Deluje tudi v Sloveniji: Takšne navigacije še ni bilo #video

Klasične integrirane navigacije v avtomobilih so v zadnjih letih postale vse manj zanimive, še bolj to velja za nekdaj nepogrešljive prenosne navigacijske naprave. Hiter razvoj mobilnih telefonov, nižje cene za mobilni prenos podatkov in predvsem Applov sistem Car Play (Androidna rešitev v Sloveniji uradno še ne deluje) je potrebo po klasičnih navigacijah skoraj izničil. Sistem, kot je Car Play, preslika nekatere aplikacije z mobilnega telefona in tako lahko navigacijo s telefona uporabimo tudi na digitalnem zaslonu v avtomobilu. Car Play zdaj preslika tudi Googlove zemljevide z Androidnih sistemov.

Za pogled v živo skrbi dodatna kamera

Tudi pri navigacijskih sistemih še obstajajo rešitve, ki na tem področju predstavljajo pomembno ali vsaj zanimivo novost. Mercedes-Benz je v novem razredu A predstavil funkcijo vgrajene navigacijske naprave, ki s pomočjo dodatne kamere vozniku omogoča najbolj realen pogled na križišče oziroma odcep pred njim. Na to sliko so naslikali oznake za potrebno smer vožnje, prav tako tudi za potrebno smer vožnje z oznakami ulic ali krajev.

Kombinacija zemljevida in slike v živo. Foto: Gregor Pavšič Koliko takšen prikaz stane?

Sistem smo spoznali že na mednarodni premieri in predstavitvi tega avtomobila, funkcije pa dobro delujejo tudi v Sloveniji. Te so nadgradnja navigacijskih rešitev prek telefona, ki so tudi brezplačne (če ne štejemo nakupa telefona in prenosa podatkov).

Mercedesova rešitev (MBUX Augmented Reality) v osnovi stane 323 evrov, a pri tej izbiri je treba dodati še razširjene funkcije vmesnika MBUX, navigacijo na trdem disku, na dotik občutljivo ploščo na sredinski konzoli in 10,25-palčni digitalni zaslon. Vse skupaj nato voznika stane dobrih 2.600 evrov.

Kdor bi te elemente že imel v avtomobilu, bo lahko doplačal 300 evrov za napredno rešitev prikazovanja, v nasprotnem primeru gre v primerjavi s telefoni predvsem za premijsko izbiro.

Slika kamere se vklopi pred vsakim razcepom, tako da voznik še lažje poišče pravo pot. Foto: Gregor Pavšič

Prednost vse bolj dovršenih digitalnih merilnikov so tudi projekcije prometnega stanja v živo. Tako se je mogoče tudi izogibati zastojem in izbrati hitrejšo pot. Foto: Gregor Pavšič