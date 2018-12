Za 50 tisočakov: mercedes, ki zna največ #foto

Razlike med premium avtomobili so dokaj majhne in pogosto stvar vozniškega okusa, med kombilimuzinami pa je Mercedes-Benz z razredom A zdaj le naredil večji tehnološki razkorak do konkurence. Avtomobil je odličen na področju voznih asistentov in občutno razbremeni voznika.

Konkurenčni kompaktni avtomobili znatno pripomorejo k letni prodaji premium proizvajalcev. Mercedes je znova na dobri poti, da ubrani globalno prvo mesto v razredu premium. Foto: Gašper Pirman Ocena:



Mercedes-Benz je z novim razredom A naredil velik korak naprej in postavil nove standarde za kombilimuzine razreda premium. Celoten paket nudi zelo moderen, polno digitaliziran in tudi z modernimi motorji opremljen avtomobil. Ta oblikovno ni izstopajoč, drugače pa velja za tehniko in vsebino, ki jo ponuja vozniku. Razred A najbolj izstopa na področju vozniških asistentov na avtocestah in hitrih cestah, prav tako v gneči v mestnem središču. Voznika zna razbremeniti bolje od vseh premium avtomobilov. Hvalimo digitalizirano notranjost avtomobila, prilagodljivost prikazov na zaslonih, glasovno upravljanje pa vsaj v Sloveniji omembe vredne uporabnosti nima. Cena dobro opremljenega razreda A (resda brez samodejnega odklepanja in zaklepanja vrat) je znašala 50 tisočakov, približno deset tisoč evrov več od dobro opremljenega Volkswagnovega golfa.



Motor: 1,3-litrski štirivaljni bencinski, moč: 120 kW

Poraba na testu: 7,2 l/100 km

Cena testnega avtomobila: 50.752 EUR Mercedes-Benz je z novim razredom A naredil velik korak naprej in postavil nove standarde za kombilimuzine razreda premium. Celoten paket nudi zelo moderen, polno digitaliziran in tudi z modernimi motorji opremljen avtomobil. Ta oblikovno ni izstopajoč, drugače pa velja za tehniko in vsebino, ki jo ponuja vozniku. Razred A najbolj izstopa na področju vozniških asistentov na avtocestah in hitrih cestah, prav tako v gneči v mestnem središču. Voznika zna razbremeniti bolje od vseh premium avtomobilov. Hvalimo digitalizirano notranjost avtomobila, prilagodljivost prikazov na zaslonih, glasovno upravljanje pa vsaj v Sloveniji omembe vredne uporabnosti nima. Cena dobro opremljenega razreda A (resda brez samodejnega odklepanja in zaklepanja vrat) je znašala 50 tisočakov, približno deset tisoč evrov več od dobro opremljenega Volkswagnovega golfa.1,3-litrski štirivaljni bencinski, moč: 120 kW7,2 l/100 km50.752 EUR

Mercedes je s svojim najmanjšim avtomobilom prehodil pot od "bedaka" do junaka. Tudi vodstvo družbe se danes javno rado pošali na račun prve generacije, ki so jo Skandinavci na tako imenovanem losovem testu med stožci prevrnili in povzročili eno večjih sramot za največjega proizvajalca premium avtomobilov na svetu. Toda od takrat je razred A postal povsem drug avtomobil in najnovejši v tem razredu resnično postavlja nove standarde. Mercedes z novim razredom A v primerjavi s premium tekmeci najbolj izstopa. Dobro opremljen testni avtomobil je sicer stal 50 tisoč evrov, kar pa na primer ni bistveno več od polno opremljenega Volkswagnovega golfa. Novi razred A pa ima danes več tehnologije kot elitni razred S, ki zlahka stane tudi 100 tisočakov več.

Dodatki paketa AMG Line stanejo 3.800 evrov in precej popestrijo avtomobil, ki ni oblikovan pretirano drzno. Foto: Gašper Pirman Ne, bistvo tega mercedesa nikakor ni v frazi 'Hey, Mercedes'

Bistvo novega razreda A je sicer v evoluciji oblikovalskega jezika pod taktirko Slovenca Roberta Lešnika, prav tako tudi v digitalizaciji notranjega prostora z dvema vzporednima zaslonoma na vrhu sredinske konzole.

Razred A ima tako rešitev kot prvi mercedes. Po temeljitem testu avtomobila pa danes ugotavljamo, da so Nemci na svetovni premieri v Amsterdamu in tudi na mednarodni dinamični predstavitvi v Dalmaciji kar preveč poudarjali nov sistem glasovne komunikacije med voznikom in avtomobilom "Hey, Mercedes".

Če smo bili v tujini sprva še zadovoljni in smo v tej funkciji infozabavnega vmesnika MBUX videli nekaj smiselnih funkcij, je bilo v Sloveniji precej drugače. Glasovno ni bilo mogoče nastaviti niti navigacije niti radijske postaje in tako se je dalo z (angleško) besedo bolj ali manj nastaviti le temperaturo klimatske naprave. Ta razširitev sistema MBUX stane 580 evrov, kar se nam zdi glede na minimalno uporabnost v Sloveniji veliko denarja.

1 / 33 2 / 33 3 / 33 4 / 33 5 / 33 6 / 33 7 / 33 8 / 33 9 / 33 10 / 33 11 / 33 12 / 33 13 / 33 14 / 33 15 / 33 16 / 33 17 / 33 18 / 33 19 / 33 20 / 33 21 / 33 22 / 33 23 / 33 24 / 33 25 / 33 26 / 33 27 / 33 28 / 33 29 / 33 30 / 33 31 / 33 32 / 33 33 / 33

Digitalizacija voznikovega prostora z odliko

Pravo bistvo tega avtomobila je drugje. Na testu smo imeli bolje opremljeno različico avtomobila, ki voznika in potnike pričaka z dobro izbranimi materiali, zelo prijetnim počutjem v notranjosti in tudi zadovoljivo prostornostjo. Hvalimo podrobnosti, na primer ambientalno osvetlitev na vratih. Prav tako tudi veliko število priključkov USB. Toda pozor, zanje boste potrebovali novejši priključek USB-C ali pa boste s seboj morali imeti ustrezen adapter.

Video - Digitalizacija in prilagodljivost merilnikov

Vozniški asistent na avtocesti boljši kot pri vseh nemških premium avtomobilih

Razred A danes na cesti najbolj izstopa pri varnostno-asistenčnih sistemih. Mercedes-Benz je na področju polsamodejne vožnje oziroma elektronskih asistentov, ki znajo učinkovito razbremeniti voznika in predvsem v prometnih konicah močno zmanjšajo možnost prometnih nesreč, bolj prepričljiv od Audija in tudi od BMW. Dodatni paket opreme z voznimi asistenti stane slaba dva tisočaka.

Vklop radarskega tempomata z vozniškim asistentom za ohranjanje smeri je zelo enostaven s pritiskom enega gumba na volanskem obroču. Ko voznik nastavi hitrost, jo avtomobil vzdržuje oziroma prilagaja na avtomobil pred njim. Prav tako zelo suvereno drži smer in zmore odpeljati daljše ovinke na avtocestah in hitrih cestah. Voznik mora v določenih časovnih intervalih seveda prijeti za volan, a manj pogosto in predvsem manj čvrsto kot pri audijih. Mercedesov sistem ocenjujemo kot vsakodnevno zelo uporaben in prijazen do uporabnika, kar se še posebej pozna v zastojih in zelo počasni koloni vozil. Razred A tam samodejno ustavi in spelje. Na avtocesti tudi samodejno menja prometni pas.

Neposredno iz razreda S smo tudi v najmanjšem mercedesu spoznali prilagodljiv radarski tempomat, ki prilagaja hitrost tudi na cesto pred nami. Pri tem namreč upošteva podatke iz navigacije, predvideva cesto (na primer bolj ostre ovinke) in ustrezno zmanjša nastavljeno hitrost.

S pritiskom gumba (Set+/-) se vklopi radarski tempomat z vozniškim asistentom, ki deluje odlično. Foto: Gašper Pirman

Upravljanje prek ploščice zahteva nekaj privajanja. Za uporabo med vožnjo bi bil bolj priročen vrtljiv gumb. Foto: Gašper Pirman

Tih, tudi solidno varčen: Motor je plod sodelovanja z Renault-Nissanom

Testnega mercedesa je poganjal nov 1,3-litrski štirivaljni bencinski motor, ki ga je Daimler razvil skupaj z navezo Renault-Nissan. Gre za 120-kilovatni motor, ki se zelo dobro ujame tudi s premium kombilimuzino. Pri nižjih hitrostih je tih na ravni hibrida, prav tako pa omogoča tudi nekoliko bolj športen zvok in povsem zadovoljive zmogljivosti. Kdor bi potreboval več, lahko dobi tudi bencinske motorje z močjo 140 ali 165 kilovatov. To bi bilo dražje 3.600 oziroma 5.800 evrov. Vrh ponudbe je trenutno razred A v različici A35 AMG, ki nudi dvolitrski bencinski motor z močjo 225 kilovatov (306 "konjev"), cene zanj pa se začnejo pri slabih 47 tisočakih.

50 tisočakov za kombilimuzino? V primeru tako tehnološko naprednega avta znesek ni pretiran …

Cena testnega avtomobila sicer ni nizka, a vendarle gre za premium avtomobil in tam se na racionalnost cene gleda drugače. Zagotovo si razred A za 40 ali 50 tisočakov lažje privoščijo Nemci ali Britanci z višjim standardom, vseeno pa je tako opremljen mercedes le okrog deset tisočakov dražji od našega zadnjega testnega volkswagen golfa. Kot že rečeno, testni razred A je imel veliko opreme in zares smo pogrešali le sistem za samodejno odklepanje in zaklepanje vrat. To je zelo priročna rešitev, ki jo (v zelo dobro delujoči rešitvi) ponujajo tudi trikrat cenejše dacie.

Osnovna cena modela A 200 je sicer 29 tisoč evrov, dodatna oprema pa torej ceno vozila poviša še za 21 tisočakov. Od tega 3.800 evrov odpade na paket opreme AMG Line, 1.600 evrov za žaromete LED, 2.276 evrov pa za odličen sedemstopenjski samodejni menjalnik.

Dva velika 10,5-palčna digitalna zaslona sta doplačljiva in sta danes standard v modernih mercedesih novejših generacij. Foto: Gašper Pirman

Foto: Gašper Pirman

Foto: Gašper Pirman