezkompromisnega športnega karakterja AMG 45. Predvsem varčno alternativo sestavljata dva dizelska motorja. Vstopni 1,5-litrski štirivaljnik z 85 je v nekaj več kot 100 kilometrih porabil pet litrov goriva, novi dvolitrski štirivaljni OM654q s 140 kilovati pa že dosega standarde Euro 6D, ki bodo v veljavo vstopili leta 2020. V Slovenijo bo novi CLA zapeljal maja s ceno od 30 tisoč evrov. V letošnjem letu bo pri nas navdušil 60 kupcev.

CLA je od predhodnika daljši za 48 milimetrov in ima 30 milimetrov daljšo medosno razdaljo. Foto: Gašper Pirman Pomanjšani CLS – prednost, ne slabost

CLA je eden od takšnih avtomobilov, ki pod eno streho združujejo avantgardno klasiko Mercedesovih limuzin, in hkrati s čustvenim nabojem nagovarja predvsem nekoliko mlajšo generacijo. Umirjeni gospodje z močnim finančnim zaledjem bodo še vedno posegali po udobnih avtomobilih z zvezdo na pokrovu motorja in zaupali odličnim šestvaljnikom. CLA tudi z novim videzom jadra na valu nove ere, ki znamki prinaša nekaj drznosti in večnim sanjačem prinaša vstopnico v Mercedesov svet. Saj veste, zdaj CLA, čez nekaj let CLS, pozneje mogoče tudi razred S.

Če so v Stuttgartu pri snovanju prejšnje generacije povsem resno upoštevali načelo kompaktne zasnove in notranjost naredili bolj utesnjeno kot prostorno, so tokrat z zdaj že prepoznavno inženirsko samozavestjo uspešno združili dva svetova.

CLA po novem v dolžino meri 4.688 milimetrov in je od predhodnika daljši za 48 milimetrov. Hkrati je tudi za 53 milimetrov širši in ima 30 milimetrov daljše medosje. Zaradi izdatnih dimenzij, predvsem zaradi daljšega medosja, je nova generacija v primerjavi s predhodnikom bistveno bolj prostorna v potniški kabini. Na zadnji klopi smo imeli kljub našim 180 centimetrov in vgrajeni panoramski strehi še približno pet centimetrov prostora. Na 460 litrov je zrasel tudi prtljažnik.

Razlike so majhne, a prinašajo pomembno razliko



CLA in razred A sta že od vseh začetkov med seboj tesno povezana. Brata sta si med seboj delila marsikaj, največja razlika pa je bil vedno drzen videz modela CLA. Tokrat je Mercedes-Benz izdelal še limuzinski razred A in ga v svoj širok prodajni spekter postavil ob bok CLA. Pri obeh govorimo o štirivratni limuzini, s skoraj identično potniško kabino in praktično enakimi funkcijami. Res je, da je CLA uradno štirivratni coupe, z odtenek bolj usločeno strešno linijo in ga krasi drznejši videz, toda razlike med njima so vsaj na prvi pogled majhne.



Oblikovalci so s širšim sprednjim (1.612 proti 1.567 milimetrov) in zadnjim delom (1.602 proti 1.547 milimetrov) poudarili športni karakter modela CLA. Posledično so mu zaradi njegovega karakterja vgradili še nekoliko drugačno vzmetenje, spremenili nastavitve servoojačevalnika in prilagodili delovanje protizdrsnega sistema . Prav tako je štirivratni kupe daljši za 139 milimetrov.



Limuzinski razred A je vsekakor bolj vsakdanji in racionalen v funkcionalnem smislu. CLA je bolj drzen, kot se oblikovno ikono znamke spodobi tudi bolj iracionalen.

Iz razreda A je dobil sistem MBUX, ki prinaša tudi dva 12,.3-palčna digitalna zaslona velike resolucije. Foto: Gašper Pirman Pametna in izredno praktična zasnova navigacijske naprave. Foto: Gašper Pirman

Foto: Gašper Pirman Robert Lešnik: Pomemben je dizajn, ne oblikovalec



"CLA je zelo poseben avtomobil. Lahko ga imenujemo tudi fenomen. Ta trenutek imamo pri Mercedesu približno 40 različnih avtomobilov, nekateri avtomobili so po proporcih nespremenjeni že več desetletij, med njimi je na primer razred C. Tukaj je nekaj novih avtomobilov, ki so na cestah šele nekaj let, na primer CLA. Gre za neverjeten avto, na nekaterih trgih smo z njim našli kar 70 odstotkov novih kupcev.



Kako smo dosegli takšne številke? Ne zaradi oblikovalca, temveč zaradi dizajna samega. Zgodbo o štirivratnem kupeju smo seveda začeli pisati že leta 2003 z modelom CLS. Pri modelu CLA gre za enak recept. Manjši in bolj dostopen, vendar narejen po enakem postopku in še zdaj brez tekmeca v svojem razredu.



Ko smo pri Mercedesu oblikovali ta avtomobil, smo sprva oblikovali proporce, nato smo ga oblikovali in se šele na koncu posvetili podrobnostim. Znižali smo sprednji del za 55 milimetrov in podaljšali medosno razdaljo za 30 milimetrov. Toda moj najljubši del novega CLA je večji premer pnevmatik. Ni pomembno platišče, ampak pnevmatika. Večja kot je, manj je ploske kovine. Edini v tem segmentu imamo 660-milimetrski premer, vsi drugi, tudi predhodni CLA, imajo 645-milimetrski premer. Ne sliši se veliko, vendar to ponujamo samo mi in je zato edinstveno. Hkrati smo povečali tudi širino pnevmatike.



Prejšnji CLA je imel veliko linij. Za tisti čas je bilo to povsem v skladu s smernicami, danes tega ne potrebujemo več. Ker so proporci pravi je 70 odstotkov mojega dela končanega. A še vedno smo na novega CLA namestili tako imenovani 'nos morskega psa'. To pomeni, da smo za pet stopinj naprej nagnili trikrako zvezdo v maski. S tem smo ustvarili svetlobno igro. Če osvetlimo avtomobil ali ga vidite zunaj na svetlobi, boste videli, da je ves sprednji del v senci. Nobene površine ne ujame svetloba, zaradi tega je sprednji del agresivnejši in športnejši. Nos morskega psa je značilen za vse naše kupeje, hkrati pa smo, zahvaljujoč novim tehnologijam LED, lahko za 50 milimetrov zoožili sprednji žaromet. V luč smo namestili še drugo manjšo svetlobno linijo. Ta svetlobna obrv bo postala stalnica tudi pri prihodnjih modelih.



Druga svetlobna obrv bo kmalu postala stalnica tudi na preostalih modelih meredes. Foto: Gašper Pirman

Spomni na čase srebrnih puščic

Če je CLS že leta 2004 s svojo obliko v svet poslal sporočilo, da se Mercedes-Benz poleg tehnične naprednosti razume tudi na drzno avtomobilsko modo, potem lahko za CLA mirno zapišemo, da v visoko premium avtomobilsko družbo prinaša nekaj res glamurozno trendovskega. Na podeželskih cestah Bavarske se je ta avtomobil dokazal kot uglajen športnik, pisan na kožo mlademu in uspešnemu človeku. Zaradi večtočkovnega vpetja zadaj, velikih platišč, širših bokov, debelejšega stabilizatorja, opcijskega prilagodljivega vzmetenja in navsezadnje tudi zaradi štirikolesnega pogona 4Matic rdeči CLA 220 za trenutek spomni na vozniško najboljše srebrne puščice.

Če je arhitektura s pogonom, speljanim na sprednji kolesni par, že pri prvi generaciji prinesla revolucijo, je tokrat napredek eksponenten. Nova arhitektura dopolnjuje aerodinamično učinkovitost avtomobila, nadpovprečno hitro odpeljani odseki cest pa vračajo vero v avtomobilsko romantiko. CLA zna zlesti pod kožo, nekaj besede pri tem pa ima tudi njegova identiteta. Z njo nima težav. Še več, želi biti prepoznaven, želi biti poseben in želi biti vrhunski. Le redki avtomobili se lahko vozniško borijo z najboljšimi, hkrati pa se prav čarobno sonči na cestah medenih francoskih rivier in še isti večer požira poglede na rdeči preprogi filmske premiere.

Najnovejši dizelski motor MB 654Q je izredno varčen in uglajen tudi v mestnem prometu. Foto: Gašper Pirman Dva za dinamiko, dva za varčnost

Tokrat smo sedli za volan dveh različnih modelov. Žal smo ostali prikrajšani za vožnjo z najnovejšim dvolitrskim dizelskim motorjem s kodnim imenom OM 654q. Prečno vgrajeni motor ima vgrajeno selektibno katalitično redukcijo SCR in že dosega emisijske standarde Euro 6d Gre za pogonski agregat kompaktne gradnje z jeklenimi bati v aluminijastem bloku. Zaradi zmanjšanja razmaka med valji s 94 mm na 90 mm so inženirji omogočili vgradnjo elementov za naknadno obdelavo izpušnih plinov neposredno na motor, kjer so zaradi višje temperature izpušnih plinov bolj učinkoviti. Za dodatno zmanjšanje škodljivih izpustov je vgrajen drugi sistem SCR v izpušnem sistemu vozila, ki med drugim poskrbi za razgradnjo ostankov amoniaka.

Naj ostanemo za kratek čas pri dizelskih motorjih. Kar nekaj kilometrov smo prevozili v osnovnem 1,5-litrskem štirivaljnem motorju OM 608. S 85 kilovati zagotovo ne spada med motorje, ki bodo navdušili z močjo ali z bliskovito hitrimi pospeški, a po drugi strani prinaša izjemno učinkovitost. Ob koncu začrtane poti, ko smo prevozili skoraj 130 kilometrov, se je kazalec ustavil pri povprečni porabi 5,3 litra. V tem je bilo približno 20 odstotkov mestne vožnje v gostem prometu, 10 odstotkov avtoceste in preostanek mešanega cikla z daljšimi regionalnimi hitrostmi ter pogostimi zaviranji pred vhodom v manjše vasice. Prepričani smo, da bi zlahka povprečno porabo spustili pod pet litrov. Pohvaliti je treba tudi mirnost delovanja motorja v prostem teku in učinkovitost jadranja.

1.330-kubični motor iz naveze Daimler in alianse Renault-Nissan-Mitsubishi smo že dodobra spoznali v različnih testnih avtomobilih. Gre za izjemno kompakten motor s suho težo vsega 110 kilogramov, ki deluje s sedemstopenjskim samodejnim menjalnikom in opcijskim štirikolesnim pogonom 4Matic. Za boljšo učinkovitost zna med 1.250 in 3.800 vrtljaji izklopiti drugi in tretji valj. Ob koncu 150 kilometrov dolge poti se je povprečje ustavilo na 6,5 litra.

Zaradi svojega atraktivnega videza je pravi magnet za poglede mimoidočih. Foto: Gašper Pirman

Na zadnji klopi je nekaj več prostora za potnike, predvsem za kolena in glavo. Foto: Gašper Pirman